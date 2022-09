Wie erstelle ich am besten ein Fotobuch?

Fotoalben gehören der Vergangenheit an. Tausende von Fotos sammeln sich heute auf der Festplatte des Computers oder auf einem Speichermedium im Smartphone. Doch was ist, wenn die Technik crasht? Ein Fotobuch lässt sich einfach erstellen und bewahrt die schönsten Erinnerungen zeitenüberdauernd auf. Wie erstellt man Fotobücher?

Das eigene Fotobuch erstellen - online und ohne graphische Kenntnisse

Sicherlich kann man seiner Familie und seinen Freunden die letzten Urlaubsfotos auch auf dem PC oder am Fernseher zeigen. Doch was dann ausbleibt ist das Gefühl, das man beim Blättern in einem Buch verspürt. Nicht zu unterschätzen ist auch das Risiko, dass ein Großteil der Erinnerungen bei einem Defekt des technischen Mediums verloren geht. Fotobücher sind die neuen Fotoalben, die seit der Digitalisierung der Kamera und dem Aussterben klassischer Foto-Shops fast vollständig aus den Innenstädten verschwunden sind. Heute kann man ganz einfach und ohne graphische Expertise ein Fotobuch erstellen und sich auf ein top Ergebnis verlassen. Wichtig ist nur, dass man der Auflösung der Bilder höchste Beachtung schenkt. Die Bilder sind vom Rechner problemlos transferierbar und man hat die Sicherheit, dass das Projekt gelingt. Doch tausend tolle Fotos machen noch kein gutes Fotobuch aus. Worauf kommt es noch an?

Worauf es bei der Erstellung von Fotobüchern ankommt

Jedes Fotobuch erzählt eine Geschichte. Um diese Wirkung beim Betrachter zu erzielen, sollte ein Handlungsstrang aufgebaut und sich auf ein Thema bezogen werden. Detailverliebtheit, besonders außergewöhnliche Aufnahmen und Blick fürs Wesentliche zeichnen gute Fotobücher aus. Ein sehr wichtiger Faktor, wie das Buch wirkt und ob man es gerne in die Hand nimmt ist die Hintergrundfarbe. Für einen Urlaub am Meer bieten sich beispielsweise Blau- und Sandtöne an, während man das Fotobuch über die Hochzeit in ruhigen Farben oder in Weiß gestalten sollte. Eine Kernfrage bezieht sich auf die Anzahl, die Größe und die Anordnung der Fotos. Hier sind der eigenen Kreativität keine Grenzen gesetzt. Vermeiden sollte man aber, dass die Seiten überladen werden. Das Textfeld ist nicht einfach nur eine Zusatzoption, sondern es dient dazu, der Geschichte einen harmonischen Verlauf und dem Fotobuch ein emotionales Design zu geben.

Ein gutes Fotobuch ist „selbsterklärend“

Wer seinen Urlaub, die Hochzeit oder das Aufwachsen der Kinder in einem Fotobuch dokumentiert, spürt die Emotion des Augenblicks. Doch der Betrachter der Erinnerungen war nicht zwangsläufig dabei und kann ein Gefühl nur durch eine kleine, ausdrucksstarke Beschreibung und durch die Reihenfolge der Bilder spüren. Es gibt mehr Möglichkeiten, den Inhalt eines Fotobuches für sich sprechen zu lassen, als den eignen Hund davon zu überzeugen, mit ihm fremden Menschen Gassi zu gehen. Fakt ist, dass man kein Webdesigner sein muss, um seine Events, seine Reisen oder seine persönlichen Momente im Fotobuch zu veröffentlichen. Das Schönste ist, dass jedes Fotobuch ein Unikat ist und dass es Erinnerungen dauerhaft in Wort und Bild erhält.

Fazit: Die Erstellung eines Fotobuches ist einfach, wenn man einige wenige Tipps beherzigt und seine Bilder nicht „einfach nur“ aus dem Handy in die Software zur Buchgestaltung transferiert. Die schönsten Fotobücher entstehen, wenn man im Rahmen der Gestaltung emotional im Geschehen ist und die Momente noch einmal vor seinem geistigen Auge abspielt.