Stopfende Lebensmittel - träger Darm durch die Ernährung

Die wichtigsten Informationen zu Verstopfungen

Die Verstopfung wird auch als Obstipation bezeichnet. Davon gesprochen wird dann, wenn sich der Stuhlgang nur alle drei Tage oder weniger einstellt, sich ein sehr harter Stuhl zeigt oder dieser sich nur durch Pressen absetzen lässt. Zur Behandlung der Verstopfung ist nicht immer ein Arzt nötig. Manchmal kann es hilfreich sein, auf stopfende Lebensmittel zu verzichten und vor allem mehr zu trinken. Eine zu geringe Zufuhr an Flüssigkeit ist einer der Gründe dafür, dass es zu Verstopfungen kommt. Mehr Wasser zu trinken ist nicht immer ganz einfach. Schlichte Tipps, wie ein leichter Geschmack durch Obst oder einem Stück Gurke im Wasser, können schon helfen, die Gewohnheiten zu ändern.

Sollten Verstopfungen dauerhaft auftreten, sich Blut im Stuhl zeigen oder weitere Nebenwirkungen entstehen, wie Übelkeit, Erbrechen oder Fieber, sollte direkt der Arzt aufgesucht werden. Dieser kann prüfen, ob eine Erkrankung der Auslöser für die Verstopfungen ist.

Welche Lebensmittel wirken besonders stopfend?

Um eine Ernährung umzustellen, ist es wichtig zu wissen, welche Lebensmittel stopfend wirken. Käse gilt nicht umsonst als das Lebensmittel, das den Magen schließt. Es handelt sich um ein sehr reichhaltiges Lebensmittel, das für den Verdauungstrakt eine große Herausforderung darstellt. Die enthaltenen Stoffe sorgen dafür, dass die Muskelbewegungen innerhalb des Darms reduziert werden. Wird nicht für einen Ausgleich gesorgt, kann dies Verstopfungen hervorrufen.

Produkte, in denen Weißmehl enthalten ist, gehören heute zur täglichen Ernährung. Vielen Menschen ist nicht bewusst, wo überall Weißmehl verarbeitet wird. Toast und Brot, Kuchen und Kekse sind nur einige Beispiele. Das Problem bei diesen Lebensmitteln ist, dass sie zwar einen hohen Anteil an Weißmehl, dafür aber nur einen geringen Anteil an Ballaststoffen mitbringen. Dadurch wirken sie stopfend. Dazu kommt die Problematik, dass zu wenig Flüssigkeit aufgenommen wird.

In Bezug auf Wasser ist es gut zu wissen, dass Reis die Fähigkeit hat, dieses zu binden. Angesichts dessen werden gerne Reistage als Diät eingelegt. Diese sollen dafür sorgen, dass überschüssiges Wasser aus dem Körper getragen wird. Bei Verstopfungen ist Reis in größeren Mengen allerdings kontraproduktiv.

Zucker und Fett als Gefahr in der Ernährung

Zucker sowie ungesunde Fette sind in der Ernährungspyramide im roten Bereich. Eine Ursache dafür ist, dass es sich um sehr stopfende Inhaltsstoffe handelt. Schokolade hat einen hohen Anteil an Zucker und ist zusätzlich sehr fettreich. Dadurch kann sie die Peristaltik des Darms negativ beeinflussen, wenn sie in großen Mengen aufgenommen wird. Dies gilt für alle Produkte, die einen hohen Anteil an Fett und Zucker vereinen. Das bedeutet nicht, dass komplett darauf verzichtet werden muss. Die Empfehlung lautet, dies aber als Genussmittel zu sehen und daher nur in geringen Mengen aufzunehmen.

Einen sehr hohen Anteil an Fett haben Chips und auch Fertiggerichte. Die Fette sorgen dafür, dass der Darm langsamer arbeitet. Der Stuhl verbleibt länger im Darm, ihm wird mehr Wasser entzogen, als das normalerweise der Fall ist. Dies ist der Grund dafür, dass der Stuhl immer fester wird und nicht mehr so einfach abgesetzt werden kann.

Wie stopfend wirken Bananen?

Bananen gelten als echtes Powerfood, aber auch als stopfendes Lebensmittel. Fakt ist, dass in früheren Zeiten immer davon ausgegangen wurde, dass Bananen bei Durchfall stopfend wirken können. Allerdings gibt es inzwischen viele Untersuchungen, die genau dies widerlegen. Tatsächlich kann es sogar sinnvoll sein, sich bei Verstopfungen für Bananen zu entscheiden. Das Obst ist reich an Pektinen. Hierbei handelt es sich um Ballaststoffe, die eine verdauungsfördernde Wirkung haben. Das heißt, wer unter Verstopfungen leidet, kann die Peristaltik mit reifen Bananen wieder in Schwung bringen.

Zu verzichten ist dagegen auf Bananen, die noch nicht den vollen Reifegrad erreicht haben. Bananen, die noch grün sind, haben einen hohen Anteil an Stärke. Erreicht Stärke den Darm, wird der Stoffwechsel verlangsamt. Stärke braucht lange, um verarbeitet zu werden. Daher wird der Darm bei unreifen Bananen deutlich langsamer.

Warum Tee bei Verstopfungen problematisch werden kann

Einige Menschen, die häufiger unter Verstopfungen leiden, trinken gerne Schwarztee. Schwarztee kann für Verstopfungen sorgen, wenn er zu lange zieht. Bei einer Ziehzeit über drei Minuten bilden sich Bitterstoffe. Diese wirken sich auf die Darmbewegungen aus. Umso wichtiger ist es, bei Schwarzem und auch bei grünem Tee eine Ziehzeit von drei Minuten nicht zu überschreiten und darauf zu achten, dass der Tee nicht in zu großen Mengen aufgenommen wird.