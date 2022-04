Sportwetten in Deutschland – 5 Gründe für einen Wettanbieter Vergleich

Für viele gilt: Zu einer spannenden Sportveranstaltung gehört die passende Sportwette. Inzwischen tummeln sich dutzende Wettanbieter auf dem deutschen Markt und mit der letzten Jahr in Kraft getretenen Glücksspiellizenz leitete der Gesetzgeber die endgültige Seriosität der Branche ein. Dennoch ist Sportwette nicht gleich Sportwette, denn die Angebote der Wettanbieter variieren teilweise stark. Daher gibt es mehrere Gründe, Buchmacher zu vergleichen.

Die großen Sportligen sind auf der Zielgeraden. In der Bundesliga sind noch lediglich drei Spieltage übrig. Auch die anderen europäischen Top-Fußballligen beenden in den nächsten Wochen ihre Saison und auch die Basketball- und Eishockeyligen befinden sich bereits in den Play-Offs. Für viele bedeutet die spannende Phase der Sportligen einen zusätzlichen Anreiz, die eigene Expertise zu Geld zu machen und sich einen Wettanbieter anzuschließen. Dennoch sollte man sich zunächst durch einen ausführlichen Wettanbieter Vergleich über verschiedene Aspekte informieren, bevor man sich für einen Bookie entscheidet.

Wettquoten

Viele schauen zunächst auf die Wettquoten der Buchmacher. Das ist auch absolut legitim, schließlich möchte man das Maximum aus seiner Wette herausholen. Zu beachten sind dabei auch die Ansprüche an die Quoten. Während einige Wettanbieter vor allem im Fußball Attraktivität bieten, sind andere Wettanbieter breit aufgestellt und in ihrer Gesamtheit die besten Quoten. Zudem gibt es diverse Bookies mit unterschiedlichen Randsportarten im Repertoire, welche für jeweilige Expertinnen und Experten interessant sein können.

Bonusangebote

Ein weiterer wichtiger Baustein sind die Bonusangebote. Klassischerweise unterscheiden sich diese zwischen Willkommensbonus und Bonusangebote für Bestandskunden. In der Regel handelt es sich beim Willkommensbonus um zusätzliche Einsatzmöglichkeiten, welche von der Summe der ersten Einzahlung abhängen. Für Bestandskunden sind die Optionen oftmals abwechslungsreich und umfassen beispielsweise Freispiele, Cashback-Bonus oder auch Tippspiele.

Bei der Bewertung der Bonusangebote gilt es zudem, die Umsatzbedingungen zu berücksichtigen. Neben der Höhe des Bonus sollten daher auch Parameter wie die Mindestquote für Einsätze des Bonus und die Höhe des vorgeschriebenen Umsatzes in Betracht gezogen werden. Auch die Fristen, in welcher die Umsatzbedingungen erfüllt werden müssen, variieren. Wer sich für einen Buchmacher interessiert, sollte sich vor der Registrierung daher auch mit den Anforderungen auseinandersetzen, welche für die Bonusangebote erfüllt werden müssen.

Zahlungsmethoden

Inzwischen bieten die meisten Wettanbieter im Internet ein großes Spektrum von Zahlungsoptionen an. Dennoch unterscheiden sich die Möglichkeiten unter den Bookies, weshalb sich insbesondere Personen mit ungewöhnlichen Zahlungswünschen im Vorfeld mit dem Thema auseinandersetzen sollten. Auch die Zahlungsoption PayPal kann man nicht bei jedem Wettanbieter einfach so vorfinden. Zudem ist wichtig zu wissen, dass nicht immer alle Einzahlungsmethoden zur Teilnahme am Willkommensbonus berechtigen.

Kundenservice

Auch ein guter Kundenservice ist ein wichtiger Baustein, um Spaß am Wetten zu haben. Sollte man Probleme mit den Funktionen des Wettanbieters haben, muss häufig der Kundenservice informiert werden. Funktioniert dieser nur ungenügend, kann das sehr frustrierend sein. Neben einem FAQ sollten die Anbieter bestenfalls auch über eine Hotline oder einen Support-Chat verfügt. Wenn man über keine ausgeprägten Fremdsprachenkenntnisse besitzt, sollte man zudem darauf achten, dass der Kundensupport auch deutsch spricht.

Individuelle Vorzüge

Es gibt nicht „den besten Buchmacher“. Alle Wettanbieter haben Stärken und Schwächen. Grundsätzlich ist es daher ratsam, sich auf einschlägigen Homepages über die Vor- und Nachteile der jeweiligen Bookies zu informieren. Jedoch sollte man sich dabei bewusst sein, welche Aspekte einem persönlich wichtig sind und bei welchen Punkten man Abstriche machen kann. Jede Person hat dabei individuelle Ansprüche und Vorlieben und sollte sich nicht zu sehr von Meinungen der Expertinnen und Experten beeinflussen lassen.