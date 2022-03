Schmelzöfen nach Maß - die Industrie benötigt Sonderspezifikationen

In der Industrie finden sich eine Reihe von unterschiedlichen Öfen und Schmelzofensorten. Je nachdem, welche Nutzung als Grundlage vorausgesetzt wird, entscheidet darüber, welcher Ofentyp für die anstehenden Vorgänge sinnvoll ist oder nicht. Vor allem in der Industrie fallen diesbezüglich eine Reihe von Punkten an, die bedacht werden müssen. Je nachdem, welcher Umfang und welcher genaue Zweck im kommerziellen Sinne durchgeführt wird, kann sogar eine Spezialanfertigung von Produktionsanlagen als eine Notwendigkeit voraussetzen. Eine Orientierung über mögliche Anbieter und deren Optionen konstruktive Sonderanfetigungen vorzunehmen, entscheidet später über einen reibungslosen Ablauf in der Produktion.

Schmelzöfen in der Übersicht

Das Charakteristikum von Schmelzöfen ist, dass sie dazu fähig sind, Erze oder auch weitere Materialien, wie Eisen und Nichteisenmetalle umzuwandeln. Weltweit werden Schmelzöfen in unterschiedlichen Ausführungen und Stilen als Induktionsöfen, Elektroöfen oder auch Kupolöfen hergestellt. Jeder dieser Öfen ist auf einen bestimmten Schmelzprozess ausgerichtet. Zudem werden in der Praxis auch Hochöfen oder Herdöfen für den in der Industrie so wichtigen Schmelzprozess eingesetzt. Der Hochofen nutzt Druckluft, die ganzheitlich mit Sauerstoff angereichert ist, um das Schmelzen von Koks, Eisenerz und weiteren Zutaten zu bewerkstelligen. Hierdurch wird im Übrigen die notwendige Zeit für diesen Prozess erheblich verkürzt.

Der sogenannte Kupolofen ist zudem der älteste Schmelzofen, den es auf dem Markt an Schmelzöfen gibt. Das Äußere ist durch Materialien wie Ziegel, Ton und anderen Utensilien geschützt, damit es während des Schmelzprozesses nicht zu einem Durchbrennen des Ofens kommt. Die Kuppel wird in diesem Prozess gezielt durch Feuer erhitzt und auf diese Weise werden die zu schmelzenden Bestandteile dann in den Ofen eingefügt. Die hierbei entstehende Flüssigkeit, wird dann durch den Ofen hinausgeleitet und kann in einer Form genutzt werden, um weitere Eisenkomponenten zu erzeugen.





Der elektrische Schmelzofen

Auch bei einem elektrischen Schmelzofen handelt es sich um ein spezielles Gerät mit den Materialien wie Erze, Eisen du weitere Bestandteile geschmolzen werden können. Im Anschluss hieran kann die Flüssigkeit später in eine Form gegossen werden, um der Masse weitere Bestandteile hinzuzumischen, um beispielsweise bestimmte Legierungen zu erstellen. Um diesen Prozess durchzuführen, benötigt man in der Praxis jedoch im Vergleich zu einem anderen Schmelzofen kein Feuer, sondern lediglich Strom. Elektrische Schmelzöfen können Kunden in unterschiedlichen Ausführungen und Versionen erwerben. Der Markt bietet von kleineren haushaltsstrombetriebenen Varianten bis hin zu größeren industriellen Versionen als Elektrolichtbogenöfen beinahe alles an. Diese Öfen können auch das Schmelzen von kleineren Materialmengen sicherstellen.



Die kleineren Öfen dieser Art benötigen für eine akkurate Arbeitsweise lediglich kleine Heizelemente. Typische Großöfen von Elektrolichtbogenöfen haben hierbei jedoch wesentlich umfassendere Anforderungen. Beide Ofenversionen nutzen jedoch unterschiedliche Heizmethoden für den anstehenden Schmelzprozess. Bei den kleinen Varianten wird ein sogenannter Schmelzbecher als Heizelement verwendet. Dort findet der Schmelzvorgang statt. Bei den großen Varianten werden die großen Elektroden in einen Kesseldeckel umgefüllt. In diesem Kesseldeckel läuft dann der Schmelzprozess ab.

Konstruktive Sonderanfertigungen nach Anlass

Auf dem Markt für Schmelzöfen gibt es eine Vielzahl an Anbietern und Ofentypen. Vor allem in der Industrie erweist es sich mitunter als zielführend, für einige Vorhaben konstruktive Sonderfertigungen in Auftrag zu geben. Je nach Auftragsmodellen und Anforderungen der Unternehmen, werden sich dann Konstrukteure mit der Konzeption der notwendigen Öfen beschäftigen und Kunden passende Vorschläge unterbreiten.