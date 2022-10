So haben kulturelle Veränderungen die Online-Unterhaltung befeuert

Wenn man sich die neusten Statistiken, Umfragen und Erhebungen zum Thema Unterhaltungsmedien ansieht, kann man schnell feststellen, dass der Trend hin zur digitalen Unterhaltung in den letzten Jahren explodiert ist. Experten nehmen an, dass bis 2024 digitale Unterhaltungsmedien fast die Hälfte der Medien- und Unterhaltungseinnahmen weltweit ausmachen. Angetrieben wurde diese Entwicklung von einem pandemiebedingten Boom bei den Streaming-Angeboten und Spielen. Wichtig ist dabei aber festzuhalten, dass die Pandemie diese Entwicklung nicht auslöste, sondern nur verstärkte.

In den letzten zwei Jahren haben Offline-Unterhaltungsangebote in vielen Bereichen stark nachgelassen. Konzerte und Veranstaltungen etwa wurden in den vergangenen Jahren zum Beispiel erheblich von Sicherheitsbeschränkungen getroffen. Wodurch die Brancheneinnahmen stark zurückgingen. Gleichzeitig hat sich die Nachfrage nach digitalen Unterhaltungsmöglichkeiten verstärkt. Man muss sich nur die Umsätze und Besucherzahlen von Online Casinos ansehen, wenn man einen kleinen Eindruck davon bekommen will, was sich in den letzten zwei Jahren im Bereich der Unterhaltung getan hat. Diese Form der Unterhaltung hat einen wahren Boom erlebt und auch allgemein scheint der Trend hin zur digitalen Unterhaltung sich weiter ungebremst fortzusetzen. Die wenigsten Menschen werden ihre neugewonnen virtuellen Hobbys in nächster Zeit wieder aufgeben. Gleichzeitig werden aber auch wieder immer mehr Unterhaltungsangebote offline nachgefragt, sodass es hier heute mehr Diversität gibt als je zuvor.

Die Pandemie und ihre Nachwirkungen haben die Zukunft zu einem großen Teil vorangetrieben, da die Verbraucher angesichts einer ständig wachsenden Auswahl an Kanälen und Inhalten mehr Kontrolle über ihren eigenen Medienkonsum übernommen haben.

Ein großer Gewinner der letzten Jahre ist zudem das Live-Streaming. Vergleicht man die Streaming-Szene von vor zwei Jahren mit der von heute, werden riesige Umwälzungen deutlich. Dies gilt für die Anzahl der Streamer und auch für die durchschnittliche Zeit, die Konsumenten vor einem Stream verbringen. Dennoch ist das Live-Streaming natürlich weiterhin nur ein kleiner Teil der Online-Unterhaltungsindustrie.

Im Bereich der Online-Games hat sich noch sehr viel mehr getan. In den letzten zwei Jahren haben sich viele Menschen z. B. nur mit dem Online-Gaming beschäftigt. Zum einen, weil mehr Zeit zur Verfügung war und zum anderen aber auch, weil die technischen Möglichkeiten dazu immer größer werden. Selbst mit einem guten Smartphone kann man mittlerweile herausragende Spiele spielen. Die Eintrittsbarriere ist also sehr gering. Und da im Grunde jeder ein Smartphone in der Tasche hat, ist es auch keine Überraschung, dass die Nutzerzahlen hier nach oben geschnellt sind. Gaming ist mittlerweile nicht mehr nur ein Hobby von Kindern und Jugendlichen, das alleine im eigenen Zuhause betrieben wird. Gaming ist viel sozialer als noch vor ein paar Jahren. Man spielt zusammen und gegeneinander und findet so neue Freunde. Wie auch das Streaming hat das Gaming die Möglichkeit eröffnet, im Internet mit anderen Menschen in Kontakt zu treten und dabei neue Freundschaften zu knüpfen.

Beobachten kann man den Trend hin zur digitalen Unterhaltung auch im Bereich Musik und bei Podcasts. Musik-Streaming ist in den letzten Jahren für viele Nutzer immer wichtiger geworden. Vor allen in einer Zeit, wo es keine Live-Konzerte gab, die man besuchen konnte. Musik-Streaming war auch ohne die Pandemie auf dem Vormarsch. Aber die Entwicklungen der letzten 24 Monate haben diesen Trend noch mal verstärkt. Ähnlich sieht dies bei den Abozahlen von Podcasts aus. Während Podcast vor ein paar Jahren noch relative Nischenprodukte waren, sind diese mittlerweile ein großer Teil des Unterhaltungsangebots. Und genau wie die anderen angesprochenen Unterhaltungsmedien, werden auch Podcast nicht einfach wieder verschwinden.

Die digitale Unterhaltung ist nicht nur auf dem Weg, die Offline-Unterhaltung einzuholen! Digitale Angeboten werden früher oder später die anderen Formen der Unterhaltung dominieren. Auch wenn dies heute dem ein oder anderen eher wie eine Drohung oder ein Horrorszenario erscheint, handelt es sich hier nur um eine logische Entwicklung, die sich in den kommenden Jahren noch fortsetzen wird. Auch weil digitale Unterhaltung oft günstiger ist als die Unterhaltungsformen, die man offline erleben kann.

Angesichts dieser Veränderungen bei Verbrauchergewohnheiten und Ausgaben müssen Unterhaltungs- und Medienunternehmen ihre Geschäftsmodelle anpassen, um von Bereichen mit höherem Wachstum zu profitieren. Und dies machen auch viele Unternehmen. Zumindest die Unternehmen, die in ein paar Jahren noch am Markt sein wollen. Ein gutes Beispiel hierfür ist der Disney-Konzern. Bisher macht man den Großteil der Gewinne mit den Parks, die man weltweit besuchen kann. Aber in den letzten zwei Jahren hat es Disney geschafft, einen Streaming-Dienst auf die Beine zu stellen, der ein komplett neues Angebot bereitstellt. Zählt man die Abonnenten aller Streaming-Dienste von Disney zusammen, kommt man heute bereits auf eine größere Kundenzahl als der ehemalige Branchenprimus Netflix. Und Disney ist nur eines von vielen Beispielen in diesem Bereich der Digitalisierung der Unterhaltung. In den kommenden Jahren werden wir noch mehr dieser Entwicklungen sehen. Sowohl auf der Verbraucherseite als auch auf der Seite der Anbieter.