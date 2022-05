Was macht eine gute Webagentur aus?

In Zeiten der SEOs, Amazon Marketings, SEAs und sonstigen Begrifflichkeiten kann man schon einmal den Überblick verlieren. Besonders, wenn der dicke Fachwälzer, den man sich gekauft hat, schon ein paar Jahre alt ist. Also werfen wir einen Blick auf die Arbeitsweisen einer Webagentur.

Was ist eigentlich eine Webagentur?

Was darf man sich nun unter „Webagentur“ vorstellen? Man spricht hier auch von „Internetagentur“ oder, wenn man im englischsprachigen Raum unterwegs ist, „Interactive Agency“. Das Aufgabenfeld einer Webagentur lässt sich wie folgt umfassen: Der Kunde möchte eine Website oder einen Blog haben und meldet sich.

Was macht eine Webagentur?

Webagenturen wie die Hannoversche Werbeagentur erarbeiten dann gemäß den Wünschen, Vorgaben und der Recherche die Konzeption, aber auch Gestaltung, Pflege und Programmierung der georderten Artikel.

Und natürlich ist eine Webagentur auch eine Werbeagentur, da kann man dem Internet schon mal verziehen, wenn es die beiden Begrifflichkeiten durcheinander wirft. Allerdings ist nicht zwangsläufig jede Werbeagentur auch eine Webagentur, da in der klassischen Werbeagentur eben nur geworben wird. Ob in der Zeitung, in der Außenwelt durch Plakate, den Rundfunk, TV und Kino – all dies gehört zum Handwerkszeug einer Werbeagentur. Eine Webagentur stellt vergleichsweise eine Nische dar, und beschäftigt sich mit allen online-technischen Marketing-, sowie Geschäftskonzepten. Hier werden neben der Gestaltung nach Wunsch des Kunden die entsprechenden Websites suchmaschinenoptimiert, es kann auch Suchmaschinenwerbung geschaltet werden und auch die Online-Vermarktung gehört zur Toybox einer solchen Firma.

Woran erkennt man eine gute Webagentur

Wenn man „Webagentur“ in die Suchmaske eingetragen hat und dem Computer erklärt, dass man Web- und nicht Werbeagenturen sucht, findet man etliche Anbieter von entsprechenden Diensten. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie man den Markt überblicken kann? Worauf soll man achten?

Portfolio

Da wäre zum eine Auflistung sämtlicher Seiten, welche die Agentur in ihrer Lebenszeit erstellt hat. In diesem Portfolio lässt sich die Qualität genau studieren. Wichtig ist hier auch: Die Referenzen der Agentur sollten mal gegeneinander überprüft werden. Warum? Dazu kommen wir im nächsten Punkt.

Einzigartigkeit

„Unique Content“ ist das Wort der Stunde. Dies gilt für die Texte der Seiten, aber auch für die entsprechenden Websites selbst. Wenn die Homepage des Dackelzüchterverbandes Datteln-Nord e.V. ein ähnliches Layout wie die Homepage von „ConShin Black Pharmaceuticals Limited“ in Tokyo hat, dann sollte man schon mal hellhörig werden. Wenn auch der Preis zu schön, um wahr zu sein, erscheint, dürfte der einzigartige Inhalt wohl eher ein Wunschtraum bleiben.

Vorgespräch

Auch ein sogenanntes „Briefing“, also ein Vorgespräch, gehört unter seriösen und guten Webagenturen zum guten Ton. Immerhin muss die Firma ja wissen, welche Ziele der Kunde erreichen möchte und welche Projekte er sich vorgestellt hat.

Sollte ein solches Vorgespräch überhaupt auf der Agenda stehen, ist dies ebenfalls ein Zeichen, dass hier der schnelle Euro und eher suboptimales Arbeiten im Fokus der Agentur stehen. Hauptsache, man hat einen Abschluss gemacht.

Wenn es aber zu einem Vorgespräch kommt, und der Designer schreibt nur mit, nickt höflich und hat keine Fragen, ist auch Vorsicht geboten. Hier heißt es ebenfalls „Jo, stell Du Dir das mal in Ruhe vor, Du bekommst Design Nummer vier. Das geht schnell und ich habe dann wieder meine Ruhe.“

Sollte der Designer allerdings viele Fragen stellen, wäre dies ein sehr gutes Zeichen. Diese Leute sind deutlich an einer Kooperation interessiert und wollen wissen, ob der Kunde mit den Ideen, welche die Designer haben, auch einverstanden ist.

Transparenz

Ein ganz wichtiges Thema.

Dies lässt sich schon auf der Homepage erkennen. Sie sollte gut strukturiert sein. Auch die aufgerufenen Preise, sowie die Leistungen, sollte man sofort nach dem Lesen verstehen können. Des Weiteren sollten sie plausibel sein. Die Transparenz sollte sich übrigens auch ins Vorgespräch herüberretten. Der Kunde ist über die Ablauf- und Arbeitsprozesse zu informieren, ebenso sollte ihm ein Ansprechpartner zur Seite gestellt werden, mit dem später das Design der Homepage erarbeitet wird. Tipp: Eine Kostenübersicht erfragen.

Fazit

Die aktuelle Situation wird immer komplizierter für den normalen Arbeitnehmer. Briefträger ist kein Job mehr, der Zukunft zu haben scheint und in der Coronakrise wurden Jugendliche und Lehrlinge im Stich gelassen. Da stellt sich natürlich die Frage, was als Alternative möglich wäre, um Geld zu verdienen. Vielleicht ist es ja die Mitarbeit in einer guten Webagentur?