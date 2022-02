Wer sind die Favoriten auf die NBA-Meisterschaft

Über viele Jahren wurden immer die gleichen Mannschaften genannt, wenn es um die Favoriten auf den NBA-Titel gibt. Eine echte Vorherrschaft kann man seit den letzten drei Jahren nicht mehr ausmachen. Wir haben uns darum einmal angeschaut, welchen Teams die Fachwelt zutraut, am Ende der NBA-Finals die Trophäe in die Höhe zu strecken.

Meistens sehen die Buchmacher den Titelverteidiger ganz vorne. Vor allem dann, wenn es im Kader gegenüber der Vorsaison keine relevanten Veränderungen gibt. Das ist dieses Mal anders. Und das liegt daran, dass Mannschaften, die im Vorjahr Pech mit Verletzungen hatten, dieses Jahr bisher davon verschont geblieben sind. Das macht es auch für alle Fans von Sportwette so spannend. Wenn du auch auf das Team deiner Wahl setzen möchtest, dann sichere dir bei Betting.com/de/ die besten Wettquoten. Ohne einen echten Favoriten sind diese besonders attraktiv.

Wer mischt wieder oben mit

Nach dem bisherigen Saisonverlauf gehören die Phoenix Suns ganz klar dazu. Viele Experten sind der Meinung, dass der Weg in das NBA Finale nur durch Verletzungen bei den Gegnern ermöglicht wurde. Die Mannschaft beweist aber mit den meisten Siegen bis dato, dass sie sehr wohl wettbewerbsfähig ist. Die Mischung aus jungen Talenten und erfahrenen Altstarts scheint zu stimmen. Jeder Spieler hat seine Rolle im Team gefunden und füllt diese aus. Trotzdem ist in den Play-Offs eine konstante Leistung erforderlich, um noch weiter zu kommen als im Vorjahr.

Auch dem Vorjahres-Champion Milwauke Bucks muss man den erneuten Einzug ins Finale zutrauen. Der aktuelle Tabellenstand trügt etwas, denn man musste im Saisonverlauf einige längerfristige Verletzungen von Leistungsträgern verkraften. Einzig Top-Star Giannis spielte durch, konnte aber auch nicht alle Spiele im Alleingang entscheiden.

Zurück zu alter Stärke

Nach langen Verletzungen von Leistungsträgern und dem Abgang von Kevin Durant mussten sich die Golden State Warriors erstmal sammeln. In dieser Saison spielen sie wieder sehr erfolgreich und gehören zu den Top-Favoriten in der Western Conference. Neben den bewährten Startern Curry, Green und Thompson übernehmen auch die jüngeren Spieler schon sehr viel Verantwortung und tragen ihren Teil zu den zahlreichen Siegen bei.

Vor der Saison hat man auch die Brooklyn Nets ganz oben erwartet. Schließlich wurde eine Mannschaft aus Superstars zusammengestellt und mit hochkarätigen Veteranen verstärkt. Leider ist man bisher hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Abschreiben sollte man die Nets deshalb aber keinesfalls.

Dank des Spielmodus kann man auch als achtplatziertes Team in den Play-Offs noch die Meisterschaft erringen. Ein Ziel, dem Team und Trainer alles unterordnen werden. Mit Irving, Harden und Durant verfügt das Team über drei Spieler, die in jeder anderen Mannschaft der unangefochtene Superstar wären. Das macht dieses Team so unberechenbar.

Der Ausgang ist vollkommen ungewiss

Die Verletzung eines Leistungsträgers kann die Kräfteverhältnisse in der Liga schnell in Wanken bringen. Hinzu kommen immer wieder Quarantäne-Phasen für einzelne Spieler aufgrund der Corona-Pandemie. Es bleibt zu hoffen, dass die Entscheidung um den NBA-Titel am Ende rein sportlich gefällt werden kann. Das haben nicht nur die Spieler, sondern auch die Fans verdient. So oder so wird am Ende aber eine Mannschaft ganz oben stehen, die vor der Saison nicht der klare Favorit der Buchmacher gewesen ist.