So rüsten Sie Ihren PC auf, damit er Ihren geschäftlichen Anforderungen besser gerecht wird

Ein PC mit Internetzugang ist mittlerweile für jedes Unternehmen unerlässlich. Denn er bietet Ihnen nicht nur die Möglichkeit, Kunden zu finden, sondern hilft Ihnen auch, Ihre Marke aufzubauen, mit Mitarbeitern, Aktionären und Kunden effektiv zu kommunizieren und Lieferanten zu finden. Daher ist ein ordentlicher PC für den Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens von entscheidender Bedeutung.

Lassen Sie uns nun einige Möglichkeiten betrachten, wie Sie Ihren Computer aufrüsten können, um Ihre Online-Präsenz aufrechtzuerhalten und Ihr Unternehmen am Laufen zu halten.

Einen VPN herunterladen

Virtuelle private Netzwerke (VPNs) sind in der Geschäftswelt nicht unbekannt. Schließlich wurden sie ursprünglich von der Wirtschaft genutzt, ehe sie ihren Weg in die breite Masse fanden. Mittlerweile sind sie für alle Internetnutzer unabdingbar, um die eigene Privatsphäre und Sicherheit im Internet zu gewährleisten. In der Tat können Sie jetzt ganz einfach einen VPN für PC herunterladen. Entweder in Ihrem App Store oder auf der Website eines VPN-Anbieters.

Und für den Fall, dass Sie die Verbindung zum VPN-Server verlieren, bieten einige Anbieter, wie z. B. Surfshark, einen Kill-Switch, der die Internetverbindung unterbricht und verhindert, dass Sie währenddessen Cyberangriffen ausgesetzt sind. VPNs helfen auch dabei, Ihre IP-Adresse zu verbergen und schützen Sie so vor Trackern, die versuchen, Ihre Online-Aktivitäten zu analysieren oder Ihre Daten zu sammeln.

Das Hinzufügen eines VPN-Dienstes wäre ein effektives Upgrade, das Sie vor Datenverletzungen schützt und die Privatsphäre und Integrität Ihres Unternehmens bewahrt.

Verbessern Sie den Arbeitsspeicher

Computer können langsamer werden und ins Stocken geraten, wenn der CPU der Speicher oder der Arbeitsspeicher (RAM) ausgeht. Wenn dies geschieht, hat Ihr PC Schwierigkeiten, mehrere Programme gleichzeitig auszuführen. Die Lösung ist, den Arbeitsspeicher zu vergrößern, um die Geschwindigkeit wieder zu erhöhen. Dies ist eine relativ einfache Aufrüstung, die Sie problemlos selbst durchführen können. Um Probleme zu vermeiden, ist es jedoch am besten, einen Fachmann oder eine Fachfrau für die notwendigen Hardwareänderungen oder -aufrüstungen hinzuzuziehen.

Umstellung auf Cloud Computing

Cloud Computing ist kein physisches Upgrade für Ihren PC, aber kann einen großen Beitrag dazu leisten, Ihren Computer zu entrümpeln und Ressourcen für andere Aspekte Ihres Unternehmens freizumachen. Die Umstellung auf Cloud Computing hilft Ihnen bei der Verwaltung der Personen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt auf bestimmte Daten zugreifen können. Darüber hinaus helfen viele der heute verfügbaren Cloud-Computing-Dienste bei der Speicherung von Daten, der Sicherung und Wiederherstellung sowie der Datenanalyse. Auf diese Weise können Sie die Lebensdauer Ihres PCs weiter verlängern.

Besorgen Sie sich einen zweiten Monitor

Tabellenkalkulationen sind für jedes Unternehmen unverzichtbar, aber sie können so schwer zu handhaben sein, dass sie eine körperliche Belastung darstellen. Dieses Problem verschärft sich noch für Personen, die PCs mit kleineren Bildschirmen verwenden. Vermeiden Sie eine solche Situation, indem Sie in einen zweiten Monitor investieren. Sie haben Sie einen besseren Überblick und erhöhen Ihren Workflow, denn mit einem zusätzlichen Bildschirm lässt sich besser Multitasking betreiben.