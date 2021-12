Der Vitalrin Test: Abzocke oder wirkt es wirklich?

Die meisten Menschen mit Übergewicht sind unzufrieden mit ihrem Körper und versuchen Gewicht zu verlieren. Doch aller Anfang ist schwer und Abnehmmittel wie Kapseln oder Diät-Shakes können dabei behilflich sein. Eines dieser Abnehmprodukte ist Vitalrin Sonnenkomplex. Die Abnehmkapseln sollen den Gewichtsverlust erleichtern und gleichzeitig den täglichen Bedarf an Vitaminen und Mineralien decken. Erfahren Sie mehr über die Abnehmkapseln im Vitalrin Test.

Was ist Vitalrin?

Vitalrin Sonnenkomplex ist eines von vielen Produkten für das Diät-Management und stammt vom deutschen Hersteller Evertz Pharma GmbH. Es handelt sich dabei um Abnehmkapseln, die das Sättigungsgefühl verstärken und gleichzeitig den Vitaminhaushalt auffüllen. Hauptbestandteil der Kapseln ist dabei Konjakwurzelpulver. Dem Pulver sind 13 essentielle Vitamine, Mineralien und Spurenelemente zugesetzt, aus denen sich insgesamt 3 Wirkkomplexe ergeben.

Vitalrin Sonnenkomplex gehört damit nicht zu den Fatburnern, sondern zu den Sätttigungskapseln. Sie werden als Alternative zum Diät-Shake beworben, denn mit den Kapseln muss laut Hersteller keine Mahlzeit ausgelassen oder ersetzt werden.

Erhältlich sind die Vitalrin Kapseln in der Apotheke und im herstellereigenen Online-Shop.

Das sind die Inhaltsstoffe von Vitalrin

Die Vitalrin Sonnenkomplex Kapseln sind so zusammengesetzt, dass sich aus den Inhaltsstoffen 3 verschiedene Wirkkomplexe ergeben. Jeder einzelne Wirkkomplex trägt dazu bei, den Körper auf eine bestimmte Art und Weise beim Gewichtsverlust zu unterstützen.



Die Inhaltsstoffe der Vitalrin Sonnenkomplex Kapseln sind:

Konajkwurzelpulver mit Glucomannan

Magnesium

Cholinbitartrat

Calcium

Eisencitrat

Ingwerwurzelstockextrakt

Zink

Molybdän

Mangan

Vitamin D3+K2

Vitamin B6, B9 (Folsäure), B12

Vitalrin ist ein veganes Produkt, denn die Kapselhülle ist pflanzlich. Die Kapseln sind außerdem frei von Gluten und Laktose.

Wie wirkt Vitalrin?

Der 3-fach Wirkkomplex von Vitalrin bildet drei wichtige Säule für das Abnehmen.

Sättigungskomplex mit Glucomannan

Der wichtigste Wirkstoff in den Vitalrin Kapseln ist das Konjakwurzelpulver mit dem Ballaststoff Glucomannan. Dieser bildet den Sättigungskomplex.

Glucomannan ist ein natürlicher Ballaststoff mit einer außergewöhnlichen Fähigkeit. Es kann eine große Menge Flüssigkeit binden und quillt so um ein Vielfaches auf. Im Magen sorgt die Quellfähigkeit dafür, dass das Sättigungsgefühl früher eintritt und länger andauert. Damit können die Portionsgrößen reduziert werden. Und auch der Heißhunger bleibt mit der Einnahme von Vitalrin aus. Ein weiterer positiver Nebeneffekt: Der Ballaststoff regt die Verdauung an und trägt zu einer gesunden Darmflora bei.

Fettstoffwechsel-Komplex mit B-Vitaminen

Ein weiterer wichtiger Inhaltsstoff sind die B-Vitamine. Vitalrin enthält Vitamin B6, B9 (Folsäure) und B12, die zusammen den Fettstoffwechsel-Komplex bilden. Diese Vitamine tragen zu einer normalen Fettstoffwechselfunktion bei. Das bedeutet, dass die Nahrungsfette gespalten und gespeichert bzw. vom Körper als Energiequelle verwertet werden können.

Sommermodus-Komplex mit Vitamin D

Die Bezeichnung “Sonnenkomplex” erhalten die Vitalrin Kapseln aufgrund von Vitamin D. Vitamin D ist ein wesentlicher Inhaltsstoff in den Kapseln und bildet zusammen mit Vitamin K2 den Sommermodus-Komplex.

