Sind Webinare die Zukunft?

Der Grund, warum Sie dies lesen, sagt genug. Ich weiß es, Sie wissen es, alle wissen es: Webinare sind die Zukunft! Wie andere Visionäre müssen auch Sie den Rest von Ihrer klaren Zukunftsvision überzeugen. In diesem Artikel räumen wir mit einigen Missverständnissen auf und es wird deutlich, warum Webinaren die Zukunft gehört!

Webinare nur für Events?

Beginnen wir mit der Webinar Definition. Webinar steht für Web und Seminar, sie finden Live aber Online statt.

Einer der größten Irrtümer besteht darin, zu glauben, dass Webinare eine Lösung für einmalige Events sind. Das stimmt mit Sicherheit nicht! Ihre Zielgruppe verlangt nämlich Konsistenz, und Webinare helfen Ihnen dabei! Der Traum ist natürlich, dass Sie ein einmaliges Event organisieren und Ihre Zielgruppe bereits mit offenen Armen auf Einladungen wartet. Leider sieht die Realität etwas anders aus.

Möchten Sie mit Ihrer Zielgruppe in Kontakt kommen? Dann möchten sie wissen, wann Sie da sind! Nehmen Sie sich ein Beispiel an Youtube. Es ist kein Zufall, dass Youtube Konsistenz beim Veröffentlichen von Videos belohnt. Veröffentlichen Sie ein Video zu einem festen Zeitpunkt im Monat oder in der Woche, dann erfasst der Algorithmus es besser und schneller. Dafür gibt es natürlich einen Grund! Jede Zielgruppe legt Wert auf Konsistenz und darauf, Dinge im Voraus einschätzen zu können!

Der Schlüssel zum Erfolg ist, Ihre Zielgruppe Schritt für Schritt wachsen zu lassen. Die erfolgreichsten Youtuber sind nicht dadurch groß herausgekommen, dass sie nur ab und zu ein Video herausgebracht haben. Konsistenz ist der entscheidende Faktor, und genau das gilt auch für Webinare!

Sorgen Sie für Kontinuität in der Durchführung von Webinaren. Das Ergebnis: Sie bekommen eine schnell wachsende, treue Zuschauergruppe, die sich mit Ihrem Unternehmen verbunden fühlt.

Offline- oder Online-Events?

Nun wo die Welt allmählich anfängt, über ein Leben nach Corona nachzudenken, ist es wieder möglich, Geschäftspartner unter vier Augen zu sehen. Ich muss gestehen, dass ich es schmerzlich vermisst habe, Kunden wieder einmal persönlich zu treffen.

Das heißt aber nicht, dass wir wieder so wie früher vorgehen müssen. Vielmehr haben viele Unternehmen während der Pandemie die angenehmen Seiten von Online-Events erkannt.

Kostengünstiger als Events

Die Pandemie hat gezeigt, dass die eigene Zielgruppe auf eine sehr effiziente Weise zu erreichen ist. Außerdem ist das Organisieren eines Webinars viel günstiger als ein Offline-Event. Es fallen keine Kosten für den Veranstaltungsort, das Catering und den Transport von Personen an, und auch die Kosten von Gastreferenten sind geringer.

Bequem für Ihre Zielgruppe

Hand aufs Herz: An einem Online-Event im Home-Office-Outfit bequem auf dem eigenen Sofa teilnehmen, ist doch eine tolle Sache? Noch besser wurde es dadurch, dass man nicht stundenlang im Auto oder Flugzeug sitzen musste, um an einem Event teilzunehmen. So gesehen scheinen Online-Events ein No-Brainer zu sein!

Der größte Raum, unschlagbar günstig

Ganz abgesehen davon, dass Online-Events viel kostengünstiger sind, sind Webinare auch viel besser skalierbar. Bei einem Offline-Event gibt es immer die Schwierigkeit einer maximalen Teilnehmerzahl. Ist diese Zahl erreicht, dann ist der Raum voll. Mit Webinar-Software ist das kein Problem, Sie upgraden einfach so, dass Sie genug Platz für alle haben.

Auch umgekehrt funktioniert es hervorragend. Wenn Sie einen großen Raum mieten und kaum jemand kommt, kann es Ihrem Ruf schaden. Bei Online-Events haben Sie das Problem nicht.

Die Fakten in Kürze

Seit Beginn der Pandemie haben wir uns an Webinare gewöhnt und finden sie sehr praktisch. Im Vergleich zu Offline-Events ist die Teilnahme an Online-Events für Organisatoren wie Teilnehmer einfacher. Das Hosten von Webinaren ist unkomplizierter, kostengünstiger, zugänglicher, effizienter und effektiver als Offline-Events. Also: Worauf warten Sie noch?

Webinare sind die Zukunft in der Veranstaltung von Events!