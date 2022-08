So hält man die Augen gesund, wenn man lange auf den Bildschirm blickt

Wer häufig am Computer arbeitet, kennt den Stress, dem unsere Augen so gut wie tagtäglich ausgesetzt sind. In der Regel denkt man darüber nicht weiter nach, denn heutzutage gehören Bildschirme aller Größen zum Alltag. Sei es die Smart-Watch, das Handy, der Laptop, der Fernseher oder selbst die Anzeigetafel in Bus und Bahn – überall werden unsere Augen dem blauen Licht ausgesetzt.

Das kann zu Kopfschmerzen führen und auf lange Frist sogar die Sehstärke beeinträchtigen. Daher wird es immer wichtiger, den Schutz der Augen ernst zu nehmen und Maßnahmen zu ergreifen, um sie gesund zu halten. Prävention ist der Schlüssel, schließlich will man Schäden vermeiden, bevor sie entstehen.

Diese Auswirkungen können Displays auf Augen haben

Lange auf einen Bildschirm zu starren, kann die Sehstärke beeinträchtigen. Dieses Phänomen wird als digitale Augenbelastung bezeichnet (Digital Eye Strain – DES). Es kann Kopfschmerzen verursachen sowie trockene Augen und verschwommene Sicht. Hinzu kommen Schulter- oder Nackenschmerzen durch eine ungesunde Haltung. Dem Ganzen kann man jedoch mit ein paar einfachen Maßnahmen vorbeugen.

1. Die 20/20 Regel beherzigen

Das menschliche Auge ist nicht darauf konzipiert, stundenlang auf eine Lichtquelle zu starren. Wer die 20/20 Regel befolgt, kann Abhilfe schaffen. Laut ihr sollte man aller 20 Minuten den Blick vom Display wenden und für mindestens 20 Sekunden in die Ferne blicken. Alles, was mehr als 6 Meter von einem entfernt ist, eignet sich dafür.

2. HD-Bildschirme verwenden

HD steht für „High Definition“ und meint nichts weiter als hochauflösende Bildschirme. Das ist inzwischen bei den meisten Geräten schon Standard. Je besser die Auflösung, desto besser für unsere Augen. Aber auch die Frequenz ist sehr wichtig, denn durch eine hohe Bildwiederholungsrate (ab 75 Hz) ist das Flimmern für unser Auge nicht mehr wahrzunehmen.

Auf dem Smartphone wird die Dichte der Pixel noch wichtiger. Man hat die Augen näher am Bildschirm und sollte trotzdem keine einzelnen Pixel wahrnehmen können. Nicht nur beim Lesen von Texten wie unserer Zeitung ist eine hohe Pixeldichte besser, auch bei schnellen Bewegungen von Videos und Animationen, wie man sie auch bei Online Slots findet. Eine gute Auflösung sowie hohe Frequenz steigern das Spielerlebnis, immerhin greifen heutzutage mehr als Dreiviertel aller Nutzer zum Smartphone oder Tablet, um darauf zu spielen.

3. Für weniger Reflexionen und blaues Licht sorgen

Das Problem kennt sicher jeder: Es ist sonnig draußen und man versucht auf dem Handy etwas zu erkennen. Wenn das Display stark reflektiert, ist es fast unmöglich. Je mehr man dann versucht, den Bildschirm zu sehen, desto mehr Anstrengungen müssen die Augen aufbringen. Das ist keinesfalls gut. Ein mattes oder entspiegeltes Display ist dann hilfreich. Das gilt nicht nur für Smartphones, sondern auch für Laptops und TV-Bildschirme.

Außerdem strahlen so ziemlich alle Displays viel blaues Licht aus. Die kurze Wellenlänge des blauen Lichts kann unsere Augen allerdings beschädigen. Daher sollte man einerseits die Farbtemperatur anpassen oder sogar eine Brille mit entsprechendem Blaufilter aufsetzen.

4. Abstand halten

Abstand zu halten ist eines der einfachsten Maßnahmen, die man doch nicht oft genug praktiziert. Fürs Handy gilt ein Mindestabstand von 40 cm vor den Augen. Sollte manches auf dem Gerät nicht groß genug angezeigt werden, kann man Schriftgröße und mehr über die Einstellungen anpassen und erhöhen.

Ganz wichtig: Bildschirmzeit reduzieren

Es ist gar nicht immer so leicht, die Zeit am Bildschirm zu reduzieren. Wer es jedoch schafft, Pausen einzulegen und Abstand zu nehmen, fühlt sich vitaler. Ein regelmäßiger Gang zum Augenarzt hilft zusätzlich dabei, mögliche Schwachstellen aufzudecken, an denen man noch arbeiten kann. Tageslicht statt Neonlicht ist neben den oben genannten Maßnahmen nützlich, um die Augen gesund zu halten.