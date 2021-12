Weihnachten im Münsterland: Diese Unterhaltung kann man in der Weihnachtszeit genießen!

Vorfreude auf Weihnachten

Zunächst einmal: Nicht nur in Dülmen und Münster freuen die Menschen sich jedes Jahr auf das Fest der Liebe und Geschenke. Rund 80 Prozent aller Deutschen geben in Umfragen an, dass Sie alljährlich Vorfreude auf die Weihnachtszeit empfinden. Insbesondere Personen unter 30 Jahren freuen sich auf heiße Getränke und das Geschenke-Auspacken. Weihnachten ist in Deutschland eine so populäre Angelegenheit, dass regelmäßig die komplette Wirtschaft sich auf das Fest vorbereitet: Spätestens Ende November sind Supermärkte und Fachgeschäfte voll von weihnachtlichen Deko-Artikeln, Bastelmöglichkeiten und mehr. Und hier ist auch schon die erste Option für Unterhaltung an Weihnachten zu finden: Wer sich - auch über das Internet - Artikel und Spiele mit Weihnachtsmotiven bestellt, kann sich mit diesen dann die Zeit Zuhause bei einer Tasse Tee versüßen. Auch beim Thema Videospiele ist Weihnachten mehr als wichtig: So gibt es in den Gaming Stores von Firmen wie Microsoft, Sony und Nintendo jedes Jahr eine Vielzahl von Rabatten auf winterliche Spiele, mit denen die Dürer sich unterhalten können. Das ist nur logisch, im Winter bleibt man tendenziell schließlich gerne mal Zuhause im Warmen; und das wissen auch die Anbieter. Ebenfalls gut unterhalten fühlen sich zur Weihnachtszeit die Besucher vom Casino online: Auch hier ist Weihnachten so populär, dass selbst die virtuellen Spielhallen Titel wie „Book of Christmas“, „Christmas Carols“ und „Secrets of Christmas“ speziell für diese Zeit des Jahres entwickeln. Hier dürfen Spieler dann zu weihnachtlicher Musik an den Walzen drehen und natürlich Weihnachtsmotive miteinander matchen. Gute Unterhaltung an Weihnachten gibt es aber nicht nur in den eigenen vier Wänden, wie der folgende Abschnitt zeigt.

Weihnachtsmärkte boomen

Denn selbstverständlich sind auch Aktivitäten wie Weihnachtsmärkte in den allermeisten Jahren eine gute Möglichkeit, um sich im Winter zu unterhalten. Die Märkte in Dülmen und Münster etwa locken stets Tausende von Besuchern. Hier kann man gut und lecker essen, die bislang aufgeschobenen Geschenkkäufe tätigen, der Shopping-Lust frönen oder schlittschuhlaufen gehen. Wie beliebt diese Freizeitbeschäftigung ist, zeigen schon die Zahlen: So gab es bereits im Jahr 2012 mehr als 85 Millionen Besucher auf deutschen Weihnachtsmärkten, womit statistisch gesehen jeder Bundesbürger etwa einmal pro Jahr einen solchen aufsucht. Die Märkte in Dülmen und Münster sind dabei durchaus in guter Gesellschaft: Knapp 1.500 Märkte werden in Deutschland jedes Jahr zur Saison veranstaltet. Damit hat kein anderes Land so viele Weihnachtsmärkte wie Deutschland. Zwar ist die Situation der Weihnachtsmärkte im Jahr 2021 in Deutschland vorübergehend komplizierter. Spätestens im nächsten Jahr jedoch sollten wieder Millionen von Besuchern zu den Ständen und Geschäften strömen und sich damit sehr effektiv die Zeit vertreiben. Inzwischen schwappt der Trend der Weihnachtsmärkte übrigens sogar in andere Länder über: In Staaten wie den USA, Frankreich, Italien, Polen und England sind Weihnachtsmärkte nach deutschem Vorbild inzwischen beinahe so bekannt, wie es auch das berühmte Oktoberfest im Ausland ist. Und eine immer größere Anzahl an Touristen reist aus anderen Ländern in die Bundesrepublik, um die einmalige Stimmung bei den Veranstaltungen hierzulande hautnah mitzuerleben. Auch in Münster etwa sieht man immer mehr ausländische Gäste. Das ist mit Sicherheit eine positive Entwicklung.

