Kampf um den Borschtsch: Wer hat’s erfunden?

Die Dülmener Schulen sind hierbei federführend. Aber Sie können noch einen Schritt weitergehen und die Ukraine auch zu sich nach Hause holen. Kochen Sie doch zum Beispiel mal das ukrainische Nationalgerichte, einen Borschtsch.

Was zeichnet die Ukrainische Küche aus?

Gastfreundschaft hat in der Ukraine einen sehr hohen Stellenwert. Sehr gerne lädt man Gäste zu sich nach Hause ein und bekocht diese nach Herzenslust. Die ukrainischen Küche ist besonders kräftig, nahrhaft und für ihre Vielfalt bekannt, die regional jedoch sehr unterschiedlich sein kann. Immerhin ist die Ukraine fast doppelt so groß wie Deutschland und auch hierzulande kennen wir schon große Unterschiede in den einzelnen regionalen Küchen. Da kann man sich gut vorstellen, dass das in der Ukraine ähnlich sein wird.

Insgesamt kann man jedoch feststellen, dass in der Küche der Ukraine gerne Kartoffeln, Früchte, Pilze, Beeren, Kräuter und Fleisch verwendet werden. Bei Fleisch sind Rind, Schwein und Geflügel gleichermaßen beliebt. Auch Hammel genießt in einigen Regionen einen besonderen Stellenwert.

Das Nationalgericht der Ukraine ist und bleibt aber der Borschtsch. Weitere sehr bekannte Speisen sind Warenyky (eine Art gefüllter Teigtaschen, ähnlich den Italienischen Ravioli) und Halušky (vergleichbar mit unseren Spätzle oder auch Gnocchi). Die kulinarischen Einflüsse aus Russland, Deutschland, der Türkei oder Polen sind vielfach nicht zu übersehen.

Was ist Borschtsch?

Es gibt innerhalb der Ukraine unzählige Abwandlungen der Borschtsch. Die einen geben etwas Honig hinzu, andere Whisky und wieder andere schwören auf frisches Schweineblut. Im Grundrezept haben diese Ergänzungen natürlich nichts verloren, hier sind die wichtigsten Zutaten Rote Bete, Kartoffeln und Suppenfleisch mit einem Schlag Sahne.

Woher kommt der Borschtsch?

Die Russen und die Ukrainer kämpfen nicht nur Mann gegen Mann, sondern auch auf ganz anderen Fronten miteinander. Beide beanspruchen den Borschtsch nämlich für sich. Der Ernst der Sache ist daran zu erkennen, dass die Ukraine einen Antrag an die UNESCO gestellt hat, um den Borschtsch offizielle als ukrainisches Kulturgut zu deklarieren.

Historiker können den wahren Ursprung bisher jedoch nur vermuten. Einige Fakten sprechen dafür, dass der Borschtsch bereits im Mittelalter entwickelt wurde, andere Fakten zeigen Aufzeichnungen aus dem frühen 18. Jahrhundert aus Kiew. Den Russen entgegen spielen dürfte der Fakt, dass selbst in der meisten sowjetischen Literatur von dem ukrainischen Gericht Borschtsch die Rede ist. In Russland wird übrigens der Borschtsch eher ohne Kartoffeln zubereitet.

Für uns Deutsche spielte die genaue Herkunft der Borschtsch bisher keine wirkliche Rolle. Wenn wir jedoch der Ukraine auch Solidarität vom heimischen Herd aussenden wollen, genießen wir doch sicher gerne eine ukrainische Borschtsch mit Kartoffeln und den anderen klassischen Zutaten. Der Borschtsch lässt sich übrigens auch hervorragend ohne Fleisch als vegetarische Variante genießen. In diesem Sinne, liebe Dülmener, Смачного (Guten Appetit auf ukrainisch).