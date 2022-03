Wie Fußball die ganze Entertainment Industrie im Griff hat

In Europa ist Fußball auf jeden Fall die absolute Nummer 1. Mit Cristiano Ronaldo hat ein Fußballstar die meisten Instagram-Follower der Welt, genau gesagt über 400 Millionen. Auch Kollege und Konkurrent Lionel Messi hat mit 300 Millionen Followern einen der größten Instagram-Accounts weltweit und landet auf Platz 3 hinter Kylie Jenner. Inzwischen ist Fußball aus dem Alltag vieler Menschen nicht mehr wegzudenken, denn die Sportart hat sich schon längst in alle Bereiche der Entertainment-Industrie ausgebreitet. Im folgenden Artikel schauen wir uns einige Bereiche an, die Fußball fest im Griff hat.

Fußball in Computerspielen und Filmen

Als mit der Zeit Videospiele immer beliebter wurden, fürchteten viele Fußballfans, dass Computerspiele das Ende für konventionelle Sportarten wie Fußball sein können. Inzwischen ist eher das Gegenteil der Fall. Spiele wie FIFA locken zwar Millionen Spieler an, viele dieser Spieler hatten vorher aber keinerlei Interesse an Fußball. Dann spielen sie FIFA und fangen an, sich für Fußball zu interessieren, schauen die Spiele live im Fernsehen oder später in der Zusammenfassung in der Sportschau und spielen teilweise sogar im Verein Fußball. Ein weiteres Beispiel ist die Glücksspielbranche, in welcher der Fußball inzwischen einen festen Platz gefunden hat. Etablierte Spielotheken wie Löwen Play Online bieten etwa den Slot „Lucky Score“ an. In diesen sind die Gewinnsymbole im Fußballstil gestaltet: Goldener Fußballschuh und Pokal dürfen nicht fehlen. Der Hintergrund des Slots stellt ein Fußballstadion von innen dar. So arbeiten reale und virtuelle Entertainment-Welt zusammen - und das Interesse am Fußball wächst.

Neben Glücks- und Computerspiel gibt es natürlich auch zahlreiche Filme zum Thema Fußball. Allerdings ist interessant festzustellen, dass die Anzahl an bekannten Fußballfilmen nicht unbedingt in die Höhe schnellt, da die größte Filmindustrie in Hollywood basiert ist. In den USA spielt Fußball eher eine untergeordnete Rolle, hier sind Basketball, Baseball und American Football die größten Sportarten. Daher hat Hollywood und die US-amerikanische Filmindustrie auch bisher fast keine großen Fußballfilme produziert. Der wahrscheinlich bekannteste Fußballfilm ist „Das Wunder von Bern“. Der Film beschreibt den Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn. Das Spiel fand im Jahr 1954 in Bern, der Hauptstadt der Schweiz, statt. Es wird „Wunder von Bern“ genannt, weil die deutsche Nationalmannschaft eigentlich der Underdog der Partie war. Die ungarische Nationalmannschaft war der absolute Favorit und niemand dachte, dass Deutschland gewinnen würde. Daher waren die Menschen umso überraschter und glücklicher als Deutschland schließlich das Spiel mit 3:2 für sich entscheiden konnte. Vom selben Regisseur kommt drei Jahre später ein weiterer Fußballfilm über die WM in Deutschland. Der Film „Deutschland. Ein Sommermärchen“ mit dem jahrelangen Nationaltrainer Joachim Löw und Fußballspieler Michael Ballack war deutschlandweit erfolgreich. Im Gegensatz zu „Das Wunder von Bern“ (Sozialdrama) ist der Film ein Dokumentarfilm. Die Spieler werden durch die Weltmeisterschaft im eigenen Land begleitet, es werden sogar Einblicke in das Training der Spieler gezeigt.

Sollte Fußball in den USA in Zukunft beliebter werden, wird sicherlich auch Hollywood mehr Fußballfilme drehen. So ziemlich jeden anderen Teil der Entertainment-Industrie hat die größte Sportart der Welt schon fest im Griff und es gibt keine Anzeichen, dass sich das in nächster Zeit ändern wird.