Vitamin D-Mangel ist in Deutschland ein großes Problem. Viele Menschen sind unterversorgt aufgrund der geographischen Lage und ihres Lebensstils. Neben körperlichen Beschwerden kann ein Mangel an Vitamin D zu depressiven Verstimmungen, Lustlosigkeit und Trägheit führen. Mit Hilfe von Vitalrin und dem Sommermodus-Komplex soll der Körper zurück in den Sommermodus versetzt werden. Der ausgeglichene Vitamin D-Haushalt soll das Abnehmen mit der zurückgewonnen körperlichen und geistigen Fitness erleichtern.

Vitalrin Einnahme und Dosierung

Vitalrin Sonnenkomplex ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Im Gegensatz zu Abnehmprodukten wie ein Diät-Shake erfolgt die Einnahme der Kapseln zusätzlich zu den normalen Mahlzeiten. Es wird nicht verlangt, dass Mahlzeiten ausgelassen werden.

Für die richtige Einnahme werden je zwei Kapseln vor jeder Hauptmahlzeit mit 1-2 Gläsern Wasser eingenommen. Dabei muss beachtet werden, dass sie ca. 30 Minuten vor dem Essen eingenommen werden, damit sie ihre Wirkung entfalten können.

Die tägliche Dosis liegt damit bei 6 Kapseln, die es einzuhalten gilt.

Bei weniger als 3 Mahlzeiten am Tag kann Vitalrin auch unabhängig vom Essen eingenommen werden. Wichtig ist, dass am Ende des Tages die Dosis von 6 Kapseln und damit 3 Gramm Glucomannan erreicht wurde. Denn nur bei einer täglichen Dosis von 3 Gramm Glucomannan kann das Mittel in Kombination mit einer energiereduzierten Ernährungsweise das Abnehmen unterstützen.

Ist die Einnahme von Vitalrin gefährlich?

Abnehmkapseln sind schon häufig aufgrund gefährlicher Wirkstoffe in Verruf geraten und vom Markt genommen worden. Bei Vitalrin Sonnenkomplex ist die Sorge unbegründet. Das ist ein gelistetes Apothekenprodukt und wird laut Hersteller nach strengen Qualitätsrichtlinien produziert und kontrolliert.

Die Vitalrin Kapseln bestehen aus reinen und gu erforschten Inhaltsstoffen. Konjakwurzelpulver wird auch häufig in der Lebensmittelindustrie verwendet und ist damit unbedenklich. Da es sich aber um einen Ballaststoff handelt, kann die Einnahme von Vitalrin anfangs zu Verdauungsbeschwerden wie Blähungen oder Durchfall führen. Das liegt daran, dass die Ernährungsweise der meisten Menschen sonst eher ballaststoffarm ist und die Verdauung sich an die gesteigerte Menge an Ballaststoffen gewöhnen muss.

Bei Personen mit Schluckbeschwerden wird von der Einnahme der Kapseln abgeraten, da Erstickungsgefahr besteht. Auch für Kinder ist das Mittel nicht geeignet.

Für wen eignet sich Vitalrin Sonnenkomplex?

In erster Linie ist Vitalrin für alle geeignet, die Unterstützung beim Abnehmen benötigen und sich den ersten Schritt in Richtung Wunschgewicht erleichtern möchten. Die Kapseln sind sowohl für junge Erwachsene und auch für die ältere Generation jedes Geschlechts gedacht. Vor allem in der älteren Generation scheint Vitalrin sehr beliebt zu sein, um altersbedingte Kilos loszuwerden.

Erfahrungsberichten aus dem Netz kann man entnehmen, dass Vitalrin Sonnenkomplex vor allem von Frauen in den Wechseljahren häufig verwendet wird. Im Laufe der hormonellen Umstellung geschehen viele körperliche Veränderungen, u.a. eine Gewichtszunahme. Die Mischung aus dem sättigenden Effekt und den Vitaminen unterstützt Frauen in den Wechseljahren beim Abnehmen und gleicht den Vitaminhaushalt aus. Das kann sich auch positiv auf Wechseljahresbeschwerden auswirken.

Vitalrin ist außerdem für Diabetiker geeignet, die Schwierigkeiten beim Abnehmen haben. Glucomannan trägt laut Studien nicht nur zu einem geringeren Cholesterinspiegel bei, sondern lässt auch den Blutzucker langsamer ansteigen. Die Einnahme sollte aber vorher mit einem Arzt abgesprochen werden.

Außerdem kann Vitalrin unterstützend zu einer Diät oder Ernährungsform eingenommen werden, um das Gewicht zu halten und den JoJo-Effekt zu vermeiden.

Welche Resultate kann man mit Vitalrin erwarten?

Wundermittel zum Abnehmen existieren nicht, auch wenn es in der Werbung oft so beworben wird. Das gilt auch für Vitalrin.