Viele weitere Möglichkeiten

Wer nach leckeren Heißgetränken, gerösteten Mandeln und einer Runde Schlittschuhlaufen dann aber doch lieber Zuhause entspannen will, hat auch abseits der oben bereits genannten Beispiele eine große Auswahl an Möglichkeiten. Gesellschaftsspiele etwa finden nicht umsonst gerade im Dezember jedes Jahr reißenden Absatz. Im Jahr 2018 betrug der Umsatz mit Gesellschaftsspielen und Puzzles Schätzungen der Branche zufolge stolze 550 Millionen Euro - ein Jahr später stieg er sogar auf 594 Millionen Euro an. Anbieter wie Ravensburger oder Schmidt Spiele haben dabei stets eine große Auswahl an Spielen mit Weihnachtsmotiven im Angebot, ob diese nun Pinguine, Geschenke oder Weihnachtsmänner und -Frauen zum Thema haben. Ebenfalls beliebt in der kalten Jahreszeit ist natürlich das Stöbern durch gute Romane. Ob „Das Fest“ von John Grisham, „Bittermandel-Honigherz“ von Ada Lewis oder „Die Schneeschwester“ von Maja Lunde - die Auswahl ist riesig und zusammen mit einer heißen Tasse Tee, einem Kaminfeuer und einer Portion Lebkuchen kann man sich so perfekt unterhalten fühlen, wenn draußen zu Weihnachten das Schneegestöber tobt. Und was wäre Weihnachten ohne eine lange Liste an Filmen und Serien, mit denen auch Erwachsene sich alljährlich gut unterhalten? Serien wie „Überweihnachten“, „A Christmas Carol“ und weitere werden zum Advent immer wieder gestreamt oder im Fernsehen übertragen. Auf Filmseiten gibt es ebenfalls viele Klassiker zu bewundern: „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ etwa wurde schon im Jahr 1973 gedreht, erfreut aber hierzulande im Dezember auch heute noch Zehntausende von Zuschauern. Auch „Der Grinch“, „Die Geister, die ich rief“, „Das Wunder von Manhattan“ oder „Nightmare before Christmas“ spielen mit weihnachtlichen Themen und sorgen für tolle Momente. Besonders wenn man dabei neben dem eigenen Weihnachtsbaum sitzt, vergisst man alles um sich herum.

Egal ob drinnen oder draußen: Unterhaltung und Aktivitäten gibt es an Weihnachten in Deutschland genug und mit Sicherheit ist für jede Person das richtige Angebot dabei. Besonders schön wird die Sache natürlich, falls es in diesem Jahr wieder einmal weiße Weihnachten geben sollte. Die Wetterprognosen für 2021 sind dabei äußerst günstig, bereits für das erste Adventswochenende wurde im Münsterland ein hohes Potential für Schnee vorausgesagt. Das spricht dafür, dass auch um den 24. Dezember herum die Aussicht auf eine weiße Weihnacht sehr gut ist - dann natürlich inklusive weiterer Unterhaltungsmöglichkeiten wie etwa Schlittenfahren, Skilaufen oder einer zünftigen Schneewanderung durch die Region.

Doch auch für diejenigen, welche die kalten Wintermonate lieber Zuhause im Warmen verbringen, gibt es eine große Auswahl an Möglichkeiten: Von guten Filmen, über Videospiele und Unterhaltung im Netz, bis hin zu packenden Romanen und natürlich Weihnachts-Playlisten etwa bei Spotify oder Apple Music.