Die Essiginnovation für deine Küche

Jeder Essigliebhaber kennt das Problem: Einmal die Flasche zu schräg gehalten und schon hat man den (sauren) Salat! Was also ist der Trick für die beste Dosierung?

Das Design der meisten Essigprodukte macht es uns nicht gerade leicht, die köstliche Säure so zu dosieren, dass sie unsere Lebensmittel perfekt abrundet, ohne sich zu sehr in den Vordergrund zu drängen. Was also ist der Trick für die beste Dosierung? Die Lösung ist so simpel wie genial: Wieso nicht einfach den Essig sprühen?

Der Alleskönner für Küche und Haushalt

Mit der Sprühflasche in der markanten Taillenform lässt sich das Essigspray einfach, schnell und sparsam dosieren, natürlich in der bewährten Qualität. SURIG ist vor allem für seine Essigessenz bekannt und bereits seit Generationen in vielen Haushalten zu finden. Ob zum Würzen und Verfeinern von Salaten oder als Hausmittel zum Entkalken in Küche und Bad, die Essigessenz ist der praktische Helfer im ganzen Haushalt. Viele Haushaltsprofis verwenden SURIG dabei vor allem als verdünnte Essigessenz zum Entkalken ihres Wasserkochers oder der Kaffeemaschine. Der wesentliche Vorteil: Die Essenz ist rein pflanzlich und als Lebensmittel unbedenklich in der Verwendung.

Das schnellste SURIG aller Zeiten

Wer es etwas einfacher mag, für den kommt jetzt das SURIG Essigspray Direkt ins Spiel: Das vielfältig einsetzbare Essigspray für die Küche ist schon fix und fertig mit Wasser gemischt und bietet einen Essigsäureanteil von angenehmen acht Prozent. Genau das haben sich die Kundinnen und Kunden gewünscht! Dank der praktischen Sprühflasche kann der Essig schnell, unkompliziert und direkt, eben ohne vorheriges Mischen, eingesetzt werden. Einfach lossprühen und fertig!

In die Küche, fertig, los!

Als Alleskönner in der Küche sorgt der praktische Sprühkopf des SURIG Essigsprays Direkt für eine unkomplizierte und schnelle Anwendung. Mit einem leicht dosierbaren Sprühstoß gelingt wirklich jedem das feine Benetzen frischer Lebensmittel. Wenn es mal schnell gehen muss, lässt sich so auch ganz unkompliziert ein leckeres Salatdressing zaubern: Einfach auf den Salat sprühen, Öl und Kräuter hinzugeben – fertig ist die Salatsoße.

Unverkennbar umweltfreundlich

Für alle Küchenfans ist das Essigspray im Supermarktregal leicht zu erkennen: Die beliebte Taillenform findet sich auch in der Sprühflasche wieder. Damit bleibt die Marke SURIG auch beim Essigspray ihrer typischen Optik treu. Zusätzlich geben die Anstrengungen von Speyer & Grund, dem Unternehmen hinter SURIG, im Bereich der Nachhaltigkeit den Kundinnen und Kunden ein gutes Gefühl beim Einsatz des Essigsprays: Seit September 2019 füllt das Unternehmen alle Produkte in PET-Flaschen mit recycled PET (rPET) ab, so auch das Essigspray. Gleichzeitig arbeitet das Unternehmen intensiv daran, seinen jährlichen CO2-Ausstoß kontinuierlich zu reduzieren und hat die Marke SURIG mit ClimatePartner als 100 Prozent klimaneutral zertifiziert.