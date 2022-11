Was sind die Vorteile von Cashback-Programmen?

Cashback-Programme zählen zu den Bonussystemen, die es Kunden ermöglichen, bei ihrem Einkauf einen Nachlass auf den Kaufbetrag zu erhalten. Das Konzept setzt die Anmeldung bei einem Cashback-Portal voraus. Das Ziel ist die grundsätzliche Erhöhung der Zufriedenheit des Kunden beim Kauf und damit verbunden eine Anbindung an das zugehörige Unternehmen.

Definition Cashback-Programm

Cashback (deutsch: Rückzahlung) ist ein System, das seinen Ursprung in den USA hat. Dort ist es als ein zentrales Rabattsystem im Bereich des Online-Handels bekannt. Das Konzept sieht vor, Kunden einen Teil Ihres Geldes im Rahmen eines Einkaufs zurückzugeben. Es stellt damit gezielt einen Kaufanreiz dar und möchte den Kauf von Produkten für Kunden attraktiver gestalten.

Cashback gilt als ein Prämiensystem mit dem Zweck Kunden für einen Einkauf gezielt zu belohnen. Es sollte nicht mit dem ähnlich lautenden System Payback verwechselt werden. Payback belohnt Einkäufe im Einzelhandel vor Ort im Zusammenhang mit einer Payback-Card. Beim Einkauf werden Punkte gesammelt und gegen Gutscheine oder auch Prämien eingetauscht. Beim Cashback-Programm hingegen werden im Rahmen eines Online-Einkaufs bestehende Cashback-Beträge auf das eigene Bankkonto überwiesen.

Die Funktionsweise von Cashback

Das Prinzip E-Commerce ist ohne Bonussysteme kaum denkbar. Um sich langfristig und vor allem erfolgreich am Markt etablieren zu können, sind Unternehmen darauf angewiesen, sich von der Masse abzuheben. Sie müssen entsprechend Aufmerksamkeit generieren und sich für potenzielle Kunden interessant machen. Während Bonusprogramme im Einzelhandel seit langer Zeit ein festes Standbein haben, müssen sich Cashback und Gutscheine für Kunden hierzulande erst noch etablieren. In den USA zählen sie längst zum vertrauten Bild beim Online-Shopping. In Deutschland etabliert sich das Konzept unterdessen auch mehr und mehr.

Es gibt in der Umsetzung unterschiedliche Varianten beim Cashback:

· Bonussystem

· Rabattsystem

· Skontosystem

Ein Bonussystem zeichnet sich dadurch aus, dass es erst nach längerer Zeit ausbezahlt wird, in der Regel dann, wenn ein vorab definiertes Produkt oder eine Dienstleistung in einer bestimmten Menge erworben wird. Typische Bonussysteme sind beispielsweise Preisnachlässe bei Erreichen einer bestimmten Anzahl von Flugmeilen oder Kilometern im öffentlichen Nahverkehr.

Beim Rabattsystem erhalten Kunden einen Abzug von der vorgesehenen Kaufsumme. Zu dieser Variante zählen unter anderem Treuerabatte oder auch Mengenrabatte.

Das Skontosystem umfasst Preisnachlässe, die gewährt werden, wenn etwa ein Kaufpreis vor Auslieferung gezahlt wird oder beim Einhalten von Zahlungsfristen. Häufig wird ein Skonto auch geleistet, wenn Kunden ein Produkt oder eine Dienstleistung in Form einer Barzahlung beglichen haben.

Die Nutzung von Cashback-Programmen

Damit Cashback für interessierte Kunden nutzbar wird, ist meist die Anmeldung bei einem Cashback-Portal erforderlich. Hier erfolgt die Einrichtung eines persönlichen Kundenkontos. Zu einem solchen Portal gehören unterschiedliche sogenannte Partnershops. Dies sind Unternehmen, die einen Bonus beziehungsweise einen Rabatt grundsätzlich anbieten. Die genauen Modalitäten erfahren Kunden auf der Internetpräsenz des jeweiligen Unternehmens, bei dem der Einkauf stattfindet.

Die Cashback-Prämie, die im Zusammenhang mit einem Einkauf entsteht, wird zunächst dem virtuellen Konto gutgeschrieben, das sich auf dem entsprechenden Cashback-Portal befindet. Je nach Prämiensystem oder auch aktueller Marketing-Aktion können hier sehr unterschiedliche Beträge zusammenkommen, die sich Kunden anschließend ab Erreichen einer bestimmten Summe auf ihr Konto auszahlen lassen können. Es gibt auch Cashback-Systeme, bei denen das Guthaben nicht bis zu einem konkreten Betrag angesammelt, sondern auf Wunsch sofort dem eigenen Konto gutgeschrieben wird.

