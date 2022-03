Was machen bei Regen? - Tipps für Indoor-Aktivitäten in NRW

Wenn es in NRW mal kalt, nass oder gar nasskalt wird, und sich die Lust auf eine Wanderung mal so gar nicht einstellen mag, kommt man um die Frage nicht umher: „Was machen wir bei einem echten Mistwetter?“.

MT Indoor-Aktivitäten in NRW ► Eine Liste für Mistwetter

MD: Regen✅

Minigolf ✅

Billard ✅

Fußball✅

Trampolin✅

Skydiving ✅

Lasertag ✅

Paintball ✅

Bouldern ✅

Klettern ✅

Minigolf, Billard und Fußball

Ob man nun einen Fußball durch die Gegend pöhlen möchte oder lieber filigraner unterwegs ist und mit einem Schläger genau das richtige Maß an Kraft einzusetzen gedenkt, um entweder einen Minigolfball ins Loch zu befördern, oder per Billardqueue: Wir haben da was. Nicht nur die weltmeisterliche Minigolfbahn in Herne-Wanne-Eickel ist eine Reise wert - diese aber besser bei schönem Wetter, da sie eine Outdoorbahn ist –sogenannte „Glowing Rooms“, bei denen Schwarzlicht-3D-Minigolf auf dem Programm steht, dürften den Trip nach Dortmund, Düsseldorf, Wuppertal oder Köln als gesellschaftliches Event abrunden.

Der Billard-Freund ist derweil bei Cosmo Sports in Düsseldorf gut aufgehoben. Hier stehen nicht nur Billard, sondern auch Soccer, Badminton, Bowling, Tennis, Sauna oder Bouldern auf der Agenda, ebenso Laser- oder Arrow Tag.

Und all jene, die dann doch lieber Profis beim Fußballspielen zuschauen und sich sicher sind „Den hätt’ ICH mit links reingemacht“ – man kann auch immer und jederzeit auf den Ausgang einer Partie wetten. Dies ist nicht nur in Kiosken und Glücksspielhallen möglich, sondern auch im Internet. Hier kann man nicht nur auf die Ergebnisse des Spitzenspiels Schalke 04 gegen Borussia Dortmund wetten, sondern auch darauf, ob das Team um “K1ll3r-Dude” es tatsächlich schafft, bei League of Legends ihre Position zu halten.

Trampolin und Skydiving

Für all jene, denen diese Sportmöglichkeiten dann doch zu erdverbunden sind: Indoor-Trampolinanlagen werden ebenfalls gerne besucht. Da gibt es den Superfly Trampolinpark in Duisburg, das AirHop in Düsseldorf, und wenn einem selbst das noch zu wenig Action ist, kann man immer noch nach Bottrop reisen und dort Indoorskydiven. Diese Anlage ist laut Homepage der Zeitung Coolibri so gut, dass dort nicht nur echte Profi-Fallschirmspringer trainieren, es ist auch möglich, dass derjenige der vor oder nach Dir diesen Spaß mitmacht ein Mitglied der Special Forces ist.

Lasertag und Paintball

Und wo wir gerade von Soldaten reden – wer sich schon immer als ein ebensolcher fühlen wollte, ohne das Drama des Krieges miterleben zu müssen, der greife zur Lasertag-Weste oder zur Paintball-Pistole. Für Ersteres reist der geneigte Kenner taktischer Aktivitäten nach Herne (Blaze Lasertag) in die LaserZone nach Essen, respektive Düsseldorf oder zum Lasermaxx nach Unna. Für Letzteres empfehlen wir Ihnen den Paintballpark in Aachen.

Bouldern und Klettern

Falls Ihnen Klettern Spaß macht, ist ein Trip nach Bochum, Essen oder Mülheim an der Ruhr etwas für Sie – wo sie wahlweise im Neoliet klettern oder in den Boulderbars genau das, nämlich Bouldern, können. Aber vielleicht zieht es sie auch eher nach Dortmund – ins Klettermaxx, das nun schon seit 16 Jahren vor Ort angesiedelt ist. Düsseldorf lockt Indoorboulderfans mit dem Monkeyspot und Superblock, während Viersen mit der Kletterhalle Clip’n Climb aufwarten kann – hier besteht auch die Möglichkeit, im Dunkeln zu klettern. Einfach nach dem „Dark Tower“ fragen.

Kartfahren

All jene, die sich an einem schönen Samstag wie Niko Hülkenberg, Liam Lawson oder Antonio Fuoco fühlen wollen, bieten die Dinslakener Kartarena, die Herner Monza Indoor Kart GmbH, das Karster RS Speedworld Indoor Karting oder das Jumb.O Kart in Oberhausen gute Gelegenheit dazu. Wir wünschen dabei viel Spaß und fahrt (nicht zu) schnell.

Virtual Reality

Dieser Punkt mag den geneigten Leser ein bisschen überraschen – wir sind doch eigentlich mittendrin in der Virtuellen Realität, zumindest wird diese Zeitung gerade in dem, was man vor einiger Zeit noch verheißungsvoll „Cyberspace“ nannte, gelesen. Gut, der Cyberspace ist nicht mehr das, was man sich darunter vorstellte, obwohl man an entsprechenden Lösungen arbeitet. Aber hier geht es um Indoorvergnügen und da gibt es eine interessante Lösung der Firma „Zwift“ – wie wäre es damit, den heimischen Heimtrainer unter Zuhilfenahme von Smart-TV aufzurüsten oder mit Hilfe eines neu geleisteten Smart-Trainers auf dem Fahrrad virtuell die Welt zu erkunden. London? Kein Problem. Innsbruck? Ist auf Lager. Und das ganze mit anderen Leuten, die dieses Programm nutzen.

Fazit

Da auf jeden Regen auch immer ein Sonnenschein folgt, möchte man irgendwann auch wieder raus und Outdoor-Aktivitäten genießen. Eventuell grüßt der Kettler-Hof? Oder wie wäre es mit einer Reise zum höchsten Kaltwassergeysir der Welt?