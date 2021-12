Fast jeder fünfte Mann trinkt an Feiertagen mehr als sonst

Mit einem Glas Wein, Bier oder Sekt auf das Fest anzustoßen, ist wohl in vielen Familien an Weihnachten üblich. Doch wie eine Umfrage zeigt, dürfte diesmal etwas mehr Alkohol fließen als noch ein Jahr zuvor - vor allem bei den Männern.

Fast jeder fünfte Mann geht davon aus, dass er an den Feiertagen mehr Alkohol trinken wird als sonst. Das ergab eine Insa-Umfrage.

Jeder siebte Erwachsene (14 Prozent) trinkt an denbevorstehenden Festtagen nach eigenen Angaben mehr Alkohol alsüblich. Das geht aus einer repräsentativen Insa-Umfrage im Auftragdes Verbands der Privaten Krankenversicherung zum Thema Alkohol anden Feiertagen hervor. Bei den Männern sind es demnach 18 Prozent(fast jeder Fünfte) - bei den Frauen 11 Prozent (etwa jede Zehnte).

Im vergangenen Jahr kündigten bei der gleichen Umfrage wenigerMenschen an, zu Weihnachten und Silvester mehr über den Durst trinkenzu wollen. Damals, im ersten Corona-Jahr, waren es 12 Prozent - 14Prozent bei den Männern und 10 Prozent bei den Frauen.

Je jünger die Befragten sind, desto häufiger geben sie an, zu denFeiertagen am Jahresende mehr Alkohol als sonst zu sich zu nehmen: Sogeben dies 6 Prozent der Menschen über 60 an, aber fast ein Viertelder Leute unter 40 (18 bis 29 Jahre: 24 Prozent; 30 bis 39 Jahre: 22Prozent). PKV-Verbandsdirektor Florian Reuther sagte, der AnteilJüngerer unter den Trinkfreudigen müsse alarmieren. «In diesem Alterist übermäßiger Alkoholkonsum besonders folgenschwer.»