Die Kapseln sind ein hilfreiches Mittel, um eine Ernährungsumstellung bzw. Diät zu vereinfachen. Dafür ist eine korrekte und regelmäßige Einnahme notwendig. Gleichzeitig ist eine Anpassung der Ernährungsgewohnheiten notwendig, denn nur mit einem Kaloriendefizit kann man Gewicht verlieren. Aus verschiedenen Anwender Erfahrungen geht hervor, dass mit Hilfe von Vitalrin bereits nach 3-4 Wochen die ersten Kilos verschwunden sind. Wie schnell sich Resultate zeigen, ist aber individuell und vom Lebensstil, Sport und dem Essverhalten abhängig.

Welche Nebenwirkungen hat Vitalrin Sonnenkomplex?

Es sind keine Nebenwirkungen für die Vitalrin Kapseln bekannt.

Mögliche Begleiterscheinung bei der Einnahme von Ballaststoffen sind Verdauungsbeschwerden wie Verstopfungen, Durchfall, Blähungen oder Bauchschmerzen.

Vitalrin Erfahrungen

Der Hersteller bietet für Vitalrin Sonnenkomplex zwar eine Geld-zurück-Garantie an, doch die meisten verlassen sich vor dem Kauf auf Erfahrungsberichte von echten Anwendern. Zu Vitalrin findet man in den sozialen Medien, in verschiedenen Blogs und Online-Magazinen aber auch in Zeitungen und in Online-Apotheken Erfahrungsberichte und Bewertungen. Außerdem gibt es Vorher-Nachher-Fotos, auf denen Anwender ihren Abnehmerfolg anhand von Bildern dokumentieren.

In den meisten Erfahrungen sind sich die Anwender einig, dass die Vitalrin Kapseln einen merklichen Beitrag zur Sättigung leisten. Heißhunger verspüren viele mit der Einnahme kaum oder gar nicht mehr, was ungesunde Zwischenmahlzeiten überflüssig macht. Die meisten Anwender konnten nach 4 Wochen 1-4 Kilogramm abnehmen. bei einigen gab es keine Veränderung. Umso länger die Einnahme, desto größer war der Erfahrung nach meist auch die Veränderung. Viele nutzten die Kapseln auch nach Abschluss einer Diät, um den JoJo-Effekt zu verhindern.

In den Erfahrungen aus dem Selbsttest heißt es, dass Vitalrin Sonnenkomplex vor allem in Kombination mit Intervallfasten und Sport sehr gut funktioniert. Vielen Anwendern konnte mit den Kapseln der erste Schritt hin zu einem gesünderen Gewicht vereinfacht werden.

Wo gibt es Vitalrin zu kaufen und was kostet es?

Wer sich für Vitalrin Sonnenkomplex interessiert, wird sowohl in der Apotheke, als auch im Internet fündig.

Vitalrin gibt es mittlerweile - zum Teil auf Bestellung - in fast jeder örtlichen Apotheke zu kaufen. Die PZN lautet 15638576. Eine Dose mit 180 Kapseln kostet dort ca. 69,90 Euro.

Etwas günstiger ist Vitalrin in Online-Apotheken wie der Shop Apotheke erhältlich. Dort werden 180 Kapseln schon ab ca. 45 Euro angeboten.

Das beste Angebot findet man aber direkt beim Hersteller im Online-Shop. Hier gibt es häufig Rabattaktionen mit über 40 Prozent Ersparnis. Eine Dose Vitalrin ist im Online-Shop schon zum Preis von 39,90 Euro erhältlich. Zusätzlich gibt es eine 30 Tage Geld-zurück-Garantie, die von Apotheken und anderen Shops nicht angeboten wird.

Fazit zu Vitalrin

Vitalrin Sonnenkomplex überzeugt vor allem mit den ausgewählten und effektiven Wirkstoffen, die das Abnehmen auf drei Wegen unterstützen. Durch den sättigenden Effekt wird vielen Abnehmwilligen eine Ernährungsumstellung erleichtert. Gleichzeitig wird die Problematik vitamin D-Mangel in Angriff genommen, wodurch das Wohlbefinden verbessert werden kann. Den Erfahrungen nach zu urteilen sind die Vitalrin Kapseln eine Erleichterung beim Gewichtsverlust.

Man darf jedoch nicht vergessen, dass Abnehmen nicht nur durch die Einnahme von Kapseln erreicht wird, sondern durch Disziplin. Ohne eine ausgewogene Ernährung und regelmäßige Bewegung ist eine Gewichtsabnahme kaum möglich.

Vitalrin Sonnenkomplex risikofrei beim Hersteller bestellt und mit der 30 Tage Geld zurück-Garantie ausgiebig getestet werden. So kann man sich selbst ein Bild vom Produkt machen und eine Bewertung abgeben.