Bereits in der Schule lernt es jedes Kind: Wasser ist einer der Grundbausteine des Lebens auf dem Planeten Erde. Und er setzt sich zusammen aus Sauerstoff und Wasserstoff. Damit ist Wasserstoff eigentlich omnipräsent, scheint aber dennoch unerreichbar. Denn in der Natur kommt das leichteste aller Gase nur in der beschriebenen, gebundenen Form vor. Und es wird noch mysteriöser: Hat man es mit technischem Aufwand erst einmal geschafft, die beiden Komponenten voneinander zu trennen, also das Wasser aufzuspalten, so erhält man keine Flüssigkeiten, sondern zwei äußerst flüchtige Gase.

Was ist Wasserstoff?

Wasserstoff ist das leichteste aller Gase und schien gerade mit dieser Eigenschaft besonders interessant zu sein. Allerdings birgt gasförmiger Wasserstoff ein hohes Gefahrenpotenzial, wie es die Welt am 06. Mai 1937 beim Unglück des Luftschiffes Hindenburg im Amerikanischen Lakehurst beobachten konnte. Wie durch ein Wunder konnten sich die meisten der Menschen an Bord vor den durch die Wasserstoffverpuffung erzeugten Flammen retten. Der Ruf des einst so gefeierten Gases war damit allerdings auch mit einem Schlag zerstört. Damals hätte wohl niemand damit gerechnet, dass Wasserstoff einige Jahrzehnte eine Renaissance feiern würde. Flüssiger Wasserstoff ist einer der Hoffnungsträger der Energiewende.

Die Wasserstoffwirtschaft als Zukunftsvision

Erstmals identifiziert wurde Wasserstoff als eigenständiges Element im Jahr 1766 durch Henry Cavendish. Damals beeindruckte ihn vor allem die extreme Entflammbarkeit des Wasserstoffs, wie unter www.demaco-cryogenics.com zu lesen ist. Dass sich der Wasserstoff in extremer Kälte verflüssigen und mithilfe von Vakuumtechnik ließe, konnte Cavendish allenfalls ahnen, aber nicht ausprobieren. Erst im Jahr 1898 gelang es dem schottischen Physiker James Dewar, die dafür notwendige Temperatur von -252,9° C herzustellen. Damit war die Grundlage für eine neue Anwendungsmöglichkeit des Wasserstoffs geschaffen, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelt wurde. Nachdem 1945 eine erste Gasbatterie vorgestellt wurde, arbeitete man rund um den Globus mit Hochdruck an der Erforschung der auf Wasserstoff basierenden Brennstoffzelle als Energieträger der Zukunft. Schon 1970 wurde von John O`M. Brockis der Begriff der Wasserstoffwirtschaft geprägt, in der die Brennstoffzelle fossile Energieträger ganz oder weitgehend ersetzen könne.

Während einige Ideen aus dem vergangenen Jahrhundert schnell wieder verworfen wurden (die Nutzung der Atomenergie ist ein Beispiel dafür, wenn auch nur auf Deutschland bezogen), sagen Wissenschaftler der Brennstoffzelle eine großartige Zukunft voraus. Denn es ist so faszinierend, wie es klingt: Der Tank wird mit flüssigem Wasserstoff befüllt und mit dem in der Luft befindlichen Sauerstoff kontrolliert zur Reaktion gebracht. Dabei wird Energie freigesetzt und keinerlei Schmutz produziert – sondern hygienisch sauberes Wasser. Seit den 1990er Jahren hat die Entwicklung der Brennstoffzelle große Fortschritte gemacht. Heute gilt im Individualverkehr zwar das Elektroauto als Maß aller Dinge. Doch immer mehr Busse und auch Lastwagen beziehen ihre Energie aus der Brennstoffzelle. In der Fachwelt ist man sich einig, dass sie auf dem Weg in eine CO²-neutrale Energieversorgung eine immer wichtigere Rolle spielen und eine feste Größe im Energiemix einnehmen wird.

Wo sind die Knackpunkte?

Wasserstoff ist überall dort verfügbar, wo es Wasser gibt. Mittels Elektrolyse lassen sich Wasserstoff und Sauerstoff relativ einfach voneinander trennen und nutzen. In flüssiger Form ist Wasserstoff deutlich weniger gefährlich denn als Gas. Allerdings wird für die Elektrolyse elektrischer Strom benötigt, der natürlich am besten umwelt- und klimaneutral produziert wird. Es braucht also am besten dezentrale Kleinanlagen, die direkt bei Wind- und Solarparks platziert werden. Wenn der Wasserstoff hier auch verflüssigt wird, steht er direkt vor Ort als Energieträger zur Verfügung. Noch größere Kapazitäten entstehen dort, wo Kraftwerke neuester Bauart viel elektrischen Strom erzeugen, der aber nur zu Teilen ins Netz eingespeist wird. Möglichkeiten könnten sich hier zum Beispiel durch die Wasserkraft ergeben. In Frankfurt am Main wird sogar Müll zu Wasserstoff: Dort produziert eine Müllverbrennungsanlage elektrischen Strom, der teilweise für die Wasserstoffelektrolyse genutzt wird. Dieser ist für die Busse des Frankfurter ÖPNV hochwillkommen. Sicher ein Projekt mit Vorbildcharakter, denn hier werden viele Fliegen mit einer Klappe geschlagen.