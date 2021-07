Warum eine Handy-Reparatur sich oftmals lohnt

Moderne Handys verfügen über eine immer größere Bandbreite von Funktionen und eine stetig wachsende Rechenkapazität. Entsprechend groß ist die Bedeutung, die sie im beruflichen und privaten Alltag haben. Da wiegt es umso schwerer, wenn sie aufgrund eines Defekts nicht mehr genutzt werden können. Den meisten Menschen kommt in diesem Moment als Erstes ein Neukauf in den Sinn. In vielen Fällen lässt sich mit einer professionellen Smartphone-Reparatur aber noch etwas retten.