Warum Online Marketing unverzichtbar ist

Im Jahr 2021 beliefen sich die Ausgaben für Onlinewerbung auf eine Summe von etwa 417 Milliarden US-Dollar - Tendenz steigend. Bis zum Jahr 2024 prognostizieren Experten einen Anstieg auf rund 561 Milliarden US-Dollar. Die fortschreitende Digitalisierung und Katalysatoren - wie die Corona-Pandemie - sorgen dafür, dass Unternehmen, die nicht in Online Marketing investieren, kontinuierlich an Marktanteilen verlieren und in Zukunft nicht mehr wettbewerbsfähig sind.

Verbraucher nutzen digitale Endgeräte



Verbraucher hatten es noch nie so einfach, Preise sowie Produkt- und Leistungsportfolios und Service miteinander zu vergleichen. Webseiten, Onlineshops und große Plattformen sind 24/7 zugänglich. Unternehmen und E-Commerce Betreiber unterliegen der ständigen Herausforderung, sich von Konkurrenten abzugrenzen, ihre Alleinstellungsmerkmale zu kommunizieren und eine einzigartige User Experience zu bieten. Die Macht von sozialen Netzwerken sorgt für zusätzliche Herausforderungen. Modernes Online Marketing ist komplex und in Zeiten, in denen sich User überwiegend über digitale Endgeräte über neue Produkte und Dienstleistungen informieren, ein Must-have für zukunftsorientierte Unternehmen.



Sichtbarkeit und Reichweite steigern



Online Marketing umfasst eine Vielzahl von Kanälen - wie Suchmaschinenwerbung, E-Mail und Newsletter Marketing, Mobile und App Marketing, virale Online Marketing Kampagnen, Affiliate Marketing und Business Netzwerke. Unternehmen, die diese Kanäle nicht oder nur vereinzelt bedienen, verlieren innerhalb kurzer Zeit an Sichtbarkeit und Reichweite. Mehr als 70 Prozent der Deutschen recherchieren vor einem Kauf mittels Suchmaschinen im Internet, um sich über Unternehmen, Dienstleistungen, Produkte und Kosten zu informieren und relevante Kaufkriterien zu prüfen. 2021 wurde nach Angaben des Digitalverbandes Bitkom das Smartphone erstmals zum beliebtesten Shopping-Gerät und löste den Laptop ab.



Marketingausgaben und Kampagnen zielgerichtet planen



Es zeigt sich in allen Bereichen des Lebens, dass sich Kommunikations- und Konsumgewohnheiten grundlegend wandeln. Unternehmen, die nicht Schritt halten und ihre Geschäftsprozesse anpassen, verschenken Wachstumspotenziale und verlieren Kunden. Eine sich rasch verändernde Online-Welt und ständig neue Kundenanforderungen erfordern klare Zielsetzungen und präzise Analysen. Unternehmen, die eine durchdachte Online Marketing Strategie verfolgen, Marketingausgaben wirtschaftlich sinnvoll planen und die für ihr Geschäftsmodell und ihre Zielgruppen optimalen Online Marketing Kanäle bedienen, schaffen beste Voraussetzungen für wirtschaftliche Erfolge. Ein großer Vorteil von Online Marketing ist es, dass sich Werbekampagnen hinsichtlich Zielgruppeneinstellungen, Ausspielungsdauer und Ausspielungszeitpunkten perfekt anpassen lassen. Erfolge lassen sich mittels Key Performance Indicators - wie Klick-Zahlen sowie der Anzahl hochwertiger Leads und erfolgreicher Conversions - messen und erleichtern die Optimierung.



Neue Marketingformen für ein erfolgreiches Branding



Marken zählen zu den wertvollsten Assets von Unternehmen. Kunden - aber auch Mitarbeiter und Geschäftspartner - erwarten, dass ihnen Markenerlebnisse geboten werden, die sie begeistern und die ihnen eine Identifikation ermöglichen. Über Online Marketing ist es möglich, der Marke eine eigene Personalität zu verleihen und sie Zielgruppen nahbar zu machen. Neue Marketingformen - wie Social Media Marketing und Influencer Marketing - ermöglichen Unternehmen den direkten Austausch mit Usern. Marketing Botschaften lassen sich kostengünstig und mit großer Reichweite verbreiten. Die Brand Awareness steigt ebenso wie das Interesse an Produkten und Dienstleistungen.