So finden Sie die richtige Verpackung

Sie haben ein Produkt über Monate oder Jahre hinweg entwickelt, den Onlineshop gelauncht oder sind bereits in der Produktion? Dann sollten Sie sich spätestens jetzt mit der optimalen Produktverpackung auseinandersetzen. Mit dem eigenen Produkt kennt man sich in der Regel perfekt aus, doch rund um die Produktverpackung sind viele Punkte häufig unklar. Daher erklären wir Ihnen im Folgenden, was bei einer guten Verpackung beachtet werden sollte und welche Vorteile Sie dadurch erzielen können.

Was macht eine gute Verpackung aus?

Eine gute Verpackung zeichnet sich durch verschiedene Kriterien aus: Zum einen entsteht dadurch der erste Eindruck vom Produkt. Egal, ob die Ware beim Kunden direkt zu Hause ankommt oder ob der Kunde diese in einem Regal sieht: Der erste Eindruck ist enorm wichtig. Zudem wird Ihr Produkt durch die Verpackung repräsentiert, diese ist sozusagen Ihre Visitenkarte. Über eine gute Verpackung können Sie auch Emotionen vermitteln, selbst wenn das Produkt an sich sehr schlicht und einfach ist. Hat der Kunde einen emotionalen Zugang dazu, dann ist dieser in der Regel auch bereit, einen höheren Preis dafür zu zahlen.

Sie können aber auch Ihr Image über die Verpackung entwickeln. Eigenschaften wie Nachhaltigkeit, Verspieltheit oder Innovationskraft lassen sich gut darüber transportieren. Unter Flexodruck-Deutschland.com können Sie verschiedensten Verpackungsmaterialien bedrucken lassen. Design und Optik werden dabei ganz nach Ihren Wünschen gestaltet, sodass Sie die perfekte Verpackung für Ihr Produkt erzielen können.

Welche Eigenschaften hat die optimale Verpackung?

Eine gute Verpackung sollte natürlich auch einige essenzielle Eigenschaften erfüllen. Die offensichtlichste davon ist die richtige Größe. Gerade zu große Verpackungen sehen sehr verschwenderisch aus und hinterlassen einen negativen Eindruck. Aber auch zu enge Verpackungen nerven, da das Produkt nicht einfach entnommen werden kann. Zudem sollte eine gute Verpackung Aufmerksamkeit generieren. Dies schaffen Sie durch Ihr aufgedrucktes Logo, Farbkombinationen oder Texte.

Auch Qualität und Haltbarkeit sollten passen. Die Verpackung sollte schließlich während des Transportes nicht kaputtgehen und qualitatives Material hinterlässt zudem sofort einen positiven Eindruck beim Kunden. Gleichzeitig sollte natürlich auch die Handhabung relativ einfach sein, damit der Kunde nicht schon vor dem eigentlichen Produkterlebnis schlecht gestimmt ist. Dazu sollten Sie auf einen einfachen Mechanismus zum Öffnen und Entnehmen sorgen. Immer wichtiger wird auch der Punkt Nachhaltigkeit, wenn Sie Ihr Image damit in Verbindung bringen möchten, dann sollten Sie auf recycelte Materialien setzen.

Welche Arten von Verpackungen gibt es?

Die alte Verpackung sollte natürlich immer zum eigenen Produkt passen. So gibt es zum Beispiel Premium Verpackungen, die sehr hochwertig sind und optisch einiges hermachen. Praktischer sind dagegen stabile und kompakte Schachteln, diese bieten hohen Komfort und Sicherheit, sind jedoch preislich günstiger als die Premium Schachteln. Faltschachteln sind besonders einfach und eignen sich gut für Kosmetik, Nahrungsergänzungsmittel, Medikamente oder kleine technische Geräte. Schachteln mit einer außergewöhnlichen Form stechen dagegen hervor und hinterlassen einen nachhaltigen Eindruck beim Kunden.

Tipps für Ihr Verpackungsdesign

Beim Design der Verpackung sollte es vor allem darum gehen, das eigene Unternehmen zu repräsentieren. Name, Marke oder aber auch Produktname sollten genauso wie das Logo zu sehen sein. Ebenso gilt es, wichtige Informationen gut kenntlich zu machen und übersichtlich darzustellen. Setzen Sie gezielt Farben und Inhalte ein, um bestimmte Akzente zu setzen und die Verpackung noch hochwertiger zu gestalten. Überlegen Sie sich auch liebevolle Details und werden Sie kreativ: Individuelle Zeichnungen oder ein eigener Schriftzug machen die Verpackung sehr persönlich.

Trotzdem gilt beim Verpackungsdesign in der Regel: weniger ist mehr. Übertreiben Sie es nicht, sondern konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche. Passen Sie die Verpackungen in ihrem Design auch an die Zielgruppe an und versuchen Sie diese aktiv anzusprechen.