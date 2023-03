Was muss man bedenken, wenn man Geld investieren möchte?

Wer sein Geld durch clevere Anlagestrategien vermehren möchte, dem stehen unterschiedliche Möglichkeiten offen. So kann man natürlich in Aktien investieren oder Gold kaufen, Tagesgeldkonten anlegen oder in ETF investieren. Da jeder Anleger unterschiedliche Vorstellungen hat und unterschiedliche Risikobereitschaft mitbringt, muss sich jeder Anleger genau überlegen, welche die richtige Methode ist. Doch es gibt einige grundlegende Dinge, die man wissen muss, wenn man sein hart erarbeitetes Geld clever investieren möchte.