Diese Lebensmittel helfen beim Abnehmen

Mit den überflüssigen Pfunden ist das schon so eine Sache. Die meisten Menschen wünschen sich, dass genau diese Pfunde purzeln. Jedoch bleibt es häufig beim Wunsch. Wenn es dann darum geht, das Ziel in die Tat umzusetzen, sprechen häufig viel zu viele Gründe dagegen, das Vorhaben bis zum Ende durchzuziehen. Abnehmen ist und bleibt natürlich nicht einfach.

Jedoch kann jeder einzelne etwas dafür tun, damit es erst gar nicht so weit kommen muss. Eine abwechslungsreiche und vor allem ausgewogene Ernährung kann nicht nur dabei helfen, überflüssige Pfunde zu verlieren. Sie hilft auch dabei, den Stoffwechsel zu unterstützen und diesen Pfunden keine Chance zu lassen. Eine falsche Ernährung kann viele negative Folgen für die Gesundheit haben. Die Pfunde zu viel stellen da noch das kleinste Problem dar. Vielmehr können Organe starke Schäden davon tragen. So wirkt sich beispielsweise eine erkrankte Leber negativ auf den ganzen Körper aus. Auch dieser kann durch die richtige Ernährung entgegen gewirkt werden.

Gesundes Blattgemüse kann die Pfunde purzeln lassen

Grünes Blattgemüse bringt dem, der abnehmen möchte viele verschiedene Vorteile. So enthalten Eisbergsalat, Spinat, Rucola oder Grünkohl einerseits wenige Kalorien. Außerdem sind in den Gemüsesorten kaum Kohlenhydrate enthalten, die eine Gewichtszunahme begünstigen können. Zudem sind in grünem Blattgemüse reichlich Vitamine, Spurenelemente und Mineralstoffe enthalten. Die Anzahl der Mahlzeiten lässt sich durch die Integration dieser Lebensmittel erhöhen, dass jedoch ohne, die Kalorienzufuhr zu mehren.

Gewürze und Nüsse

Wer an Nüsse denkt, der denkt vermutlich zunächst an einen hohen Fettgehalt und kann sich deshalb kaum vorstellen, dass die regelmäßige Zufuhr von Nüssen wirklich beim Abnehmen helfen kann. In Nüssen sind jedoch gesunde Fette enthalten. Werden sie täglich in kleinen Mengen als Snack verzehrt, regulieren sie den Stoffwechsel und versorgen den Körper zudem mit wertvollen Ballaststoffen. Ebenso verhält es sich mit verschiedenen Gewürzen, wie etwa Chili. Diese machen eine Mahlzeit nicht nur nahrhafter, sondern unterstützen die Fettverbrennung. Ingwershots zum Beispiel sind wahre Alleskönner. So sorgt Ingwer, der an eine Suppe oder an einen frischen Salat gegeben wird, dafür, dass sich Magen und Darm in einem gesunden Gleichgewicht befinden. Außerdem stellt sich das Sättigungsgefühl schneller ein, sodass vor lauter Hunger nicht zu ungesunden Lebensmitteln gegriffen werden muss. Beim Anbieter sheko.com gibt es neben Produkten, die gesunden Ingwer enthalten auch viele andere Sattmacher, die das Ziel ein paar überflüssige Pfunde zu verlieren in greifbare Nähe rücken lassen.

Hülsenfrüchte: Eine echte Wunderwaffe

Mit dem Verzehr von Bohnen und Hülsenfrüchten sollte man generell vorsichtig sein. Dennoch sind diese Lebensmittel gesund. Zu beachten ist, dass dazu ausreichend Wasser oder ungesüßter Tee getrunken wird, damit Linsen, Bohnen und Ko. Im Bauch gut quellen können. Hülsenfrüchte, wie Kichererbsen, Linsen, schwarze Bohnen oder Kidneybohnen sind nicht nur äußerst gesund. Sie sorgen auch dafür, dass der Betroffene schneller satt wird und kleinere Mengen essen kann. Eine Studie, die das Sättigungsgefühl verschiedener Lebensmittel untersuchte, kam zum selben Schluss. Regelmäßig Bohnen und Linsen zu verzehren, reduziert nicht nur das Gewicht, dem Körper werden zusätzlich Nährstoffe, wie Vitamine und Mineralstoffe zugeführt.

Essig und Öl

Öle werden zum Braten von Fleisch oder Gemüse verwendet, Essig findet sich häufig in einem Salat-Dressing wieder. Öl ist jedoch nicht gleich Öl. Genauso verhält es sich beim Essig. Wer durch die richtige Ernährung abnehmen möchte, sollte auf Öle setzen, die dieses Vorhaben auch unterstützen können. Empfohlen sei hier vor allem Kokosöl. Dieses wirkt sich zusätzlich mit einem feinen Geschmack auf die Speisen aus. Kokosöl zählt zu den mittelkettigen Fetten. Dies bedeutet, dass es die Kalorienverbrennung ankurbelt und ebenfalls für ein schnelleres Erreichen der Sättigung steht. Ähnlich verhält es sich mit Apfelessig. Dieser wirkt sich geschmacklich sehr fein aus und sollte vor allem dann verwendet werden, wenn sehr kohlenhydratreiche Speisen zubereitet werden. Apfelessig, ob im Salat oder als gesunder Drink mit Wasser verdünnt, wirkt sättigend und bindet die in den Speisen enthaltenen Stoffe.

Vollkornprodukte lohnen sich doppelt

Zu einer ausgewogenen und gesunden Ernährung gehören auch Vollkornprodukte. Diese enthalten nicht nur viele wichtige Nährstoffe, sie warten auch mit gesunden Proteinen auf, die ebenfalls für einen gesunden Stoffwechsel benötigt werden. Reis, Quinoa und Hafer seien hier stellvertretend genannt. Der Hafer ist dabei besonders zu empfehlen. So ist in diesem unter anderem ein löslicher Ballaststoff enthalten, der den Stoffwechsel ankurbelt und die Sättigung beschleunigt.

Abschließend lässt sich sagen, dass sich eine gesunde und ausgewogene Ernährung in mehrfacher Hinsicht lohnt. Sie unterstützt den Körper bei seinen alltäglichen Prozessen und kurbelt die Fettverbrennung an. Natürlich sorgen gesundes Blattgemüse, die richtigen Gewürze oder Hülsenfrüchte und Vollkornprodukte auch dafür, dass eine Gewichtsreduzierung unter Umständen erst gar nicht notwendig wird.