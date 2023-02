Stellt Thomas Müller einen neuen Rekord auf?

Илья Хохлов/Ilya Khokhlov/Ilja Chochłow, Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported | Wikimedia Commons

Schaut man sich die Bundesliga Quoten an, setzen viele Fans auf den FC Bayern München. Das liegt nicht zuletzt an starken Spielern, wie Thomas Müller, die sich ihrem Verein verbunden fühlen und entsprechende Leistung erbringen. Müller spielt seit seinem Profi-Debüt im Jahr 2008 beim FC Bayern München. Der Fußballer ist Willi Neuberger, dem ersten Spieler, der über 500 Spiele vorweisen konnte, dicht auf den Fersen.

Thomas Müller auf dem Vormarsch

Thomas Müller wurde am 13.09.1989 in Weilheim in Oberbayern geboren. Seine Karriere begann schon in jungen Jahren beim TSV Pähl (1993-2000). Seit 15 Jahren spielt er nun für den bayerischen Spitzenverein und trägt in der laufenden Saison 2022/23 die Rückennummer 25. Während seiner Karriere bestritt er bereits 427 Bundesliga-Spiele.

Bis er den Rekord von Charly (Karl-Heinz) Körbel knackt, muss er noch einige Bundesliga-Spiele absolvieren. Körbel stellte seinen Rekord von 602 Spielen (alle für Eintracht Frankfurt) im Jahr 1990 auf und bleibt bis zum heutigen Tag Rekordhalter. Willi Neuberger stellte seine Marke von über 500 Spielen bereits in der Saison 1984/85 auf. Seine Bestmarke wurde jedoch ein Jahr später von Klaus Fichtel mit 505 Spielen übertroffen. In der Saison 1988/89 setzte sich schließlich Manfred Kaltz mit 517 Spielen an die Spitze der Liste, bevor er von Körbel überholt wurde.

Doch Körbel war zum Rekordzeitpunkt bereits am Ende seiner Karriere und es ist davon auszugehen, dass Thomas Müller dem FC Bayern München noch einige Jahre erhalten bleibt. Seine Erfolge zeigen deutlich, dass er einer der wertvollsten und beständigsten Spieler des Kaders ist.

Foto: Thomas Müller, Germany national football team (07).jpg - Wikimedia Commons

Die Erfolge von Thomas Müller

Thomas Müller ist ein wichtiges Mitglied des FC Bayern München. Seit 2009/10 ist er bei der Mannschaft, die bereits elfmal Deutscher Meister wurde. Er hat in 427 Spielen 137 Tore in seiner bisherigen Bundesliga-Karriere geschossen und ist damit momentan auf Platz 2 unter den aktuellen Spielern der Bundesliga.

Thomas Müller hat 121 Länderspiele für Deutschland absolviert. In diesen Spielen hat er insgesamt 44 Tore geschossen. Mit dem deutschen Team hat er 2010 und 2014 Platz 3 und 1 bei der Weltmeisterschaft geholt.

Mit dem FC Bayern München gewann er zweimal die Champions League, in der Saison 2012/13 und in der Saison 2019/20. Auch den DFB-Pokal holte er mit seiner Mannschaft sechsmal nach Hause (2009/10, 2012/13, 2013/14, 2015/16, 2018/19, 2019/20). Den Supercup gewann er mit dem FC Bayern München insgesamt bereits siebenmal, unter anderem 2020, 2021 und 2022.

In der aktuellen Saison 2022/23 ist er mit drei Toren auf Platz 6 innerhalb des Teams. Er teilt diesen Platz mit Joshua Kimmich, Mathys Tel, Kingsley Coman und Leon Goretzka. Sein letztes Spiel bestritt Thomas Müller am 19. Spieltag der Saison 2022/23 (05.02.2023). Mit dem FC Bayern München gewann er beim VfL Wolfsburg mit 4:2. In diesem Spiel stand er in der Startelf und hat insgesamt 60 Minuten im Sturm gespielt. Er erzielte ein Tor und schoss einmal in Richtung des gegnerischen Tors. Mit elf Meistertiteln in seiner bisherigen Karriere ist er aktuell auf Platz 1 mit den meisten Titeln der Deutschen Meisterschaften.

Thomas Müller ist damit einer der erfolgreichsten Spieler der aktuellen Bundesliga und es ist nicht unwahrscheinlich, dass er Körbels Rekord in den kommenden Jahren knacken wird.