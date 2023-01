Trustfactory verhilft Unternehmen erfolgreich auf Google zu werden - Interview mit Geschäftsführer Nikita Yatsun

Das Internet gewinnt Tag für Tag an Bedeutung und ist aus dem 21. Jahrhundert nicht mehr wegzudenken. Das World Wide Web fungiert als Sammelstelle für Informationen, als Kommunikationskanal und als virtuelle Geschäftswelt. Ein Vergleich des E-Commerce Umsatzes zur Jahrhundertwende mit den heutigen Daten zeigt, dass der deutsche Absatz um mehr als 96 Milliarden Euro angestiegen ist. Im Jahr 2021 nahm der B2C-E-Commerce in Deutschland rund 97,4 Milliarden Euro ein. Webshops und Unternehmen, die ihre Dienste auch im virtuellen Raum bewerben, haben demnach die Chance, hohe Gewinne einzufahren.

Doch möchten Unternehmen das eigene Online-Shopping-Paradies ins Zentrum der Öffentlichkeit rücken, müssen schwere Geschütze aufgefahren werden. Denn tatsächlich gibt es momentan mehr als 1,9 Milliarden Webseiten, die um die Aufmerksamkeit der User buhlen. Eine vielversprechende Strategie ist, auf die Suchmaschinenoptimierung zu setzen.

Die Online Marketing Disziplin verhilft Webseiten zu einer hohen Reichweite und steigert die Conversion Rate. Beim SEO trennt sich allerdings auch die Spreu vom Weizen. Nikita Yatsun ist ein Experte auf dem Gebiet und hat es sich mit seiner Agentur Trustfactory zur Aufgabe gemacht, Unternehmen bei Google erfolgreich zu machen.

Frage 1: Herr Yatsun, schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Stellen Sie sich und Ihr Unternehmen bitte kurz vor:

Antwort 1:

Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich hier zu sein. Mein Name ist Nikita Yatsun und ich bin Geschäftsführer der deutschen Tochtergesellschaft RLV Media GmbH. Ich kümmere mich um den Ausbau des Deutschlandgeschäfts und die Weiterentwicklung der Service-Abteilung, da dies ein sehr dynamischer Bereich ist.

Trustfactory ist ein modernes Unternehmen, dass sich auf das Wesentliche konzentriert. Unser Team greift Unternehmen und SEO-Verantwortlichen unter die Arme, um sich gegen die große Konkurrenz am Wirtschaftsmarkt durchzusetzen. Unsere Expertise liegt im datenbasierten SEO, dem Linkbuilding und der Erstellung von individuellen Content Strategien.

Frage 2: Trustfactory hat in den letzten drei Jahren ein beachtliches Wachstum hingelegt und ist in aller Munde. Wie wird man in so jungen Jahren bereits Geschäftsführer eines internationalen Unternehmens und welche Erfolgsstrategie verbirgt sich hinter Ihrer Agentur?

Antwort 2:

Ich habe mich schon sehr früh mit der virtuellen Welt beschäftigt und bereits im zarten Alter von 15 Jahren meine erste Affiliate-Webseite gelauncht und teuer weiterverkaufen können. In den Folgejahren schloss ich mich mit drei weiteren bekannten SEOs zusammen und gründete 2018 einen Marktplatz für Backlinks.

Unser temporäres Ziel war es, ein qualitativ hochwertiges Angebot zu erstellen, das sich durch Seriosität, Know-how und Transparenz auszeichnet. Wir wollten an Erfahrung und Expertise gewinnen, um langfristig eine effiziente „SEO-Maschinerie“ zu entwickeln.

Dank unserer erfolgreichen Projektabschlüsse und Mundpropaganda vergrößerte sich unser Bekanntheitsstatus explosionsartig. Heute setzt sich Trustfactory aus einem geschulten Team zusammen, das mithilfe von optimierten Prozessen, interner Software und reichlich Leidenschaft mittlerweile mehr als 1.000 Kunden dazu verhilft, erfolgreich auf Google zu werden.