Kunden haben die Option, sich auch bei mehreren Cashback-Portalen zu registrieren. Auf diese Weise können sie bei einer größeren Vielfalt an Online-Shops einkaufen und so umfassender von den gewährten Prämien profitieren.

Die Vorteile von Cashback-Programmen für Kunden

Kaufinteressenten haben die Möglichkeit, durch die Nutzung von Cashback-Programmen bei Ihren Einkäufen bares Geld zu sparen. Darüber hinaus erfahren Sie in ihrer Funktion als Kunden Wertschätzung für ihren Kauf beziehungsweise die Inanspruchnahme von Dienstleistungen. Sie erleben insbesondere bei wiederholten Käufen, dass der Benefit hierbei mit der Zeit zunimmt und die entsprechenden Rabatte höher ausfallen.

Unternehmen bieten Kunden durch Cashback häufig Vorteile, die über die Rückerstattung von Geld hinausgehen. Neben den Rabatten gibt es regelmäßig die Gelegenheit zu besonderen Angeboten nur für einen bestimmten Kundenkreis beziehungsweise angemeldete Teilnehmer eines Cashback-Programms. Auch führt die Rückerstattung von Beträgen vielfach dazu, dieses erneut in einen weiteren Kauf zu investieren, der sonst gar nicht oder erst zu einem späteren Zeitpunkt vorgenommen worden wäre.

Cashback-Vorteile für Unternehmen

Für Unternehmen stellen Cashback und Gutscheine wertvolle Möglichkeiten dar, das Interesse an ihrer Marke und ihren Produkten langfristig und vor allem nachhaltig zu erhöhen. Wird Cashback in das Konzept des unternehmerischen Marketings eingebunden, resultiert daraus nicht nur eine Bindung bestehender Kunden. Durch die Verbreitung der Bonusprogramme tun sich wertvolle Möglichkeiten gleichermaßen zur Neukundengewinnung auf.

Neue Kunden bedeuten häufig auch neue Zielgruppen. Während Kunden ohne Cashback-Programm meist vor allem bei Unternehmen kaufen, die exakt die Produkte führen, für die sie sich generell interessieren, ergibt sich durch Cashback ein neuer Käuferkreis. Kunden werden durch gezielte Kaufanreize für Angebote begeistert, die sie sonst eher nicht in ihre Kaufüberlegungen einbezogen hätten. Sind die Cashback-Angebote zusätzlich rentabel und interessant, führt dies bei Interessenten zu einer Anbindung an die unternehmerische Marke und damit auf lange Sicht zu erneuten Käufen.

Cashback und Datenschutz

Häufig sind prinzipiell an Cashback und Gutscheinen interessierte Kunden verunsichert, welche Daten sie bei ihren Registrierungen auf einem Cashback-Portal hinterlassen müssen. Auch die Befürchtung, von Werbung überflutet zu werden, ist oftmals groß.

Faktisch sind nur wenige Daten für eine Registrierung erforderlich. Sofern noch keine Auszahlung erfolgt ist, reichen in der Regel auch erst einmal nur eine funktionierende E-Mail-Adresse und ein Realname. Die Kontodaten können angegeben werden, wenn es tatsächlich zu einem Kauf und einer damit verbundenen Auszahlung kommt.

Auch die Werbung kann durch den Kunden selbst reguliert werden. Wer gerne über besondere Cashback-Aktionen informiert werden möchte, aktiviert das Kästchen für die Zustimmung zum Erhalt von Werbung. Wer hingegen lediglich registriert sein will und nur über die Seiten der jeweiligen Online-Shops Informationen haben möchte, kann den Erhalt von Werbemails sehr leicht durch ein Entfernen des Häkchens bei der Zustimmung unterbinden. Seriöse Cashback-Portal nehmen den Datenschutz in jedem Fall ernst und verarbeiten ausschließlich Kundendaten im Einklang mit der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

Wichtige Tipps für die Nutzung von Cashback-Portalen

Cashback-Programme sind mehrheitlich von Vorteil sowohl für Kunden als auch die Unternehmen selbst. Es profitieren beide Seiten, die einen durch einen aktiven Kundenstamm, die anderen durch attraktive Rabattangebote.

Renommierte und bekannte Cashback-Portale dürfen in jeder Hinsicht als seriös betrachtet werden. Um Unsicherheiten zu minimieren, sollten Kunden vor allem auf folgende Punkte achten:

· Ein seriöses Portal verlangt kein Geld für die Registrierung.

· Die Informationen über Auszahlungszeitraum und Mindesthöhe der Summe werden transparent angezeigt.

· Unabhängige Bewertungen im Internet sind hilfreich, um sich zu informieren.

· Die Webseite ist klar und übersichtlich gestaltet und lässt keine Fragen offen.

Das Portal gibt transparenten Einblick in seine Datenschutzbestimmungen.