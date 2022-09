So soll die Digitalisierung vorangetrieben werden

In der Welt des 21. Jahrhunderts wird es immer deutlicher, dass es kein Vorbeikommen an der Digitalisierung gibt. Digitale Prozesse erleichtern das Leben in vielerlei Hinsicht. Dabei stehen die digitalen Prozesse gerade erst am Anfang. Vor allem im verwaltungstechnischen Bereich soll die Digitalisierung eine Menge bürokratischen Aufwand ersetzen. Nicht zuletzt aus diesem Grunde hat es sich die Bundesregierung zur Aufgabe gemacht, digitale Prozesse zu fördern, um für das 21. Jahrhundert auch in dieser Hinsicht gewappnet zu sein. Wir schauen uns den Digitalisierungsprozess in Deutschland und bei den europäischen Nachbarn genauer an.

Digitalisierung fördern und belohnen

Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass es in Deutschland in Sachen Digitalisierung noch an vielen Punkten mangelt. Das betrifft das Schul- und Gesundheitswesen ebenso wie Behördengänge und andere bürokratische Prozesse. Andere europäische Staaten wie die skandinavischen Länder oder Polen sind in dieser Hinsicht schon wesentlich weiter. Und auch unsere österreichischen Nachbarn fördern gezielt digitale Betriebsprozesse mit öffentlichen Mitteln. Dabei sind Anreize in der digitalen Welt keine Seltenheit. Ob die Treuepunkte beim Lieferdienst oder Cashback-Aktionen beim Online-Shopping. Marketingstrategien wie diese machen auch vor der Entertainment Branche keinen Halt: Sogenannte Game Pass Aktionen ermöglichen Videospielfans ihre Lieblingsspiele für einen niedrigeren Preis zu ergattern und dabei die gesamte „Saison“ spielen zu können. Wieder andere Akteure müssen sich nicht nur digital durchsetzen, sondern auch gegen die analoge Konkurrenz, wie in der iGaming-Branche. Um im starken Wettbewerb bestehen zu können, müssen sie den Nutzern Angebote geben, um das Sortiment testen zu können, ehe man sich festlegt, was mit einem Casino Bonus ohne Einzahlung möglich ist. Digitale Bonusprogramme sind in jeder Branche ein geeigneter Anreiz, um Digitalisierungs-Prozesse zu fördern. So wie Österreich es mit der Förderung von digitalen Prozessen in Betrieben vormacht, kann es auch ein Weg für die Bundesrepublik sein. Auch wenn Subventionen nicht von allen politischen Kräften unterstützt werden, können öffentliche Mittel hier als „Innovationstreiber“ dienen.

Diese Bereiche haben Digitalisierungs-Bedarf

Nun liegt es an den Gesetzgebern, einen geeigneten Rahmen zu schaffen, in dem es sich lohnt, konventionelle Prozesse zu digitalisieren. Schließlich hat sich in den verschiedensten Bereichen offenbart, dass Deutschland wesentliche Teile der Digitalisierung schlichtweg verschlafen hat. Das gilt insbesondere für das Bildungssystem, das Gesundheitssystem und weitere behördliche Bereiche. Vor allem die Interaktionen mit den Behörden soll in Zukunft deutlich schneller, effizienter und einfacher werden. Dafür sorgen soll unter anderem auch das neue Onlinezugangsgesetz (OZG), welches Anfang des Jahres verabschiedet wurde. Um die Pläne der Regierung umzusetzen, muss allerdings auch die passende Infrastruktur geschaffen werden.

Bürger stehen dem digitalen Wandel positiv gegenüber

Da die Digitalisierung auch bei der Entflechtung überholter bürokratischer Strukturen helfen soll, steht ein Großteil der Bundesbürger diesem Thema aufgeschlossen gegenüber. Einer Forsa-Umfrage zufolge sehen über 80 % Deutschen die Digitalisierung als Chance. Allerdings muss dafür auch die passende Infrastruktur vorhanden sein. Das gilt vor allem für die ländlichen Regionen, von denen ein Großteil diesbezüglich noch zurückhängt. Auch in diesem Bereich soll investiert werden. Das gilt insbesondere für den flächendeckenden Ausbau des Internets mit Glasfaserverbindung. Denn was bringen digitale Behördengänge, wenn sie aufgrund fehlender Internetverbindung nicht wahrgenommen werden können?

Das sind die Chancen der Digitalisierung

Die Chancen der voranschreitenden Digitalisierung liegen auf der Hand. Vor allem die Entbürokratisierung soll mehr Effizienz in den behördlichen Alltag bringen. Aber auch in anderen Bereichen ist das Potenzial digitaler Prozesse zu erkennen. Die Finanzwelt steht dank Blockchain-basierter Technologien wie Bitcoin und Co. ebenfalls vor einschneidenden Veränderungen. Das betrifft nicht nur neue Währungssysteme, sondern auch die Verwaltung und Anlagemöglichkeiten von Kapital. Finanzexperten sind sich sicher, dass die digitalen Gelder samt der Blockchain-Technologie die Zukunft des Finanzwesens werden können. Dafür müssen die Prozesse allerdings effizienter ablaufen. Ethereum geht in diesem Bereich schon erste Wege. Sogar der Kunstmarkt öffnet sich mit NFTs der digitalen Welt. Dabei ist es vor allem die Verschlüsselungstechnik bzw. die Verifikation basierend auf der Blockchain-Technologie, welche einen riesigen Horizont an Möglichkeiten eröffnet. Gleiches gilt auch für den Gaming-Bereich, der mit dem Play-to-Earn Prinzip mithilfe der Blockchain ganz neue Wege beschreitet.

Die Digitalisierung bringt nicht nur im Alltag wesentliche Erleichterungen mit sich, sondern auch in der Wirtschaft, Wissenschaft und der allgemeinen Kommunikation. Man darf gespannt sein, wie sich Deutschland für die kommenden Aufgaben wappnen wird.