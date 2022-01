Die besten Babynamen für 2022

Die Pandemiebabys sind da und mit ihnen eine spannende Veränderung in der Beliebtheit von Vornamen. Bereits in den letzten Jahren hatten sich die Trends für Babynamen ein wenig verschoben und auch in 2021 gab es Veränderungen auf den Ranglisten der beliebtesten Babynamen in Deutschland. Im vergangenen Jahr gab es außerdem zwei absolute Überraschungen auf der Liste, die sich dort auch sicherlich in 2022 halten. Wer für das kommende Jahr ein Kind erwartet oder gerade in der Kinderplanung steckt, sollte sich diese Liste also genau angucken. Vielleicht inspiriert sie zu neuen Ideen.

Namenstrends

Eine Studie der Seite Babelli.de hat die Trends für Babynamen im Jahr 2021 untersucht. In einer Pressemitteilung gab die Seite bekannt, dass sie rund 12% aller Geburtsmeldungen von Januar bis Dezember 2021 ausgewertet haben. Dies klingt vielleicht nicht nach einer großen Zahl, doch bereits von Januar bis August 2021 wurden in Deutschland nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes rund 524.000 Kinder geboren. Für die Studie wurden 92.486 Geburtsmeldungen (12% der Geburten bundesweit) aus Krankenhäusern und Geburtshäusern im Zeitraum Anfang Januar bis zum 10. Dezember 2021 analysiert und nach Namensgebungen untersucht. Durch diese hohe Anzahl an Auswertungen ist die Studie von Babelli repräsentativ und reflektiert deutlich die Trend für Vornamen in Deutschland.

„Die beiden großen Chartstürmer sind Theo und Leni. Bei beiden Vornamen erwarte ich im kommenden Jahr einen weiter anhaltenden Trend nach oben.“, so Patrick Konrad, Leiter der Studie. Der Name Leni legte im vergangenen Jahr sechzehn Plätze zu und ist nun der neunhäufigste Mädchenname. Der Name Theo legte dreizehn Plätze zu und ist nun auf Platz acht.

An der Spitze der Liste sind allerdings jeweils Emilia und Leon. Leon war bereits im Jahr 2020 Spitzenreiter, während Emilia von Platz zwei auf Platz eins aufsteigen konnte.

Auch ungewöhnliche Vornamen finden sich immer häufiger auf Trendlisten, wie zum Beispiel Sharon-Rose, Myruna, Kalypso, Sophie-Melody, Tyler-Lee, Raylie-Maxymiljan, Oswald, Lijon oder Lennox-Noel.

Mädchennamen

Die Top zwanzig beliebtesten Mädchennamen mit ihren jeweiligen Platzierungen im Vergleich zum Vorjahr:

1. Emilia (+1)

2. Mia (-1)

3. Hannah / Hanna (+1)

4. Emma (+1)

5. Sofia / Sophia (-2)

6. Mila (+1)

7. Lina (-1)

8. Ella (+2)

9. Leni (+16)

10. Clara / Klara (+2)

11. Lea / Leah (-3)

12. Marie (-3)

13. Emily / Emilie (+2)

14. Frieda / Frida

15. Amelie (-2)

16. Ida

17. Lia / Liah / Lya (+1)

18. Leonie (-1)

19. Luisa / Louisa (-8)

20. Lena (+2)

Einige dieser Namen haben wunderschöne Bedeutungen, wie zum Beispiel Mia, denn dieser Name bedeutet „das Geschenk Gottes“. Der Name Frieda steht für Frieden und Clara wird als „die Strahlende“ und „die Glänzende“ übersetzt. Emilia, die Nummer Eins auf der Liste, stammt ursprünglich aus dem lateinischen und kommt aus Italien. Der Name bedeutet so viel wie „die Eifrige“ oder „die Fleißige“.

Jungennamen

Die beliebtesten zwanzig Jungennamen im Vergleich zu 2020. Hier gab es in diesem Jahr deutlich mehr Veränderungen in der Liste als bei den Mädchennamen.

1. Leon

2. Noah (+1)

3. Finn / Fynn (+1)

4. Luis / Louis (+4)

5. Luca / Luka (+5)

6. Ben (-4)

7. Emil (+4)

8. Theo (+13)

9. Paul (-4)

10. Henry / Henri (-1)

11. Liam (+4)

12. Jonas (+2)

13. Leo (+5)

14. Elias (-8)

15. Lukas / Lucas (-3)

16. Felix (-9)

17. Matteo (+2)

18. Anton (-5)

19. Oskar / Oscar (+1)

20. Maximilian (-4)

Auch viele der männlichen Vornamen haben eine spannende oder schöne Bedeutung. So steht Theo für ‚Das Geschenk‘ oder ‚Die Gabe‘, während der Name Liam grob mit „der Willensstarke“ übersetzt werden kann. Der Name Elias ist ein christlicher Vorname, hat jedoch hebräische Wurzeln und stammt von dem Namen Elija ab, wie er im Alten Testament zu finden ist. Der Name Lukas hingegen stammt aus dem Altgriechischen und steht für „der Leuchtende“ oder „der Lichtbringer“. Der beliebteste Name, Leon, kommt ebenfalls ursprünglich aus dem Griechischen und bedeutet „Löwe“.

Genderneutrale Namen

Nicht nur in sogenannten Regenbogenfamilien, also Familien mit gleichgeschlechtlichen Eltern, gewinnen genderneutrale Namen an Popularität. Sie sind cool und ermöglichen es dem Kind, sich unabhängig von den Assoziationen, die mit genderspezifischen Vornamen einhergehen, aufzuwachsen.

Seit dreizehn Jahren ist es Eltern vom Gesetz her möglich, dem Nachwuchs einen Unisexvornamen zu geben, ohne dabei mit einem eindeutigen Zweitnamen deutlich zu machen, um welches biologische Geschlecht es sich handelt.

Hier sind einige der besten genderneutralen Vornamen und ihre Bedeutungen:

1. Mika („Wer ist wie Gott?“)

2. Robin („der oder die Ruhmreiche“)

3. Andrea (“der oder die Tapfere”)

4. Kim („aus einer mutigen Familie“)

5. Sam („der oder die Zuhörende“, „von Gott erhört“)

6. Jesse ("das Geschenk“)

7. Nicky / Nikki / Nicki („Sieg“)

8. Ariel („Löwe Gottes“)

9. Maria („der oder die Geliebte“)

10. Jona („der oder die Friedliebende“)

11. Maxi („der oder die Größte“)

12. Leo („Löwe“)

13. Momo („kleiner Pfirsich“)

14. Sascha („der oder die BeschützerIn“)

15. Andy / Andi / Andie / Andee (“der oder die Mutige”

Die besten Namen für 2022

Sieht man sich diese Namenstrends an, handelt es sich um sehr schöne Namen, die alle glatt und angenehm von der Zunge gehen. Doch es gibt auch viele Ähnlichkeiten zwischen ihnen, gerade bei den Mädchennamen. Emilia, Emily, Emilie, Amelie, Mia, Maria, Mila, Lina, Leni, Lea, Lia, Leonie und Lena klingen zum Beispiel alle relativ ähnlich. Steht also Zuwachs in der eigenen Familie an, lohnt es sich unter Umständen, über den Tellerrand zu blicken und nach außergewöhnlicheren Namen zu suchen. Falls es im direkten Umfeld oder in der eigenen Familie keine schönen Namen gibt, laden Plattformen wie Babelli dazu ein, sich virtuell jede Menge Inspirationen zu holen.