Postapokalyptisches Überleben leicht gemacht: Die wichtigsten Fallout 76 Tipps und Tricks

Von hilfreichen Informationen zur Entwicklung deines Charakters, über Überlebenstaktiken bis hin zu Tricks, um die benötigten Gegenstände zu finden- wir haben alles abgedeckt. Zudem wirst du lernen, wie du die Umgebung und die verschiedenen Bedrohungen effektiv meisterst, um dich als Überlebender zu behaupten.

Du wirst in der Lage sein, deine Spielstrategie zu verbessern und dich noch tiefer in die Welt von Fallout 76 zu versenken. Also auf geht's, lass uns die besten Tipps und Tricks entdecken, um im postapokalyptischen Ödland zu überleben!

- Lass uns mit S.P.E.C.I.A.L. beginnen!

Auf den ersten Blick mag es ungewöhnlich erscheinen, aber es ist unbestreitbar von großer Bedeutung. In Fallout 76 hast du die Möglichkeit, deinen Charakter mithilfe des S.P.E.C.I.A.L.-Perksystems zu entwickeln und ihn zu der Person zu formen, die du dir wünschst. Bist du ein Fan von Schießereien? Dann solltest du dich auf die folgende Atribute fokussieren, wie z.B. Stärke, Wahrnehmung und Beweglichkeit.

Bevorzugst du hingegen das Basteln und Herstellen von Gegenständen? Dann solltest du dich für Intelligenz entscheiden.

Das S.P.E.C.I.A.L.-System ist sehr vielseitig und bietet eine Fülle an Perks zur Auswahl. Du denkst vielleicht, dass es am besten ist, eine Vielfalt an Perks zu sammeln, um eine ausgewogene Person zu werden, aber wir empfehlen stattdessen einen Schwerpunkt zu setzen und deinen Charakter und deine Perks darauf auszurichten.

- Reduzieren Sie die Reisekosten

Im Fallout 76 kann es teuer werden, wenn man schnell von einem Ort zum anderen reisen möchte. Je weiter die Entfernung, desto höher die Kosten. Dies ist besonders dann zu berücksichtigen, wenn Sie sich dazu entschließen, Ihre Heimatbasis, das C.A.M.P., aufzustellen. Um diese Kosten so gering wie möglich zu halten, empfiehlt es sich, das C.A.M.P in einer zentralen Gegend der Karte aufzustellen.

Auf diese Weise müssen Sie und andere Spieler, die Ihr C.A.M.P besuchen möchten, nicht unnötig weit reisen und somit weniger Caps ausgeben.

Besonders dann, wenn Sie einen Verkaufsautomaten betreiben, werden sich Ihre Besucher über die geringen Reisekosten freuen und somit eher bereit sein, bei Ihnen einzukaufen. Um sich darüber aber keine Gedanken zu machen, können Sie jederzeit günstige Fallout 76 Caps kaufen und somit Ihr Spielerlebnis deutlich verbessern.

- Wayward - der sichere Hafen

Die meisten Spieler unterschätzen das Wayward, deshalb ist es ratsam, es so oft wie möglich zu besuchen, insbesondere wenn Sie Fallout zum ersten Mal spielen. Das Wayward ist der erste Ort, den Sie besuchen werden und es wird Sie sicherlich nicht enttäuschen. Diese gemütliche Bar bietet alles, was Sie für einen erfolgreichen Start benötigen: frisches Essen, einen NPC-Verkäufer und eine Werkstatt zum Craften.

Klingt vielversprechend, oder? Aber das ist noch nicht alles, direkt gegenüber dem Wayward finden Sie eine Box, die jeden Tag neu gefüllt wird mit lebensnotwendigen Ressourcen wie Essen und Ausrüstung. Genau die Ressourcen, die sie täglich brauchen, besonders am Anfang.

- Junk als Goldesel

Sammeln Sie alles, und zwar alles! In Fallout 76 sind Ressourcen das A und O für das Herstellen von Rüstungen, Waffen, Chemikalien sowie für den Bau von Unterkünften. Was auf den ersten Blick wie Müll aussieht, wie zum Beispiel Spielzeug-LKWs, goldene Feuerzeuge, Haarbürsten oder Hammer, kann sich später als unverzichtbar erweisen.

Verwerten Sie alles, was Sie finden können, um Waffen herzustellen oder es als Baumaterial für Ihre Unterkunft zu verwenden. Eines kann ich Ihnen versichern: Sie werden es nicht bereuen, wenn Ihr Inventar voll ist mit solchen „Schätzen“.

Jede geöffnete Schublade, jeder durchsuchte Rucksack kann Ihnen wertvolle Ressourcen verschaffen. Also, halten Sie die Augen offen und sammeln Sie alles, denn man weiß nie, welcher Schatz sich in der nächsten Schublade verbirgt.

- Die richtige Nahrungsauswahl

Wussten Sie, dass nicht alle Lebensmittel Ihre HP auffüllen? Tatsächlich kann Ihr Essen auch sogar verderben. Nahrungsmittel, die von mutierten Tieren gewonnen werden, stellen selten Ihre HP wieder her, jedoch werden sie Ihr Hunger-Meter auffüllen.

Naturlich müssen Sie auch auf das Verderben von Fleisch achten, denn es kann Ihre Gesundheit beeinträchtigen. Um zu sehen, wie lange es noch haltbar ist, schauen Sie sich den Zustand (CND) im Inventar an. Je niedriger der Wert ist, desto früher wird es eine stinkende eklige Matsche sein.

Eine gute Regel ist, dass Lebensmittel, die in irgendeiner Weise verarbeitet wurden, wie z.B. gekocht, eingekocht oder aus der Vorkriegszeit stammen, Ihre Gesundheit wiederherstellen im Gegensatz zu rohen oder unverarbeiteten Lebensmitteln.