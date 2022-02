Roboter sollen zukünftig unsere neuen Arbeitskollegen werden

Was Hollywood schon sehr früh für sich entdeckt hat, findet immer mehr auch in der realen Welt Anklang. Während in Filmen Roboter und künstliche Intelligenz oftmals als Feind oder Bedrohung für die Menschheit dargestellt wird, gibt es überaus nützliche und sinnvolle Anwendungsbereiche für Roboter in der Industrie.

Vor allem in gefährlichen Situationen und Gegenden können Roboter einen wertvollen Beitrag zur Sicherheit leisten. So schaffte sich beispielsweise die Polizei in NRW einen Roboterhund für den Katastropheneinsatz an. Dieser soll dort eingesetzt werden, wo es für Menschen zu gefährlich werden könnte, wie zum Beispiel zur Aufklärung in Katastrophengebieten oder für Untersuchungen von Tatorten.

Roboter und Menschen arbeiten bisher nebeneinander

In der Industrie werden Roboter schon seit längerer Zeit eingesetzt. Vor allem dort, wo standardisierte und genaue Arbeiten durchzuführen sind, arbeiten Maschinen oft exakter und ausdauernder als Menschen. Auch beim Transport von schweren Lasten von A nach B bieten Maschinen und Roboter eine große Hilfe. Das Schweißen, Löten oder Lackieren bieten weitere Anwendungsfälle sowie die Verrichtung von Arbeiten in gefährlicher Umgebung, wie beispielsweise im Umgang mit Säuren, giftigen Dämpfen oder in Reinräumen. Diese Anwendungsfälle haben nahezu alle gemein, dass die Roboter räumlich von Menschen getrennt sind, etwa durch Gitter oder Zäune oder durch komplett abgetrennte Bereiche. Die Trennung ist für diese «Roboterspezies» auch nötig, da sie Menschen oder Hindernisse nicht frühzeitig erkennen können, sondern nur stumpf ihre Tätigkeit ausführen, für welche sie programmiert wurden. Einen Schritt weiter gehen sogenannte kollaborative Roboter, welche im wahrsten Sinne des Wortes Hand in Hand mit dem Menschen arbeiten. Diese sind nicht durch Schutzzonen von Menschen getrennt und können bzw. müssen dadurch mit Menschen direkt interagieren.

Roboter müssen noch viel lernen

Neben der Weiterentwicklung der verwendeten Hardware spielen auch die Fortschritte in der Software eine entscheidende Rolle beim Siegeszug der Roboter. Während Roboter früher stumpf auf die Ausrichtung einer wiederkehrenden Tätigkeit programmiert wurden, sollen moderne Roboter neue Situationen selbständig erfassen und auf Basis ihrer gesammelten Erfahrung Handlungen ableiten können. So können beispielsweise zukünftige Reinigungsroboter auf Basis ihrer erlernten Erfahrung Schmutz erkennen und gezielt beseitigen. Dies ist durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz möglich. Dabei lernt der Roboter mit jeder Erfahrung dazu und kann diese beim nächsten Mal anwenden. Da es in der realen Welt schier unendlich viele ähnliche Situationen gibt welche sich minimal voneinander unterscheiden, besteht hierbei auch der Schwierigkeit, dass der Roboter die Situation richtig bewertet und Folgehandlungen setzt.

Industrie 4.0

Damit die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine reibungslos funktioniert, müssen die kooperierenden Bereiche ständig miteinander kommunizieren bzw. vernetzt sein. Dafür hat sich der Fachbegriff «Industrie 4.0» etabliert, welcher vor allem auf die industrielle Produktion abzielt. Nach der Mechanisierung, der Einführung der Massenfertigung und der Digitalisierung beschreibt der Begriff die vierte industrielle Revolution. Dabei geht es um eine intelligente Vernetzung aller Beteiligten und um die Kommunikation durch das Internet der Dinge, bei welchem Deutschland eine Vorreiterrolle einnehmen möchte. Bis es so weit ist, müssen noch einige Fragen in puncto Infrastruktur, Sicherheit und Datenschutz geklärt werden, um das Vorhaben umsetzen zu können und Deutschland als wichtigen Industriestandort zu sichern.