Frage 3: Welche Vorteile bietet die organische Suche im Vergleich zu anderen Marketingkanälen?

Antwort 3: Google verzeichnet täglich 3,5 Milliarden Suchanfragen. Überlässt man die Suchergebnisse nicht dem Zufall, sondern lenkt die User gezielt auf die eigene Webseite, kann das eigene Leistungsspektrum ansprechend präsentiert werden und ein tiefer Einblick in die Corporate Identity gewährt werden.

Außerdem sind die Erfolge - Gegensatz zu Google Ads beispielsweise – nicht von kurzer Dauer. SEO ist auf langfristige Resultate fokussiert. Denn mit der verbesserten Sichtbarkeit auf Google nimmt die Reichweite des Unternehmens zu. Infolgedessen steigen die Besucherzahlen an und es können mehr Conversions generiert werden.

Zudem sind die SEO-Maßnahmen kostengünstiger als gedruckte Werbung. Es werden ausschließlich User angesprochen, die sich für das eigene Angebot interessieren. Streuverluste können somit ausgeschlossen werden und der ROI erfolgt in rasanter Geschwindigkeit.

Frage 4: Was sind die wichtigsten Faktoren, um auf Google erfolgreich zu werden?

Antwort 4:

Google besitzt eine umfangreiche Liste mit Rankingfaktoren. Die wichtigsten SEO Kriterien sind allerdings:

1. Sauberes OnPage Grundgerüst

2. Ausgeklügelte Content Strategie

3. Gut geplante Linkbuilding-Strategie

Frage 5: Was sind Ihrer Meinung nach die größten Hürden, die Unternehmen bei der Suchmaschinenoptimierung haben?

Antwort 5:

Wir stellen immer wieder fest, dass bereits die Basics fehlen. Das OnPage SEO wird stiefmütterlich behandelt und die Content- und Backlink Strategie nicht konstant durchgezogen. Nach wenigen Wochen wird das Handtuch geworfen und die Suchmaschinenoptimierung dem Zufall überlassen.

Das Ranking verbessert sich jedoch nicht über Nacht. Die SEO-Maßnahmen müssen über einen langen Zeitraum hinweg konsequent umgesetzt werden, um den Wettbewerbern eine Nasenlänge voraus zu sein. Unser Trustfactory Team übernimmt diese Aufgabe und bringt das Unternehmen auf die Erfolgsspur.

Frage 6: Wie lange dauert es, bis Kunden von Trustfactory Ergebnisse erzielen?

Antwort 6:

Es gibt keine allgemeingültige Antwort, da die Ausgangssituation entscheidend ist. Ist die Webseite technisch auf dem neuesten Stand und berücksichtigt bereits die Grundlagen der Suchmaschinenoptimierung, können die notwendigen Schritte schneller umgesetzt werden.

Muss die Website grundlegend überarbeitet werden, nimmt der Prozess einige Zeit in Anspruch. In der Regel verzeichnen unsere Kunden allerdings nach den ersten sechs Monaten enger Zusammenarbeit Ergebnisse.

Frage 7: Zum Abschluss: Wie können Interessenten, die diesen Artikel gelesen haben, mit Trustfactory in Kontakt treten?

Antwort 7: Das ist ganz einfach! Stattet uns auf www.trustfactory.de einen Besuch ab und tragt euch für ein kostenloses SEO-Analyse-Gespräch ein. In der Erstberatung werfen wir einen Blick auf den IST-Zustand der Webseite und geben dem Kunden erste Anregungen, wie bessere Resultate auf Google realisiert werden können.

Gibt der Kunde das OK, erstellen wir einen genauen Fahrplan und machen uns an die Arbeit. Durch regelmäßiges Monitoring und Anpassungen sorgen wir für organisches Wachstum und geleiten unseren Kunden in eine rosige Zukunft auf Google.

Herr Yatsun, wir bedanken uns herzlich für das spannende Interview und den tiefen Einblick in das organische Wachstum von Webseiten.