Vivos Falt-Smartphone heißt X Fold

Schott und Zeiss an Bord

Xiaomi und Oppo haben dieses Jahr bereits Falt-Smartphones vorgestellt, nun präsentiert auch Vivo sein erstes Telefon mit biegsamem Display. Das X Fold besitzt neben dem faltbaren 8-Zoll-Hauptdisplay auf der Innenseite auch noch ein 6,53 Zoll großes Display außen. Sie arbeiten jeweils mit einer Bildwiederholrate von 120 Hertz und bieten beide einen Ultraschall-Fingerabdrucksensor.

Das biegsame Spezialglas für das Hauptdisplay, aber auch das Coverglas kommen von Schott. Deutsche Beteiligung gibt es auch beim Vierfach-Kamerasystem, wo Zeiss etwa die Beschichtung der Linsen geliefert und die Optik zertifiziert hat.

Für den Antrieb sorgt Qualcomms Oberklasse-Prozessor Snapdragon 8 Gen 1. Der Akku (4600 mAh) lässt sich mit 66 Watt schnell aufladen: in 17 Minuten zur Hälfte und in 37 Minuten vollständig. Das X Fold ist zunächst nur in China erhältlich.