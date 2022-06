Sparen beim Onlineshopping: Mit diesen Tipps

Onlineangebote: Günstigere Preise als im stationären Handel

Sparen beim Onlineshopping ist gar nicht so schwer, wie man vielleicht meinen mag. Denn eines fällt den meisten Usern bereits gleich zu Beginn auf: Viele Preise, die man im Netz findet, unterscheiden sich stark von denen, die im stationären Handel ausgeschrieben sind. Somit lassen sich viele Produkte wesentlich günstiger erwerben.

Doch nicht nur die Preise lohnen sich. Es gibt auch Gutscheincodes zum Geld sparen. Viele Onlineshops haben immer wieder tolle Aktionen oder stellen Rabattcodes zur Verfügung. Auf diese Weise lassen sich bestimmte Artikel zur gegebenen Zeit und natürlich in Verbindung mit dem jeweiligen Gutschein für einen günstigeren Preis erwerben. Hier muss man nur die Augen aufhalten.

Onlineshopping: Lieber mit dem PC als mit dem Smartphone

Man sieht sie überall: Menschen mit ihren Smartphones. Ob auf der Straße, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder im Restaurant – fast jeder hat sein mobiles Endgerät immer mit dabei. Während es zugegebenermaßen sehr praktisch ist und vielseitig verwendet werden kann, eignet es sich für eine Sache nicht: Onlineshopping.

Warum ist das so? Viele Onlineshops verändern stetig ihre Preise. Wer mit dem Smartphone auf ein Produkt zugreift, signalisiert dem Händler, dass er unterwegs und vermutlich in Eile ist. Es muss schnell ein Kauf abgeschlossen werden, immerhin befindet man sich gerade in der Mittagspause oder hat gerade ein kleines Zeitfenster, in dem man Onlineshoppen kann. Die Folge: Der Onlineshop korrigiert seine Preise nach oben, denn gekauft wird ja sowieso.

Anders sieht es aus, wenn man über den PC shoppt. Wer an einem stationären PC sitzt, befindet sich vermutlich zu Hause. Man hat Zeit, Angebote zu vergleichen und die Entscheidung noch einmal zu überdenken. Daher sind die Preise über den stationären PC meist günstiger als auf dem Smartphone.

Risiken beim Onlineshopping

Onlineshopping ist natürlich Segen und Fluch zugleich – je nachdem, auf welche Art und Weise man es nutzt. Es gibt viele User, die von einem Angebot zum nächsten Sprinten und einfach nur bestellen, weil es gerade Vergünstigungen gibt. Das ist natürlich nicht der richtige Weg.

Besser ist es, sich genau zu überlegen, ob man den Artikel auch wirklich benötigt oder nicht. Vor allem beim Shoppen von Klamotten ist das relevant. Wer beispielsweise für seine Familie Kleidung kauft, sollte sich vor der Bestellung überlegen, ob die Sprösslinge das neue T-Shirt oder die ausgefallene Jeans auch wirklich tragen werden. Wenn man sich unsicher ist, gilt es, noch eine Nacht darüber zu schlafen.

Ein weiteres Risiko, das mit Onlineshopping einhergeht, ist, keine Vergleiche anzustellen. Das Internet ist der beste Ort, um verschiedene Produkte miteinander zu vergleichen, Preise abzuwägen und schließlich den Artikel mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis zu finden. Man kann sich Zeit lassen, um Testberichte zu lesen und sich Kundenerfahrungen anzusehen. Denn was viele nicht wissen, ist, dass es einige Artikel bei mehreren Onlineshops zu unterschiedlichen Preisen gibt. Zwar kostet der Vergleich ein wenig Zeit, doch so kann man effektiv Geld sparen.

Manchen Usern fällt es allerdings auch schwer, ihr Limit im Blick zu behalten. Da man im Internet nicht mit Bargeld bezahlt, verlieren viele schnell den Überblick über ihre Finanzen. Daher ist es gut, sich ein eigenes Shopping-Limit zu setzen. An diese Grenze sollte man sich selbst natürlich halten. Übrigens: Eine Kreditkarte kann sehr nützlich sein, aber auch zum Verhängnis werden, wenn man sie nicht korrekt einsetzt. Am besten eignen sich Karten mit Cashback-System. Dadurch bekommt man durch jede Bezahlung ein paar Cent oder Euros zurück.

Nur bei seriösen Anbietern shoppen

Wer im Internet unterwegs ist, ist sich der Gefahren, die dort lauern, womöglich gar nicht so bewusst. Deshalb sollte man sich immer im Hinterkopf behalten, dass nicht jeder, der Produkte zum Kauf anbietet, nur gute Absichten hat. Es gibt jede Menge Betrüger im Netz. Diese warten nur darauf, dass Nutzer nicht genau hinsehen und einen Kauf tätigen.

Die Folgen können fatal sein: In einigen Fällen erhalten Käufer die bezahlten Artikel nicht. Es kann aber auch passieren, dass Kreditkarten- oder Bankdaten gestohlen werden. Hier ist der finanzielle Verlust noch höher.

Deshalb sollte man immer darauf achten, nur bei seriösen Anbietern zu shoppen. Man erkennt diese an entsprechenden Siegeln und Kundenrezensionen. Hier ist ein genauer Blick gefragt: Immerhin kann man im World Wide Web auch alles fälschen. Wer sich bei einem Onlineshop unsicher ist, sollte daher besser jemanden fragen, der bereits damit Erfahrungen gemacht hat. Alternativ sollte man nur dort shoppen, wo man bereits erfolgreich bestellt hat.