Wissenswertes rund um die FIFA-Auszeichnungen

Fußballlegende Lionel Messi ist in einer Klasse für sich. Zum siebten Mal hat ihn die FIFA für 2022 zum Weltfußballer des Jahres gekürt.

Damit liegt er unangefochten an der Spitze, was die seit 1991 verliehene Auszeichnung betrifft. An zweiter Stelle liegt Cristiano Ronaldo, der insgesamt fünf Mal zum Weltfußballer erklärt wurde.

Für Messi ist die Preisverleihung die Belohnung für ein Jahr der Superlative. Der 35 Jahre alte argentinische Superstar, der bei Paris St. Germain unter Vertrag steht, beendete 2022 mit dem ersten Weltmeistertitel seiner Karriere bei der Winter-WM im kleinen Emirat Qatar.

Entschieden werden die FIFA-Auszeichnungen zum Weltfußballer alljährlich von Journalisten, wobei pro FIFA-Teilnehmerland ein Journalist zugelassen ist, Fans, die auf der FIFA-Webseite abstimmen, sowie den Cheftrainern und Spielführern der jeweiligen Nationalmannschaften. Jede Gruppe wird dabei gleichrangig behandelt.

Messi hatte zum ersten Mal 2009 den Titel als Weltfußballer des Jahres erhalten und gilt seitdem fast immer auch bei den etablierten, sowie neuen Buchmachern der Sportwetten mit seiner jeweiligen Mannschaft als einer der sicheren Favoriten bei jedem Spiel.

Zur Traumelf 2022 wurden Thibaut Courtois, Achraf Hakimi, Virgil Van Dijk, Joao Cancelo, Kevin de Bruyne, Casemiro, Luka Modric, Lionel Messi, Karim Benzema, Erling Haaland und Kilian Mbappé gewählt.

Argentinien ging überhaupt als großer Gewinner bei der FIFA-Preisverleihung hervor. Die argentinischen Fans erhielten den Fanpreis 2022, und Nationaltrainer Lionel Scaloni wurde wurde zum Welttrainer ernannt. Die Auszeichnung als Welttorhüter ging an den argentinischen Keeper Emiliano Martinez.

Deutsche Kicker waren diesmal bei den Männern nicht unter den Preisträgern zu finden. Nach dem bescheidenen Abschneiden bei der Europameisterschaft 2021 und dem unrühmlichen Abschied aus Qatar bei der WM 2022 mangelt es noch an neuen Stars aus deutschen Landen.

Das war allerdings nicht immer so. Mit fünf Titeln als Welttorhüter 2013, 2014, 2015, 2016 und 2020 hat Bayern-Keeper Manuel Neuer sich einen festen Platz unter den größten Torhütern aller Zeiten gesichert. Oliver Kahn, der im Tor des Rekordmeisters Bayern München und bei der Nationalelf ebenfalls zum unbestrittenen Superstar geworden war, musste sich mit vergleichsweise bescheidenen zwei Titeln als Welttorhüter zufriedengeben.

Keine andere Auszeichnung bringt jedoch so viel Glanz mit sich wie die als FIFA-Weltfußballer. Als einziger deutscher Kicker wurde Bayern-Star Lothar Matthäus 1991 in diese illustre Gruppe gewählt.

Der langjährige Bayern-Star und Kapitän der polnischen Nationalmannschaft, Robert Lewandowski, erhielt die Auszeichnung zwei Mal.

Bei den Trainern haben die deutschen Sportstars besser abgeschnitten. Im Jahr 2019 wurde Liverpool-Coach Jürgen Klopp zum Welttrainer ernannt. Bundestrainer Joachim Löw hatte den Titel 2014 erhalten, in dem Jahr, in dem er mit der Bundeself den Weltmeistertitel geholt hatte. Im Jahr davor hatte der ehemalige Bayern-Coach Jupp Heinkes die Auszeichnung bekommen.

Wenn auch die lange Jahre als Weltspitze gehandelten Fußballherren seit einiger Zeit nicht mehr an ihre glanzvollen Tage anknüpfen konnten, zählen die Fußballdamen weiterhin zu den ernst zu nehmenden Athletinnen. Das hat sich auch diesmal bei der FIFA-Preisverleihung wieder gezeigt.

Lena Oberdorf von der VfL Wolfsburg wurde von den Preisrichtern in die Weltelf der Frauen aufgenommen. Außer ihr schafften es Christiane Endler, Lucy Bronze, Maria Leon, Leah Williamson, Wendy Renard, Weltfußballerin Alexia Putellas, Keira Walsh, Alex Morgan, Sam Kerr und Beth Mead in die Reihen der Traumelf. Englands Coach Sarina Wiegmann wurde zur Welttrainerin ernannt, nachdem sie ihre Elf im vergangenen Jahr zum EM-Titel geführt hatte.

Mit einem Sonderpreis wurde posthum der Ende 2022 gestorbene legendäre brasilianische Kicker Pelé ausgezeichnet. Pelé, der bereits bei seinem ersten WM-Auftritt 1958 im Alter von 17 Jahren Fußballgeschichte geschrieben hatte und allein im Endspiel gegen Gastgeber Schweden mit zwei Toren zum 5 : 2 Sieg beitrug, holte insgesamt drei Mal den Weltmeistertitel. Bis heute gilt er als einer der besten, wenn nicht gar der beste, Fußballer aller Zeiten. Die FIFA hatte ihn genau wie den argentinischen Superstar Diego Maradona längst zum „Spieler des 20. Jahrhunderts“ gekürt.

Unter den Spielern mit den meisten Auszeichnungen auf nationaler und internationaler Ebene sind die beiden dennoch nicht zu finden, und auch bei den deutschen Kickern hat es keiner in die Top Ten geschafft.

Bei den Spielern des 21.Jahrhunderts stand im Sommer 2022 der spanische Kicker Dani Alves mit insgesamt 42 Titeln an erster Stelle. Argentiniens Kapitän Messi lag an dritter Stelle, aber sein Vormarsch auf Platz 1 scheint dabei unaufhaltbar.

Außer den Auszeichnungen als FIFA-Weltfußballer wurde ihm unter anderem sieben Mal der Ballon d’ Or verliehen, wobei die beiden Titel von 2010 bis 2015 zusammengelegt wurden.

Der Ballon d’ Or, der inoffiziell als Auszeichnung für den europäischen Fußballer des Jahres gilt, wird seitdem wieder gesondert verliehen. Entschieden wird über die Auszeichnung unter der Federführung des Fachmagazins France Football. Die Jury besteht aus Journalisten, wobei je ein Vertreter für jedes der 53 UEFA-Länder und 53 Juroren aus den Ländern derjenigen außereuropäischen Ländern abstimmen, die an mindestens einer Weltmeisterschaftsendrunde teilgenommen haben.

Auch beim seit 1956 verliehenen Ballon d’ Or hält Messi den unangefochtenen Rekord. Insgesamt fünf Mal erholt Cristiano Ronaldo die begehrte Auszeichnung. Die erfolgreichsten deutschen Kicker waren die Bayern-Stars Karlheinz Rummenigge und Franz Beckenbauer mit jeweils zwei goldenen Fußbällen. Gerd Müller und Lothar Matthäus erhielten je einmal den Ballon d’ Or.

Auch hier ist und bleibt Messi in einer Klasse für sich.