So gesund ist Honig als Heilmittel

Honig gehört zu den beliebtesten Süßungsmitteln. Er findet in Süßspeisen, Getränken und anderen Speisen Anwendung. Weshalb Honig auch als Heilmittel genutzt werden kann, zeigt dieser Artikel.

Honig als Heilmittel – der Ursprung

Schon in der Steinzeit aßen die Menschen gern Honig. Das ging sogar so weit, dass viele das Risiko in Kauf nahmen, von Bienen gestochen zu werden, um Wildhonig zu sammeln. Im alten Ägypten wurde diese Methode verfeinert und die Imkerei hat ihren Ursprung genommen: Die ersten Bienenvölker wurden gehalten und gepflegt. Später, im Mittelalter, galt Honig als der Süßstoff schlechthin.

Zudem wurde natürlicher Honig als Heilmittel verwendet – beispielsweise bei den Römern. Schon seit Jahrtausenden wird er in der Volksmedizin für kleine Leiden verwenden. Milch und Honig gilt schon lange als effektives Mittel gegen Halsentzündung und Husten, doch auch Wunden wurden mit dem süßen Stoff der Bienen versorgt. Zudem verwendeten die Römer Honig bei Fieber und Depressionen.

Was ist Honig eigentlich?

Die Frage danach, was Honig ist, dürften die meisten beantworten können. Doch wie er entsteht, ist nicht jedem klar. Den ganzen Tag über sammeln Bienen Honigtau, Pflanzensaft und Nektar von verschiedensten Pflanzen. Das, was sie gesammelt haben, bezeichnet man als Tracht. Über ihren Speichel gelangen verschiedene Enzyme zur Tracht, welche dafür sorgen, dass der Honig haltbar wird, da sie antibakteriell wirken. Den Honig bringen Bienen anschließend in die Wachswaben in ihren Bienenstock. Der Imker entnimmt diese Waben schließlich und entleert sie mithilfe einer Schleuder. Als Ersatzfutter bekommen die Bienen etwas Zucker.

Der Zucker, der in Honig enthalten ist, ist vielfältig: Er enthält Mehrfach-Zucker, Maltose, Glucose, Saccharose sowie Fructose. Darüber hinaus enthält Honig wichtige Vitalstoffe, die dem Körper dabei helfen, den Zucker zu verarbeiten. Handelt es sich um hochwertigen Honig, sind insgesamt über 240 Inhaltsstoffe enthalten. Wie sich der Honig genau zusammensetzt, hängt sowohl von der Jahreszeit als auch von dem Gebiet ab, in dem die Bienen sammeln.

Medizinische Wirkung von Honig

Neben den Vitaminen, die der Honig enthält, sind auch wichtige Mineralstoffe wie Kalzium, Magnesium, Kalium, Phosphor und Natrium enthalten. Blütenhonig wiederum enthält viele Aminosäuren, die den Stoffwechsel des Körpers begünstigen und zudem einen Schutz vor Giftstoffen und Krankheiten bietet. Die Enzyme, die in jedem Honig enthalten sind, fördern die Verdauung und sorgen für ein gesundes Verdauungssystem.

Besonders wirksam ist Honig allerdings durch die sogenannten Inhibine. Dabei handelt es sich um antibakterielle und antibiotische Substanzen. Diese verleihen dem Honig seine heilende Wirkung. Denn Honig kommt nicht nur im Tee als Süßungsmittel und gegen einen kratzenden Hals zum Einsatz, sondern hilft sogar dabei, abgestorbenes Gewebe abzutransportieren und die Wundheilung zu beschleunigen.

Welchen Honig kann man als Heilmittel verwenden?

Jeder hochwertige Honig kann in der Theorie als Heilmittel verwendet werden, da er hochwirksame Inhaltsstoffe enthält. Allerdings sollte man keinen Haushaltshonig einfach auf eine Wunde auftragen, um ihre Heilung zu beschleunigen. Das liegt daran, dass durch herkömmlichen Honig Keime übertragen werden können, da dieser meist nicht speziell gereinigt ist. Besser eignet sich für solche Fälle spezieller Honig aus der Apotheke. Dieser wird so aufbereitet, dass er sich für Wundauflagen und andere Anwendungen eignet. So können Wunden natürlich versorgt und die Heilung angeregt werden.

Wer Husten und Halsschmerzen mit Honig lindern möchte, kann dies jedoch mit herkömmlichem Speisehonig machen. Die bereits erwähnte Milch mit Honig ist hierfür sehr beliebt, aber Honig kann auch einfach in Tee eingerührt werden. Oftmals ist es schon die Konsistenz des Honigs, die für eine Linderung der Beschwerden sorgt. Dabei gilt es jedoch zu beachten, ihn erst dann einzurühren, wenn der Tee ein wenig abgekühlt ist, denn die Enzyme im Honig sterben bei über 40 °C ab und verlieren somit ihre Wirkung.

Zudem wird Honig gern bei Heuschnupfen-Patienten eingesetzt. Zwar sind die Ergebnisse noch nicht erwiesen, doch das Gold der Bienen soll hier zur Linderung beitragen. Das liegt an der Hyposensibilisierung, die durch den Honig erfolgt. Immerhin sind in ihm viele Stoffe von Pflanzen enthalten. Durch geringe Dosen kann Heuschnupfen in manchen Fällen somit Schritt für Schritt bekämpft werden. Wichtig ist, bei dieser Methode regionalen Honig zu verwenden, da dieser auch wirklich die Pflanzen enthält, die für die Allergie des Betroffenen sorgen.

Honig kaufen – was beachten?

Wer im Supermarkt nach Honig sucht, wird schnell fündig. Es gibt viele verschiedene Sorten und Hersteller in den unterschiedlichsten Preisspannen. Wichtig ist, immer Honig aus Deutschland und möglichst regionale Produkte zu kaufen. Denn in Deutschland gibt es strengere Kontrollen durch den Deutschen Imkerbund, sodass dieser Honig wesentlich gesünder und wirkungsvoller ist. Importierte Produkte sind meist pasteurisiert oder enthalten genmanipulierte Pollen.

Zudem sollte Honig immer kaltgeschleudert sein. So wird gewährleistet, dass die enthaltenen Enzyme noch vorhanden sind und wirken können. Auch gefilterter Honig ist zu vermeiden, da dieser meist wichtige Inhaltsstoffe vermissen lässt.