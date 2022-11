6 Wege deinem Vater zu zeigen, was er dir bedeutet

Und natürlich lieben wir auch heute im Erwachsenenalter unsere Papas noch sehr. Leider vergessen wir nur allzu oft es ihnen zu zeigen.

Damit du in Zukunft öfter daran denkst, deinem Papa deine Zuneigung zu zeigen, haben wir hier 6 Wege für dich zusammengestellt, wie du das am besten machst.

Warum ist es überhaupt wichtig, deinem Vater zu zeigen, dass du ihn liebst?

Viele nehmen die Liebe der Eltern als selbstverständlich an. Wir wenden uns an sie, wenn wir in der Klemme stecken, wir heulen uns bei ihnen aus, wenn wir Liebeskummer haben und, und, und… Die Liste ließe sich noch ewig weit fortführen. Und besonders Väter sind oft echte Problemlöser und Helfer in der Not.

Doch während es früher, als du noch ein Kind warst, deine Eltern waren, die sich darum kümmern mussten, dass die Eltern-Kind-Beziehung wirklich intakt ist, stehst du heute als Erwachsener mit in der Verantwortung.

Das heißt im Klartext, dass auch du deinem Vater immer mal wieder zeigen solltest, was du für ihn empfindest. Und zwar nicht nur, wenn es um Weihnachtsgeschenke für Papa geht, sondern auch zu allen anderen Jahreszeiten.

So bringst du die Liebe zu deinem Vater zum Ausdruck

Es gibt nicht den EINEN Weg, dem Vater zu zeigen, was er einem bedeutet. Deswegen möchten wir dir an dieser Stelle verschiedene Wege aufzeigen.

Setze deine Kreativität ein

Es gibt wirklich viele Möglichkeiten, deinem Vater die Botschaft zu übermitteln, wie viel er dir bedeutet. Sie reichen von einfachen Textnachrichten bis hin zu einem selbst gedichteten Lied oder einem schönen Brief.

Eine gute Idee ist es auch, den Lieblingskuchen deines Vaters zu backen, in dem du dann eine kleine süße Botschaft versteckst. Ideen für kreative Torten und Kuchen findest du genügend im Netz.

Kreative Ideen sind sowohl zu besonderen Anlässen wie Geburtstag oder Weihnachten schön, aber auch einfach mal so.

Überraschungen machen das Leben bunt

Nicht jeder ist ja für Überraschungen zu haben, aber es gibt wohl keinen, der sich nicht über eine spontane Einladung ins Lieblingsrestaurant freut. Also reserviere doch einfach mal einen Tisch und führe deinen Papa dann dorthin aus. Oder du schaust dir mit ihm zusammen einen Film im Kino an, von dem du weißt, dass er ihn gerne sehen möchte. Natürlich kannst du ihn auch mit allen anderen überraschen, was er gerne mag. Deiner Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt.

Selbstgemachtes bereitet noch mehr Freude

Sicher hast du als Kind schon Stunden damit verbracht, deinem Papa Bilder zu malen oder etwas zu basteln. Wenn du auch jetzt noch ein kreativer Mensch bist und gerne etwas mit deinen eigenen Händen erschaffst, kannst du dein Talent einsetzen, um deinem Vater eine Freude zu bereiten.

Koche für deinen Vater

Bestimmt hast du dich auch schon unzählige Male selbst bei deinen Eltern zum Essen eingeladen, oder wenn du bei ihnen zu Besuch warst, den Kühlschrank geplündert.

Wie wäre es, wenn du mal den Spieß umdrehst und für deinen Vater oder am besten gleich für beide Elternteile etwas kochst.

Such dir ein gemeinsames Hobby mit deinem Vater

Wenn du diesen Artikel liest und dir Gedanken machst, wie du deinem Vater zeigen kannst, wie viel er dir bedeutet, dann willst du wahrscheinlich, dass er Teil deines Lebens ist und bleibt. Wie schön wäre es dann ein gemeinsames Hobby zu haben.

Vielleicht fällt dir spontan kein Hobby ein, welches du mit deinem Vater teilen könntest. Dann ist es eventuell an der Zeit, auch mal was Neues auszuprobieren. Begleite deinen Dad doch einfach, wenn er das nächste Mal zu seinem Hobby geht. Dein Vater interessiert sich für den Großen Preis von Abu Dhabi? Dann lass dich doch einfach mal darauf ein und schau dir ein Rennen mit ihm an. Vielleicht hast du ja sogar Spaß daran.

Lasse deinen Vater an deinem Leben teilhaben

Es ist wichtig, dass du dich für deinen Vater interessierst. Frage ihn regelmäßig, wie es ihm geht oder ob du etwas für ihn tun kannst.

Andersherum solltest du ihm aber auch von deinem Leben erzählen. Berichte ihm, wie es bei dir gerade beruflich läuft, welches neue Hobby du gerade für dich entdeckt hast und was es sonst noch für Neuigkeiten gibt.

So stellst du sicher, dass ihr euch nicht voneinander entfremdet, auch wenn ihr euch nicht täglich seht oder miteinander sprecht.