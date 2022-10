Die Stadt Dülmen – bei Touristen immer beliebter

Kleines Auto – viel Gepäck

Besonders Familien reisen gerne mit dem Auto nach Dülmen, aber in vielen Fällen ist nicht genug Stauraum vorhanden, um alle Utensilien sicher zu befördern. Aus diesem Grund lösen viele Urlauber das Platzproblem mit einer praktischen Dachbox, welche den Stauraum problemlos vergrößert. Viele Menschen überlegen, ob eine Dachbox nicht auch das eigene Raumproblem lösen würde, aber oft wird angenommen, dass eine Dachbox nur von einem Profi montiert werden kann. Ist aber ein Dachträger vorhanden, der an die Dachreling montiert ist, so kann eine Dachbox mit ein wenig Geschick von jedem Menschen montiert werden. Ist die Dachbox montiert, so wird der Stauraum enorm vergrößert und auch Utensilien, welche für Hobbys genutzt werden sollen, können ihren Weg nach Dülmen finden. Nutzt man eine Dachbox, so soll ruhig die gesamte Box ausgefüllt werden, damit ein Verrutschen von Gegenständen verhindert wird – somit muss beim Gepäck nicht auf jeden mitgeführten Gegenstand geachtet werden. Eine Dachbox lässt sich in der heutigen Zeit problemlos im Internet bestellen und somit kann man in aller Ruhe die passende Box für das eigene Automobil erwerben.

Das Rathaus

Verbringt man seinen Urlaub in Dülmen, so ist in jedem Fall das Rathaus zu besuchen. Das Rathaus wurde im 15. Jahrhundert erbaut und bildet den Mittelpunkt zwischen dem Kirchplatz und dem Marktplatz. Beide Plätze werden durch einen Durchgang, welcher „Die Scharre“ genannt wird, räumlich getrennt. Betrachtet man die Giebelwand, welche zur Marktstraße führt, so kann man erkennen, dass an dieser Stelle in der Vergangenheit der städtische Pranger angebracht war. In der näheren Umgebung findet der Urlauber eine gemütliche Fußgängerzone und die verschiedensten Cafés und Restaurants laden zum Verweilen ein.

Die Wildpferde

Die meisten Besucher von Dülmen planen ihren Urlaub, um die Wildpferde von Dülmen zu sichten. Dülmen ist bekannt als „Stadt der Wildpferde“ und im Moor- und Heidegebiet Merfelder Bruch können die Pferde ohne menschliche Kontrolle ein sorgenfreies Leben genießen. Die Wildbahnen der Wildpferde werden geschützt und somit wurde der Merfelder Bruch eingezäunt. Besucher werden überrascht sein, da eine Herde aus über 400 Tieren bestehen kann, welche sich selbst überlassen werden.

Der Natz von Dülmen

Das Wort „Natz“ ist im Münsterland eine liebevolle Umschreibung des Namens Bernhard. Der Name „Natz“ steht heutzutage für einen Menschen, der ein Dülmener Original darstellt. Das sehenswerte Denkmal begrüßt jeden Besucher und ist am Königsplatz zu finden. Viele Besucher schießen ein Foto und sind begeistert von der originellen Skulptur.