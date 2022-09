Sportwetten und ihre Ursprünge

Sportwetten sind beliebt und das schon immer. Denn viele wissen nicht, dass Sportwetten keine Erfindung der Neuzeit sind, sondern bereits vor Jahrtausenden bei Sport-Begeisterten sehr gefragt waren. Jedoch sahen die Wetten damals anders aus, wie wir Sie heute kennen. Vieles hat sich mittlerweile verändert. Was alles anders ist und worauf damals gewettet wurde, erfahren Sie in folgendem Artikel.

So gut wie jedes Online Casino besitzt mittlerweile eine Kategorie namens „Sportwetten“. Denn heutzutage gibt es viele Sport-Fans, denen es nicht mehr nur genügt, Sport im TV zu sehen, sondern sich mehr involvieren möchten, indem sie Wetten abschließen. Wetten, während das Spiel läuft, ist heute möglich und das bequem vom Sofa aus. Es ist nahezu kinderleicht und mit wenigen Klicks kann man eine Wette abschließen.

So einfach war das damals nicht. Denn zu Beginn der Sportwetten sah alles etwas anders aus.

Sportwetten gibt es bereits seit Anbeginn der Menschheit. Wir alle kennen das Gefühl eine Wette einzugehen, sei es nur aus Spaß mit den Freunden. Und so kennen wir vermutlich auch das Gefühl, wie ärgerlich es ist eine Wette zu verlieren, gleichzeitig aber wie genial es ist, eine Wette zu gewinnen. Kein Wunder also, dass Sportwetten seit Jahrtausenden Menschen von überall auf der Welt begeistern.

Heutzutage sind Sportwetten, die in Online Casinos gesetzt werden, klar geregelt. Dabei gibt es die eine Seite, die , die Wette schließt, indem sie ihre Meinung abgibt und die andere Seite, den Buchmacher. Liegt man mit seinem Tipp richtig, ist meist eine Geldsumme der Gewinn. Liegt man jedoch falsch, behält der Buchmacher das Recht, das Geld einzubehalten.

Sportwetten in der Vergangenheit

„Früher war alles anders“ so ein Sprichwort und in Bezug auf Sportwetten ist dies zum einen Teil richtig, zum anderen nicht.

Doch was bedeutet „früher“ im Kontext von Sportwetten eigentlich?

Sportwetten gab es laut Experten schon bei den alten Griechen in der Antike. Die ersten Wetten werden auf 676 vor Christi gezeichnet. Damals wurden viele Sportarten hoch angesehen und wer das nötige Kleingeld übrig hatte, konnte auch darum Wetten. Besonders beliebt waren damals Wetten bei Gladiatorenkämpfen, Wagenrennen und den Olympischen Spielen. Dies unterscheidet sich also von den heutigen Top-Wetten, die meistens im Bereich Fußball liegen. Dies mag aber auch den Grund haben, dass es heutzutage keine Gladiatoren mehr in diesem Sinne gibt.

Doch bis man auf den Geschmack von Fußballwetten kam, gab es im 18. Jahrhundert noch eine bedeutsame Bewegung in Großbritannien, als Pferderennen besonders beliebt waren. Reiche und angesehene Menschen kamen zusammen, um auf das beste Pferd eine Wette abzuschließen. Doch nicht nur dies war möglich, sondern die Pferderennen und deren Wetten von damals sind auch bekannt geworden, durch die neue Möglichkeit, nicht nur auf ein Pferd zu wetten, sondern auch auf bestimmte Ausgänge. Dies hat also sehr viele Ähnlichkeiten mit den Sportwetten, wie wir sie heute kennen, wenn man zum Beispiel im Fußball auf einen bestimmten Spielausgang wettet. Bis 1810 dauerte es, bis Sportwetten nach Deutschland kamen.

Ende des 19. Jahrhundert wurden dann auch nach und nach Fußballwetten geschlossen.

Bis heute gehören Fußballwetten zu den beliebtesten Wetten im Sportwetten Bereich.

