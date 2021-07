Tchibo - Vom Kaffee zur Fashionmarke und zum Reisebüro

Fast in jeder größeren deutschen Stadt gibt es heute eine Tchibo-Filiale. Berühmt wurde das Unternehmen einst für seinen Kaffee - doch über die Jahre hinweg erweiterte das Unternehmen das Sortiment kontinuierlich und bietet heute neben Haushaltsartikeln auch Kleidung oder gar Reisen an.

Doch wie kam es eigentlich dazu? Das zeigt ein kurzer Blick in die Geschichte des Unternehmens.

Die Firmengeschichte von Tchibo

Gegründet wurde Tchibo im Jahr 1949 vom Kaffeehändler Max Herz und dem Gewürzkaufmann Carl Tchiling-Hiryan. Die Geschäftsidee war es zunächst Kaffee per Post zu verschicken. Der Markenname Tchibo entstand dabei als Abkürzung für “Tchilling-Bohne”. Schon nach wenigen Jahren war der Name so bekannt, dass Max Herz ihn beibehielt, als er seinem Partner 1952 dessen Anteile für geschätzt 225.000 Mark abkaufte.

Heute unterhält die Familie Herz unter dem Unternehmensnamen Maxingvest sowohl Ladengeschäfte in Innenstädten und Einkaufszentren, als auch Verkaufsregale in Supermärkten. Ein Erfolgsrezept war dabei, dass das Unternehmen das Sortiment immer wieder an Trends und die Wünsche der Kunden angepasst hat.

Vor diesem Hintergrund zeigt ein Blick auf die aktuellen Tchibo Angebote heute ein deutlich anderes Bild als es noch vor Jahren der Fall gewesen wäre. Doch wie kam es eigentlich dazu, dass sich ein Kaffeehändler mit der Zeit zu einer Art Gemischtwarenladen entwickelte?

Tchibo im Wandel der Zeit

Die erste Tchibo Filiale eröffnete am 13. Oktober 1955 in Hamburg. Dort konnten Kunden den Kaffee vor dem Kauf probieren. In kürzester Zeit folgten viele weitere Filialen in der gesamten damaligen Bundesrepublik. Die ersten Kooperationen mit anderen Unternehmen entstanden 1963, als Tchibo in Bäckereien und Konditoreien sogenannte Frische-Depots einrichtete. Tchibo-Kaffeesorten konnten damit von da an auch in der Bäckerei vor Ort gekauft werden.

Nach dem Tod von Max Herz im Jahr 1965 führte dessen Sohn Günther Herz das Unternehmen weiter. Von diesem stammt etwa die Idee, Kunden beim Kauf von Kaffee zusätzlich kleine Zugaben wie Kochbücher oder Aromadosen zu schenken. Diese Praxis wurde jedoch als Verstoß gegen die damals noch geltende Zugabeverordnung und das Rabattgesetz gewertet und durch einen BGH-Beschluss im Jahr 1973 untersagt.

Aus der Not wurde dabei jedoch schnell eine Tugend als das Unternehmen den Beschluss fasste, die noch vorrätigen Artikel stattdessen einfach in den Filialen zu verkaufen.

Da das von den Kunden positiv aufgenommen wurde, bietet Tchibo seinen Kunden seitdem unter dem Motto “Jede Woche eine neue Welt” zusätzlich zum Kaffee regelmäßig neue Produkte an - unter anderem etwa Mode, Schmuck, Sportartikel, Möbel, Wohnaccessoires, Küchenzubehör oder auch Unterhaltungselektronik. Durch Kooperationen mit Supermarktketten bietet Tchibo dieses Sortiment mittlerweile auch in Supermärkten an.

Ein Kaffeehändler wird zum Reisebüro

Doch auch dabei sollte es nicht bleiben. Denn 1996 gründete die Maxingvest mit “Tchibo Reisen” ein eigenes Reiseunternehmen. Das Unternehmen veranstaltet die Reisen dabei jedoch nicht selbst, sondern tritt in Kooperation mit verschiedenen Partnern aus der Touristik wie AIDA und TUI lediglich als Vermittler auf.

Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung bei Tchibo

Seit einigen Jahren hat das Unternehmen auch das Thema Nachhaltigkeit für sich entdeckt. Bereits 2012 wurde Tchibo etwa vom Deutschen Netzwerk Wirtschaftsethik für die „Bemühungen auf dem Weg zu einer nachhaltigen Geschäftstätigkeit“ mit dem Preis für Unternehmensethik ausgezeichnet.

Mit der Begründung, dass Tchibo seine Geschäftstätigkeit umfassend auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung ausrichtet, wurde das Unternehmen darüber hinaus im Jahr 2013 mit dem CSR-Preis des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales ausgezeichnet.

Die Frage nach dem Thema Nachhaltigkeit stellt sich für das Unternehmen jedoch auch auf eine andere Art und Weise. Denn durch die zunehmende Bedrohung durch den Online-Handel stellt sich die Frage, wie das Unternehmen auf Dauer gegen die Konkurrenz aus dem Internet bestehen kann.

Doch wenn das Unternehmen in der Vergangenheit eins bewiesen hat, dann, dass es sich schnell an neue Gegebenheiten anpassen kann - das zeigt zumindest der Blick in die Unternehmensgeschichte.