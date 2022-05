Wo du richtig Geld sparen kannst

Und es wird uns oft auch einfach gemacht mit sogenannten Supersales. Das sind Verkaufsaktionen, in denen du bist zu 80% auf den Originalpreis sparen kannst.

Und sind wir mal ganz ehrlich, wer liebt solche Angebote nicht?

Dabei ist es sehr unterschiedlich, was du dir günstig kaufen möchtest. Wenn es um Haushaltsgeräte und solche Dinge wie Kochtöpfe oder Teller und Besteck geht kannst du in den sogenannten Haushaltswochen bares Geld sparen.

Wenn es um Kleidung geht sind gerade die Verkäufe am Ende einer Saison die Gelegenheit, richtig zu sparen.

Warum veranstalten Geschäfte einen Supersales?

Es scheint vermeintlich für uns keinen Sinn zu ergeben, dass Geschäfte einen Supersales veranstalten und ihre Waren zu richtigen Schnäppchen zu verschleudern. Wo verdienen sie noch daran, kann man sich einfach denken.

Die Wahrheit ist, dass der Handel immer nur eine Saison hat. Egal ob es Haushaltswaren oder Kleidung ist, der Hersteller fertigt diese Artikel für eine Saison. Danach kommen wieder neue Waren und die vorherigen sind veraltet.

Gerade wenn es um Kleidung geht ist ein Designer Team rund ums Jahr damit beschäftigt wieder eine neue Kollektion zu erstellen. Seien es neue Trendfarben, andere Designs oder einfach komplett neue Waren, es geht immer weiter.

Der Handel platziert im vorhinein seine Einkäufe. Dabei sind die Spezialisten gefragt, die genau wissen, wie der Trend aussieht. Sie müssen errechnen, wie viel sie vom jeweiligen Artikel wahrscheinlich verkaufen werden, damit sie keine Restposten haben.

Nun ist aber das Konsumverhalten der Kunden manchmal schlecht vorher zu sagen. Manchmal lieben Kunden andere Dinge oder ein Artikel, von dem die Spezialisten es dachten verkauft sich doch nicht so gut.

Es kann aber auch einfach sein, dass die Kunden allgemein zurückhaltender sind bei ihren Käufen, so dass am Ende der Saison noch Restposten übrig bleiben. Die neue Ware ist allerdings schon bestellt und kommt bald in die Geschäfte.

Der Handel hat nun die Wahl: entweder auf den Waren sitzen bleiben, weil sie sie nicht an den Händler wieder zurück geben können. Oder sie verkaufen sie zu Schleuderpreisen an ihre Kunden. Sie haben dann vielleicht keine große Marge gemacht, sie bleiben aber zumindest nicht auf ihren Waren sitzen.

Deshalb werden Supersales veranstaltet.

Wie kannst du nun bares Geld sparen?

Wenn du dieses Prinzip nun verstanden hast kannst du ruhig abwarten, wann du im Handel diese Sonderaktionen siehst.

Was Haushaltswaren angeht ist das meist im Frühjahr. Dann findest du oft in den Zeitungen die Prospekte der großen Warenkaufhäuser, die jede Menge im Supersales haben. Dann ist es Zeit, sich mit frischen Waren einzudecken.

Was Kleidung angeht funktioniert das ganze antizyklisch. Du wirst zum Ende des Winters einen Supersales auf Winterkleidung ergattern können und am Ende des Sommers für Sommerkleidung. Du kannst diese Kleidung dann wahrscheinlich nicht mehr sofort nutzen, weil die Witterung sich genau anders entwickelt. Du kannst aber Geld sparen und hast so schon eine schöne neue Winterjacke für den nächsten Winter oder den Badeanzug für den nächsten Sommerurlaub.

Das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn es dir egal ist, ob du die alte Kollektion tragen wirst. Modefanatiker würden das nicht machen, sie bleiben im Trend und kaufen sich immer die neueste Kleidung, weil sie die Entwicklung genau kennen und immer das Neueste haben müssen. Dafür zahlen sie allerdings auch den kompletten Preis.

Der Normalo allerdings wird keinen Unterschied in der Jeans vom Vorjahr sehen und sich sagen, dass eine Jeans auch nur eine Hose ist. Er wird zuschlagen und sich vielleicht statt dessen eine zusätzliche Hose kaufen, weil er einen wahren Supersales ergattern konnte.

Für alle, die sich gerne mal ein Schnäppchen gönnen können wir solche Supersales nur empfehlen. So kann man auf einfache und günstige Weise seine komplette Familie mit neuer Kleidung eindecken und noch Geld dabei sparen.