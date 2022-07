Technik und Können – was ein gutes Konzert ausmacht

So ein Konzert ist nicht nur für die Tausenden von Zuschauern eine interessante Angelegenheit. Jeder Künstler berichtet davon, dass – zumindest bei ihren ersten Auftritten – die Anspannung ziemlich groß war. Natürlich steht neben den persönlichen Problemen wie „Lampenfieber“ auch die Technik im Fokus eines gelungenen Konzertes.

Tücken der Technik

Werfen wir mal einen Blick darauf, was alles schiefgehen kann. Da wäre natürlich zum einen: Die Technik.

Man sollte sich entsprechend gut ausrüsten. Gute Mikrofone, etwa ein miniDSP UMIK-1 der Firma SoundImports, oder was es sonst so auf dem Markt geben kann, sind natürlich ein Muss. Und es muss schon ein gutes Modell sein, da es für den Auftritt wenig förderlich ist, wenn man sein Bestes gibt und durch mangelhafte Soundtechnologie stehen die zahlenden Kunden ab Reihe zehn verständnislos dem Auftritt gegenüber. Oder sie beschweren sich, dass sie für diese Leistung auch noch Geld bezahlt hätten.

Daher ist einerseits freilich der Soundcheck unerlässlich und zum anderen auch entsprechende, voll funktionsfähige und in bestem Zustand befindliche Instrumente. Und das heißt: Man muss nicht nur wissen, wie man sie spielt, sie müssen auch gut und richtig gestimmt werden. Die kleinen Details können dann im Rahmen des – schon angesprochenen – Soundchecks austariert werden. Dies gilt auch für die Bühnentechnik, fern der Musikalität. Sprich: Lautsprecher und Beleuchtung.

Auf der einen Seite sollte es klar sein, dass Lichter und Nebelmaschine perfekt auf den Moment abrufbar sein sollten. Dafür gibt es Bühnenanweisungen – etwa den Hinweis, dass die nächste Schockrock-Nummer mit Nebel, Blitz und Donner eingeleitet werden soll. Sprich: Die Nebelmaschine und die Stroboskopleuchte müssen im richtigen Moment ihren Dienst tun können.

Zur weiteren Technik zählt unter anderem der sogenannte „Bühnenmonitor“. Hierbei handelt es sich bei, dem Namen zum Trotz, nicht um einen Bildschirm, sondern um einen weiteren Lautsprecher. Dieser ist der auf die Band gerichtet. Immerhin müssen sich diese Leute ebenfalls hören, um zu wissen, ob sie gut genug singen, oder etwas an ihrer Performance ändern müssen.

Jetzt empfiehlt sich ein solcher Monitor nicht nur für die Band, sondern auch für den Sänger und daher werden mehrere Monitore benötigt, die auch abgemischt werden müssen. Auftritt: die Ton-Frau oder der Ton-Mann, respektive der Band-Techniker/die Band-Technikerin. Hier zahlt es sich aus, eine solche Person längerfristig an die eigene Band zu binden, damit ein gleichbleibendes Tonergebnis garantiert ist. Immerhin sind jene Personen dann mit dem notwendigen Wissen ausgestattet, welche Monitore wann angesteuert werden müssen und wie es zu verhindern ist, dass es zu technischen Pannen kommt.

Von Probe und Gig: Die Kunst des Könnens

Freilich sind mehrere Proben notwendig. Da wäre einmal die Probe der Songs, dann die Stell- und Technikprobe, sowie die Generalprobe vor dem großen Auftritt. Übung macht den Meister. Das gilt für den Hamburger Kammerkunstverein ebenso, wie für Konstantin Wecker oder die selbst gegründete Indie-Punk-Rock-Band „Die Geißel Geilenkirchens“.

Und deswegen empfiehlt es sich logischerweise, das gesamte Programm als Generalprobe einmal durchzuspielen. Vielleicht kann man hier auch gleich kleine „Sketche“ üben, die der Auflockerung dienen und extrem spontan wirken sollten. Das beste Beispiel hierfür ist der – leider schon von uns gegangene – Komiker Heinz Erhardt, der Dinge in seine Auftritte einbaute, die im ersten Moment wirkten, als sei er gerade ganz spontan darauf gekommen.

Selbige, kleine, kurze Unterbrechungen bieten sich freilich auch zwischen zwei Musikstücken an. Da könnte man, so man noch neu ist, mit dem Anfängerimage kokettieren, einen kleinen Soundcheck spielen, bei dem 99 Prozent der Band das richtige Stück spielen und einer „Alle meine Entchen“ intoniert. Oder der Leadsänger „vergisst“ den Text – es ist nur wichtig, dass die Bandkollegen in den Witz eingeweiht sind.

Natürlich sind auch Interaktionen mit dem Publikum eine Möglichkeit, für eine kurze Unterbrechung im Ablauf zu sorgen, etwa, eine Rose entgegennehmen, Blickkontakt zum Publikum zu halten oder so etwas.

Fazit

Neben dem künstlerischen Können der Kollegen – und auch der eigenen Person – ist es immens wichtig, dass die Technik gut ist. Dies bedeutet freilich erstens, dass entsprechendes Kapital investiert werden muss und man zweitens vielleicht sogar eine Person, die sich professionell mit der Tourtechnik beschäftigen kann, vertraglich an sich binden sollte.