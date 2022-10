Das sind die Top-Trennungsgründe deutscher Paare

Vor allem in den heutigen modernen Zeiten ist es schwerer denn je, eine langfristige und dabei glückliche Beziehung zu führen – die stetig steigenden Scheidungsraten sprechen schließlich für sich.

Die Gründe, weshalb Paare die Entscheidung treffen, in Zukunft getrennte Wege zu gehen, können dabei jedoch sehr unterschiedlich ausfallen. Dennoch lassen sich einige Situationen ausmachen, in denen eine temporäre Trennung besonders häufig in Betracht gezogen wird. Der folgende Artikel zeigt die häufigsten Gründe, aus denen Beziehungen heutzutage scheitern und wie diesen Entwicklungen entgegengewirkt werden kann.

Die Affäre

Der Trennungsgrund, welcher am weitesten verbreitet ist, ist die Affäre eines Partners. Über drei Viertel der deutschen Männer und Frauen würden diese nicht akzeptieren und die Beziehung beenden. Der emotionale und körperliche Betrug sowie die mit diesem verbundenen Ausreden und Lügen wiegen dann häufig zu schwer, um noch eine zweite Chance für die Liebe zu sehen.

Aus welchem Grund dabei überhaupt erst eine Affäre begonnen wird, ist selbstverständlich stets vom individuellen Einzelfall abhängig. Um dieses Szenario zu vermeiden, sollte in der Partnerschaft ein großer Wert auf eine offene Kommunikation gelegt werden, besonders hinsichtlich der eigenen Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse.

So kann eventuell noch eine Verbesserung der vorhandenen Beziehung vorgenommen werden, bevor andere Menschen für die Erfüllung der Bedürfnisse involviert werden.

Mangelnder Freiraum

Ist ein Urlaub ohne den Partner undenkbar und im Alltag lässt sich kaum eine freie Minute allein verbringen, besteht darin ebenfalls ein oft angebrachter Trennungsgrund. Durch dieses Verhalten fühlt sich einer der Partner schließlich schnell eingeengt, vor allem in der modernen individualisierten Gesellschaft.

Diesem Trennungsgrund kann allerdings vorgebeugt werden, etwa, indem pro Woche mindestens ein Tag auserkoren wird, an dem sich Zeit für sich selbst genommen wird. Ob für den Kaffee mit der besten Freundin, den entspannten Spaziergang im Park oder eine durchtanzte Nacht im Club.

Unzureichende Hygiene

Auf der Liste der häufigsten Trennungsgründe wird der dritte Platz von der unzureichenden Körperhygiene eingenommen. Mehr als die Hälfte der Deutschen würde eine Trennung von dem Partner in Betracht ziehen, wenn dieser Deo, Dusche und Co. nicht allzu ernst nimmt.

Eine Konfrontation des Partners mit diesem Problem kann leider bereits dazu führen, dass die Beziehung einen nachhaltigen Schaden erhält. Besser ist es demnach, hier indirekt vorzugehen, etwa, indem der Hinweis auf ein spezielles Parfüm gegeben wird, welches besonders gut riecht.

Idealerweise findet der Partner auch von selbst zu einer höheren Sensibilität für das Thema Hygiene, wenn gemeinsame Aktivitäten unternommen werden, welche die Körperpflege und das äußerliche Wohlbefinden unterstützen.

Quälende Eifersucht

Es kommt nicht selten vor, dass unter Paaren Streit ausbricht, weil fremdgeflirtet wird. Zeigt einer der beiden Partner jedoch eine zu starke Eifersucht, bedeutet dies für circa 50 Prozent der deutschen Männer und Frauen das Ende der Partnerschaft.

Die übermäßige Eifersucht ist häufig darauf zurückzuführen, dass in der Vergangenheit negative Erfahrungen gemacht und das Vertrauen missbraucht wurde. Die offene Kommunikation mit dem Partner über die eigenen Unsicherheiten, Ängste und negativen Erfahrungen kann jedoch helfen, dieses Problem in den Griff zu bekommen – bevor die Beziehung daran endgültig scheitert.