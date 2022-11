Windows 10 und Windows 11 im Vergleich: Ist ein Upgrade wirklich nötig?

Unterschiede zwischen Windows 10 und Windows 11

Ob man Windows 11 oder doch lieber noch Windows 10 kaufen sollte, hängt vor allem davon ab, ob die Neuerungen vom neuen Betriebssystem überzeugend genug sind. Im Folgenden sind die bedeutsamsten Unterschiede beschrieben:

Die Optik

Der größte Unterschied zwischen den beiden Betriebssystemen liegt in der Optik. Windows 11 kommt mit einem frischen Design daher, in dem die Hauptelemente mittig ausgerichtet und die Ecken abgerundet sind. Auch das Startmenü wurde komplett überarbeitet. Während bei Windows 10 noch auf der linken Seite eine Liste der Programme zu finden ist und rechts davon eine Auswahl der wichtigsten Programme, ist das Startmenü von Windows 11 viel übersichtlicher gestaltet. Die Icons der Programme sind in einem Gitter angeordnet, wie man es beispielsweise von Android auf Smartphones kennt. Die Suchleiste ist nun ebenfalls Teil des Startmenüs und nicht mehr in der Taskleiste zu finden.

Systemanforderungen

Der zweite große Unterschied liegt in den Systemanforderungen. Obwohl sie bei Windows 11 nur geringfügig höher sind als bei Windows 10, gibt es einige Anforderungen, die ein PC benötigt, um mit dem aktuellen Betriebssystem kompatibel zu sein. Dazu gehören eine relativ neue CPU sowie das TPM-Modul in der Version 2.0. Vielen, die bei Windows 10 geblieben sind, ist viel Kopfzerbrechen durch diese Anforderungen erspart geblieben.

Kontozwang

Windows 11 besitzt im Gegensatz zu Windows 10 einen Kontozwang. Während man diesen bei Windows 10 einfach während der Installation mit der Option „Ich habe kein Internet“ umgehen konnte, ist das bei Windows 11 nur noch mit speziellen Tricks möglich.

Viele Kleinigkeiten wurden verändert

Bei Windows 11 gibt es viele Kleinigkeiten, die sich verändert haben. Fenster lassen sich leichter anordnen, Cortana ist nicht mehr so sehr im Vordergrund zu finden und die Rechtsklick-Menüs wurden überarbeitet. Vieles davon ist Geschmackssache, weshalb viele noch das vertraute Windows 10 bevorzugen.

Ist das Upgrade wirklich nötig?

Windows 10 wird nach wie vor bis 2025 mit Updates versorgt und ist noch immer sehr beliebt. Bei Windows 11 wurde die Oberfläche moderner und intuitiver gestaltet, jedoch fehlen einige zum Teil häufig genutzte Funktionen. Zudem ist für das Upgrade zu Windows 11 unter Umständen eine Aufrüstung des PCs notwendig, was wiederum mit höheren Kosten verbunden ist. Diese Anforderungen an die Hardware macht sich Windows 11 jedoch mit insgesamt mehr Leistungsstärke zunutze. Dazu sei gesagt, dass Windows 10 selbst ein ziemlich schnelles Betriebssystem ist. Insgesamt ist der Umstieg auf Windows 11 nicht nötig, da Windows 10 noch immer ausreichend und aktuell genug ist. Wer sich für Windows 11 entscheidet, erfährt in diesem Artikel, wie sich der God Mode einschalten lässt.

Fazit

Windows 11 bringt viele kleine Neuerungen mit sich, vor allem in der Optik. Zudem ist es etwas leistungsstärker als Windows 10, besitzt dafür aber auch für ein Betriebssystem hohe Mindestanforderungen an die Hardware der Nutzer. Insgesamt ist Windows 11 dem Vorgänger sehr ähnlich, weshalb sich der Wechsel nicht unbedingt lohnt. Viele bevorzugen nach wie vor das für sie seit langer Zeit vertraute Betriebssystem Windows 10. Wie es mit Windows 10 weitergeht, darum geht es hier.