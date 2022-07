Trends zu gesünderen Energy-Drinks – Wie gesund sind sie?

Energy-Drinks sind schon lange in der Gesellschaft angekommen. Wurden sie früher vor allem als Wachmacher konsumiert, trinken vorrangig junge Erwachsene diese nun wie Limonade. Wie in der Lebensmittelindustrie auch ist der Trend zu gesünderen Energy-Drinks inzwischen ebenfalls in dieser Szene angekommen. Doch wie gesund können solche Getränke eigentlich sein?

Herkömmliche Energy-Drinks – lange in der Kritik

Die Zutaten herkömmlicher Energy-Drinks sind sehr ähnlich. Sie bestehen in der Regel aus Wasser, einem großen Anteil an Zucker, Koffein, Kohlensäure, Taurin, Glucuronolacton und diversen Zusatzstoffe. Die Kombination all dieser Zutaten, vorwiegend natürlich die aus Zucker, Koffein und Taurin soll den wach machenden Effekt bringen. Werden die Zutaten alle für sich betrachtet, sind sie erst einmal nicht ungesund. Wie bei allen anderen Inhaltsstoffen auch macht die Dosis das Gift.

Koffein – Taurin und Glucuronolacton

Diese drei Zutaten sind für die Eigenschaften der Energy-Drinks verantwortlich. Während Koffein allgemein akzeptiert und konsumiert wird, wird bei Energy-Drinks auf die besonders große Menge hingewiesen. Betrachtet man aber den Anteil des Koffeins in Energy-Drinks und vergleicht diesen mit Kaffee, kann dies schnell relativiert werden. Der absolute Spitzenreiter auf 100ml gesehen ist hier definitiv der Espresso mit 110 mg, danach folgt Kaffee mit 80 mg, Tee mit bis zu 50 mg und erst danach kommen herkömmliche Energydrinks mit 32 mg pro 100ml.

Taurin

Die Wirkung von Taurin ist sehr umstritten, die entsprechende Aminosäure ist 2-Aminoethylsulfonsäure und wird auch vom Körper in ausreichender Menge produziert. Taurin wird nachgesagt in Kombination mit Koffein besonders wach machend zu sein und belebend zu wirken, in keiner Studie wurde dies aber bisher nachgewiesen. Da der Stoff im Körper ausreichend produziert wird, haben taurinhaltige Energy-Drinks gegenüber anderen auch keinen Vorteil.

Glucuronolacton

Glucuronsäure wird genauso wie Taurin schon vom Körper hergestellt. Die aktivierte Glucuronsäure wird in der Leber produziert und für deren Funktionen genutzt, die zugesagte entgiftende Wirkung ist also definitiv vorhanden. Nur benötigt ein gesunder Körper kein zusätzliches Glucuronolacton. Die nachgesagte wirkstoffverbessernde Wirkung in Kombination mit Taurin und Koffein ist auch hier nicht nachgewiesen.

Im Rahmen der Vorgaben

Beide Stoffe dürfen in Energydrinks vorkommen, die entsprechenden Mengen werden in der Verordnung über Fruchtsaft, Fruchtnektar und koffeinhaltigen Erfrischungsgetränken geregelt. Genauso darf auch nur eine bestimmte Menge von Koffein, nämlich die 32 mg pro 100ml, in den Getränken vorhanden sein. Unbedenklich wird eine Menge von bis zu 400 mg pro Tag angesehen, wobei diese Größe abhängig vom Gewicht des Konsumenten ist. Gerade Jugendliche, sollten wesentlich weniger zu sich nehmen: ungefähr 3 mg pro Kilogramm Körpergewicht. Dies wird mit einer Dose 500ml Energydrink schnell erreicht.

Neue Energydrinks mit neuem Ansatz

Der allgemeine Trend hin zu einem immer gesünderen Lebensstil wird nun auch von der Lebensmittelindustrie in diesem Bereich gesehen. Junge Start-ups, die gerade in der Gaming-Szene ihre Zielgruppe suchen, werben mit einem gesünderen Energy Drink. Dazu werden natürliche Inhaltsstoffe genutzt, es wird mit Extrakten aus Superfood geworben und einem insgesamt kalorienarmen Getränk.

Was machen sie anders?

Ein Punkt ist hauptsächlich, die wach machende Wirkung des Energy-Drinks zu verlängern. Ein schneller Peak, mit einem Tief danach, soll möglichst verhindert werden. Dazu soll das Koffein im Körper langsamer freigesetzt werden und die Kombination mit etwa Grüntee-Extrakt eine positive Wirkung in der Kombination haben. Supplemente, wie man sie eher aus dem Sport kennt werden inzwischen auch beigemischt und sollen die Verbrennung von Fett anregen, das Gehirn soll besser mit Energie versorgt werden und zu schnelleren Reaktionen führen. Insgesamt werden einfach viele natürliche Inhaltsstoffe beigemischt, die einen positiven Effekt auf den Körper haben. Viele davon produziert der Körper aber auch hier selbst und der positive Effekt besonders im Hinblick auf die Gamingperformance ist mit Studien noch nicht belegt.

Verzicht auf Zucker

Der Verzicht auf Zucker in diesen Getränken ist eine positive Eigenschaft. Besonders in herkömmlichen Energy Drinks sind, wie in Limonaden und Säften auch, große Mengen an Zucker vorhanden. Meist sind sogar mehr als 10 % der Inhaltsstoffe nur weißer raffinierter Zucker. Der Verzicht auf diesen Stoff macht die Getränke hauptsächlich Kalorienärmer und verhindert die negativen Eigenschaften von Zucker auf den Körper.

Fazit

Der Trend hin zu einer immer gesünderen Lebensweise ist erst einmal positiv. Ob die versprochenen positiven Wirkungen auf Herz-Kreislauf-System, Reaktionsschnelligkeit, Fettverbrennung und insgesamt einen gesünderen Körper so eintreten, ist noch nicht abschließend geklärt. Der Verzicht auf Zucker, einem schnellen Koffeinkonsum und überflüssigen Inhaltsstoffen wie Taurin und Glucuronolacton ist aber positiv. Auch diese Getränke sollten aber in Maßen konsumiert werden. Die Wirkung von Koffein und einer Überdosierung von Koffein auf den Körper sind nicht zu unterschätzen. Auch stumpft der Körper mit der Zeit gegenüber der Wirkung ab. Im ungünstigen Fall produziert man, wie bei anderen Nahrungsergänzungsmitteln auch, nur sehr teuren Urin.