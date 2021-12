Welche Folgen bringt der neue deutsche Glücksspielstaatsvertrag mit sich?

Seit einigen Monaten hat sich die Welt des Glücksspiels in Deutschland total verändert: im Juli 2021 ist nämlich der neue Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV) in Kraft getreten. Lange Zeit war dieses Thema in der Bundesrepublik äußerst kritisch. Früher war es für eine Spielstätte unmöglich, eine deutsche Lizenz zu bekommen, deshalb mussten Spieler deutschlandweit auf anderen EU-Online-Casinos zählen. Das verursachte die Tatsache, dass Bund und Länder es oft schwierig gefunden haben, sich über eine effiziente Marktregelung und Verbraucherschutz zu einigen.