Wie VPNs zum Schutz der Privatsphäre funktionieren

1. Für wen ist VPN gedacht?

VPNs sind für Personen gedacht, die Wert auf ihre Privatsphäre und/oder Online-Sicherheit legen, aber nicht in teure VPN-Hardware oder -Software investieren möchten. VPNs können auf jedem Gerät (Desktop, Laptop, Tablet, Smartphone usw.) verwendet werden, das über eine Internetverbindung verfügt. VPNs sind für Personen, die P2P-Filesharing über Torrenting betreiben, von entscheidender Bedeutung. Sie können sie aber auch nutzen, um Ihre Online-Sicherheit zu gewährleisten, wenn Sie Ihre Daten vor staatlichen Akteuren oder anderen böswilligen Parteien schützen möchten.

2. Wie wähle ich ein VPN?

Einige Faktoren sind wichtiger als andere, die Sie bei der Auswahl eines Anbieters berücksichtigen sollten.

Serverstandort - wo werden Sie dieses VPN am ehesten nutzen? Am besten wählen Sie einen Anbieter, der Server in Ihrer geografischen Hauptregion hat. Aufgrund ihrer zunehmenden Beliebtheit sollte es ziemlich einfach sein, das beste VPN für Deutschland, Frankreich oder jedes andere Land zu finden, das Sie sich vorstellen können. Die Nutzung eines lokalen VPN-Anbieters kann eine bessere Benutzererfahrung bieten als die Nutzung eines Anbieters, der in einem anderen Land ansässig ist.

Anzahl der Server - generell gilt: je mehr Server zur Auswahl stehen, desto besser. Manchmal kann das jedoch bedeuten, dass Sie sich durch weniger etablierte Unternehmen durcharbeiten müssen, um einen Anbieter zu finden, dem Sie vertrauen. Es ist wichtig, geduldig zu sein, um sicherzustellen, dass Sie ein seriöses Unternehmen wählen, das Ihre Privatsphäre effektiv schützt.

Geschwindigkeit - Da VPN Ihren Datenverkehr verschlüsselt, kann es die Geschwindigkeit Ihrer Verbindung verringern. Wählen Sie am besten einen Anbieter, der über zahlreiche Server mit hoher Bandbreite verfügt, um die besten Geschwindigkeiten zu erzielen.

3. VPNs und Preise

Der Preis eines VPN-Dienstes ist nicht so wichtig wie die Sicherheit, die er bietet. Auch wenn einige Dienste günstiger sind als andere, sollten Sie bedenken, dass die Sicherheit von Unternehmen zu Unternehmen sehr unterschiedlich sein kann. Und ein höherer Preis bedeutet nicht unbedingt einen besseren Service. Hier finden Sie VPN für Österreich, welcher unserer Meinung nach das beste Preis-Leistung Verhältnis hat. Denken Sie daran, dass VPN-Anbieter manchmal Rabatte gewähren, wenn Sie für einen längeren Zeitraum im Voraus bezahlen. Wenn Sie planen, ein VPN über einen längeren Zeitraum zu nutzen, sollten Sie nach einem Anbieter mit niedrigen monatlichen Gebühren suchen.

4. Wie funktionieren sie?

VPNs funktionieren, indem sie Ihnen eine neue IP-Adresse zuweisen. In gewisser Weise ist dies vergleichbar mit der Änderung Ihres Standorts, die es Ihnen ermöglicht, Inhalte aus anderen Regionen in Ihrem Netflix-Konto freizuschalten. Wenn Sie eine Verbindung zu einem VPN-Server herstellen, wird Ihr gesamter Internetverkehr über diesen Server geleitet, so dass es so aussieht, als käme die IP-Adresse vom Standort dieses Servers.

VPNs verschlüsseln Ihre Daten außerdem mit einem speziellen Protokoll, das das Aussehen der Daten bei der Übertragung durch das Internet verändert. Dadurch wird es für andere Personen schwieriger, zu sehen, welche Daten gesendet werden. Manchmal werden auch alle Ihre Daten verschlüsselt, so dass niemand sie lesen kann, selbst wenn er sie in die Hände bekommt.

5. Datenverschlüsselung

Da die Verschlüsselung von Daten ein wichtiger Bestandteil von VPNs ist, ist es eine gute Idee, sich damit vertraut zu machen, was das eigentlich ist. Einfach ausgedrückt, ist die Datenverschlüsselung die Übersetzung von Daten in einen Code, um unbefugten Zugriff zu verhindern, während sie zwischen Computern übertragen werden. Dies geschieht auf individueller Ebene, so dass nur Sie Ihre Daten sehen können, nicht aber andere Personen, die möglicherweise versuchen, Zugang zu ihnen zu erhalten.

VPNs verbergen auch Ihre IP-Adresse und ersetzen sie durch die des Unternehmens, so dass Dritte nicht nachvollziehen können, wo Sie sich in der Welt befinden.

Es verschlüsselt zwar Ihre Online-Aktivitäten, aber nicht alle Dienste können damit genutzt werden. Einige Websites und Anwendungen unterstützen ihre Verwendung nicht. Wenn Sie sich auf einer Website anmelden, die sie nicht unterstützt, werden die Daten unverschlüsselt gesendet, so dass sie normal durch das Internet geleitet werden können. Das bedeutet, dass jeder, der Ihre Aktivitäten überwachen kann (z. B. ein Hacker im selben Netzwerk), sehen kann, was Sie tun.

Jeder VPN-Anbieter hat seine eigenen Vor- und Nachteile, die Sie bei der Auswahl eines Anbieters für Ihre Bedürfnisse berücksichtigen sollten, da einige von ihnen weitaus besser sind als andere. Einige Dienste sammeln beispielsweise Protokolle Ihrer Daten, während andere dies nicht tun.

Am besten ist es, wenn Sie auch darauf achten, ob die von Ihnen verwendeten Geräte unterstützt werden. Wenn Sie alle Ihre Geräte (z. B. Ihr Telefon und Ihren Computer) miteinander verbinden möchten, sollten Sie sicherstellen, dass das VPN diese Geräte unterstützt. Jetzt, da Sie besser verstehen, wie VPN-Datenschutz und -Sicherheit funktionieren, ist es an der Zeit, das für Ihre Bedürfnisse am besten geeignete VPN zu finden!