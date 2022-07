Warum SEO für die Firmen-Website so wichtig ist

Laut Statistischem Bundesamt verfügten im Jahr 2021 rund 66 % der hiesigen Unternehmen über eine eigene Website. Damit diese auch von potenziellen Kunden gefunden werden kann und nicht in der Masse untergeht, sollten Unternehmer auf die Maßnahmen der Suchmaschinenoptimierung (SEO) setzen. Was dabei beachtet werden sollte und warum SEO insbesondere für junge Unternehmen wichtig ist, lesen Sie im folgenden Beitrag.

Foto: Firmbee.com on Unsplash

Die Coronakrise macht SEO für Unternehmen noch wichtiger

Durch die Coronapandemie erfuhr der Online-Handel einen starken Aufschwung. Aufgrund der coronabedingten Auflagen kaufte ein Großteil der Kunden Produkte im Internet statt im stationären Handel ein. Dies führte dazu, dass Angebote und Unternehmen von Kunden zunehmend miteinander verglichen wurden.

Wer nun mit seiner Unternehmenshomepage auf der ersten Seite der Suchmaschinen erscheint, hat ausgezeichnete Chancen, möglichst viele Kunden für sich zu gewinnen.

Welche Vorteile SEO bietet

Um jedoch eine gute Platzierung in den Suchmaschinen zu erhalten, sollten Unternehmen auf eine durchdachte Suchmaschinenoptimierung setzen. Dies gilt speziell für junge Unternehmen, die sich zunächst noch ihren Platz am Markt erkämpfen müssen. Während sich langjährig bestehende Unternehmen über die Jahre hinweg einen guten Ruf sowie einen festen Kundenstamm aufgebaut haben, müssen sich Start-ups zunächst noch am Markt behaupten. SEO kann Unternehmen dabei helfen – immerhin bietet es viele Vorteile.

Nachhaltig

Unternehmen, die ihre Firmen-Website optimieren, können auf langfristige Erfolge hoffen. Denn im Gegensatz zu Werbeanzeigen, die nur für eine bestimmte Zeit geschaltet werden, bleibt eine optimierte Website dauerhaft bestehen. Hochwertige Inhalte, die auf die Suchanfragen von Nutzern eingehen, können über Jahre hinweg hochwertigen Traffic auf die Firmen-Website bringen

Kosteneffizient

Der Einsatz von SEO ist zwar nicht immer preiswert, aber dennoch lohnenswert. Bei Online-Werbeanzeigen wird pro Klick oder Verkauf bezahlt – diese Kosten gibt es bei der Suchmaschinenoptimierung nicht. Kosten fallen hier lediglich für die Einstellung qualifizierter Mitarbeiter oder Partner an.

Einfache Umsetzung

Ob mittelständisches Unternehmen oder Großkonzern, SEO-Maßnahmen kann jedes Unternehmen ganz einfach umsetzen, um sich mit der eigenen Website in den Suchmaschinen zu positionieren. Mit einer einwandfrei optimierten Firmen-Website können sich auch kleine Unternehmen eine Spitzenposition bei Google sichern.

Die On- und Offpage-Optimierung als wichtigste Säulen von SEO

Die Suchmaschinenoptimierung kann vielfältig genutzt werden. Man unterscheidet dabei zwischen Onpage- und Offpage-Optimierung:

Bei Onpage-Maßnahmen liegt der Fokus auf der Optimierung der Seite selbst, etwa die Verbesserung des Layouts oder der Inhalte. Hierbei sollte sowohl auf den Einbau sehr gut lesbarer Texte als auch auf die richtige Keyword-Auswahl geachtet werden.

Zur Offpage-Optimierung gehören dagegen alle Maßnahmen, die außerhalb der Webseite vorgenommen werden, wie der Backlink-Aufbau. Backlinks sind Links, die auf anderen Websites platziert werden und zur eigenen Website führen – und somit Vertrauen schaffen.

Beim Thema SEO und Website-Optimierung professionelle Hilfe hinzuziehen

Die Suchmaschinenoptimierung ist für Unternehmen wichtig, die mit ihrer Firmen-Website eine besonders gute Position in den Suchergebnissen erzielen wollen. Insbesondere junge Unternehmen sollten zu Beginn auf eine gut geplante SEO-Strategie setzen, um sich gegen bereits bestehende Unternehmen zu behaupten.

Bei diesem Vorhaben stoßen Unternehmen jedoch häufig auf Herausforderungen: z. B. bei der Keyword-Recherche oder dem Verfassen hochwertiger Artikel. Für Gründer, die hier noch keine Erfahrungen sammeln konnten, empfiehlt sich der Rat von Profis.

Experten im Bereich SEO aus Düsseldorf, Köln, München oder Berlin verfügen über das nötige Know-how und wissen, wie sie die Firmen-Website optimieren müssen, sodass diese auf der ersten Seite von Google erscheint. Die Unterstützung von Agenturen beim Thema SEO bietet sich demnach insbesondere in der Anfangszeit an, um die Website schnell nach vorn zu bringen.