Vorsicht bei 0 %-Finanzierungen

Was sind 0 %-Finanzierungen?

Als 0 %-Finanzierungen werden Angebote beworben, bei denen eine Finanzierung mit einem Kredit stattfindet, wobei der Zinssatz bei 0 Prozent liegt. Solche Finanzierungen stehen in den meisten Fällen im direkten Zusammenhang mit einer mittleren oder größeren Anschaffung. Angebote mit 0 %-Finanzierung sind beispielsweise bei der Anschaffung von Neuwagen beliebt. Doch auch bei Elektronik, Einrichtungsgegenständen und ähnlichen Angeboten wird mit einer zinslosen Finanzierung geworben.

Der Haken bei einer 0 %-Finanzierung

Es gibt sowohl Vor- und Nachteile bei einer 0 %-Finanzierung. Zu den Nachteilen bei dieser Form der Finanzierung gehört, dass sie immer im direkten Zusammenhang mit einem bestimmten Kaufangebot steht. So ist die Finanzierung an einen Kaufvertrag gebunden. Händler nutzen die 0 %-Finanzierung als Lockangebot, um Produkte attraktiver zu machen. Es kommt dabei vor, dass das eigentliche Angebot überteuert ist. Auf diese Weise zahlt der Käufer dennoch einen höheren Preis, als wenn er bei einem anderen Händler kaufen würde und direkt bar bezahlt oder einen regulären Kredit aufnimmt.



Zudem gibt es bei diesen Finanzierungen oft keinen Handlungsspielraum für Rabatte. Dies ist gerade beim Kauf von Neu- und Gebrauchtwagen ein Nachteil. Wer sich um eine anderweitige Finanzierung kümmert, kann den Anschaffungspreis herunterhandeln. Ein regulärer Autokredit ist dann oft eine günstigere Option als die 0 %-Finanzierung.

Wofür brauchen die Deutschen einen Kredit? Das sind die häufigsten Gründe

Eine Finanzstudie in fünf deutschen Großstädten hat ergeben, für welche Zwecke die Menschen Kredite benötigen. Mit 33 Prozent der Antworten steht die Autofinanzierung deutlich auf Platz eins. Kein Wunder, denn Gebrauchtwagen waren Ende 2021 so teuer wie nie zuvor.



Auf Platz zwei folgt mit 27 Prozent die Finanzierung einer Immobilie. Auch hier zeigt sich, dass die Bauzinsen steigen und der Immobilienkauf immer teurer wird. Mit 19 und 13 Prozent der Nennung folgen Kredite für Möbel, die Einrichtung sowie technische Geräte. Solche Kleinkredite haben meist eine kürzere Laufzeit. Auch wenn die Preise für aktuelle Smartphones fallen, kosten Neugeräte im High-End-Bereich oft noch mehr als 1.000 Euro. Nicht jeder kann dies ohne Kredit finanzieren, wie die Studie zeigt.

Seriöse Alternativen zu einer 0 %-Finanzierung

Verbraucher sollten auf keinen Fall spontan einen Kauf mit einer 0 %-Finanzierung abschließen. Das ist das Ziel der Händler. Wichtig ist, sowohl das eigentliche Angebot als auch Finanzierungsoptionen zu prüfen. Spezielle Fahrzeugkredite bieten durch die Zweckbindung ebenfalls günstige Konditionen. Für die Anschaffung eines Smartphones oder der neuen Wohnungseinrichtung ist ein Kleinkredit bis 5.000 Euro in den meisten Fällen die bessere Option. Ein Kreditvergleich ist heutzutage direkt online und auch am Smartphone möglich. So kann sogar direkt vor Ort beim Händler ein schneller Kreditvergleich durchgeführt werden. Auch ein Online-Preisvergleich der angebotenen Ware über entsprechende Portale zeigt, ob das vorliegende Angebot wirklich so gut wie beworben ist. Außerdem bieten Auto- und Kleinkredite mehr Freiheit bei der Wahl der Konditionen. Dies betrifft vor allem die Laufzeit.

Fazit

Eine 0 %-Finanzierung muss nicht unbedingt schlecht oder eine Falle sein. Sofern das Angebot selbst einen günstigen Preis hat und es keine versteckten Kosten gibt, ist eine 0 %-Finanzierung eine interessante Option. Unabhängiger und flexibler sind Verbraucher hingegen, wenn Kauf und Kredit klar voneinander getrennt sind.