Ein Leben ohne PC? Die meisten von uns dürften sich das nicht mehr vorstellen können. Das ist nachvollziehbar, denn PCs dienen schließlich nicht nur der Unterhaltung, sondern sie sind auch nützliche Alltagshelfer und für viele Menschen unerlässlich für ihre Arbeit. Der Kauf eines neuen PCs kann jedoch eine echte Herausforderung darstellen. Uns ist das bewusst, weswegen wir Ihnen in diesem Artikel zeigen möchten, worauf Sie beim Kauf eines neuen PCs achten sollten. Viel Erfolg bei Ihrer Entscheidung!

Verlassen Sie sich nicht blind auf die Klassifizierung der Anbieter

Wenn Sie einen PC kaufen, kann es gut sein, dass die Klassifizierung nicht der Realität entspricht. So werden beispielsweise häufig Gaming-PCs angeboten, die eine schlechte Grafikkarte haben und jedem Gamer Tränen in die Augen treiben dürften. Generell gibt es auf dem Markt viele unsinnig zusammengestellte PCs, sodass Ihre Kaufentscheidung nie ohne vorherige Überlegungen erfolgen sollte.

Legen Sie Wert auf die Sicherheit

Die Sicherheit ist einer der wichtigsten Faktoren und doch wird dieser Aspekt bei PCs gerne außer Acht gelassen. Zugegebenermaßen handelt es sich hierbei nicht um ein Kriterium, das direkt mit dem PC zusammenhängt, aber wenn Sie einen neuen PC anschaffen, sollten Sie auch dafür sorgen, dass Sie sich keinen unnötigen Risiken aussetzen. Zum einen sollten Sie ein gutes Antivirenprogramm verwenden, zum anderen empfiehlt sich die Nutzung eines VPN. Dieses günstige VPN kann eine gute Wahl sein und sorgt dafür, dass Sie ohne Sorgen mit Ihrem PC surfen können. Durch ein VPN wird sämtlicher Datenverkehr verschlüsselt und Ihre Anonymität gewahrt. Auf diese Weise sind Sie auch vor potenziellen Hackerangriffen sicher – ein Risiko, das in unserer heutigen Zeit nicht außer Acht gelassen werden sollte.

Ziehen Sie einen Eigenbau in Erwägung

Sollten Sie die erforderlichen Kenntnisse mitbringen oder bereit sein, sich näher mit dem Thema auseinanderzusetzen, bietet sich gegebenenfalls ein Eigenbau an. Das Gute an einem Eigenbau ist, dass Sie den PC nach Ihren Wünschen zusammenstellen können. Zudem kommen Sie im Regelfall deutlich günstiger weg. Allerdings sollte Ihnen auch bewusst sein, dass bei einem Eigenbau viel schiefgehen kann. Überlegen Sie also gut, ob Sie sich dieser Herausforderung stellen möchten.

Achten Sie auf ausreichend Schnittstellen

Ein guter PC benötigt auch Schnittstellen, da Sie andernfalls keine Geräte anschließen und parallel nutzen können. Aus diesem Grund sollten neben USB 3.0 und USB 3.1 auch weitere Schnittstellen für DVI und HDMI vorliegen. Generell sollte die Anzahl an Schnittstellen überzeugen, denn das kann Ihnen viel Ärger ersparen.

Greifen Sie nicht direkt zur besten Grafikkarte

Viele Menschen entscheiden sich bei einem neuen PC für ein Modell mit einer modernen Grafikkarte, aber das ist nicht zwangsweise notwendig. Eine gute Grafikkarte ist ziemlich teuer und in den meisten Fällen nur dann erforderlich, wenn Sie ein Gamer sind oder anspruchsvolle Programme wie Tools zur Videobearbeitung nutzen möchten. Soll der PC hingegen hauptsächlich zur Bearbeitung von Dokumenten oder vergleichbare Aufgaben genutzt werden, reicht eine Standard-Grafikkarte vollkommen aus. Sie müssen also nicht unnötigerweise mehr Geld ausgeben.

Legen Sie Ihren Fokus auf den Prozessor

Der Prozessor gilt nicht ohne Grund als das Herzstück eines PCs. Er ist schließlich ausschlaggebend für die Gesamtleistung. Bei Prozessoren haben die Hersteller AMD und Intel die Nase vorn, weswegen Sie sich im besten Fall für ein Modell dieser Marken entscheiden. Ein wichtiges Kriterium beim Kauf sind die sogenannten Hertz, da diese die Geschwindigkeit der Rhythmen anzeigen und somit ein Indikator für die Leistung der Prozessoren sind.

Orientieren Sie sich beim Kauf an Ihren persönlichen Bedürfnissen

Obwohl es selbsterklärend sein sollte, gibt es immer noch viele Menschen, die einen PC kaufen, den sie eigentlich gar nicht brauchen. Das ist jedoch ein großer Fehler, denn es gibt keinen Grund, mehr Geld auszugeben, als eigentlich erforderlich ist. Wenn Sie den PC beispielsweise nur für alltägliche Aufgaben nutzen möchten, reicht ein günstiges Modell für unter 500 Euro vollkommen aus. Orientieren Sie sich beim Kauf eines neuen PCs also unbedingt an Ihren eigenen Bedürfnissen, denn andernfalls könnten Sie Ihre Entscheidung nach einiger Zeit bereuen.



