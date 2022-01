Online Casinos - seriöse Anbieter von unseriösen unterscheiden

So erkennt man ein seriöses Online Casino

Der Glücksspielstaatsvertrag hat zwar versucht eine einheitliche Regulierung und Ordnung in der Welt der Online Casinos zu etablieren, trotzdem ist das digitale Spielen immer noch eine gefährliche Grauzone. Es gibt doch klare Kriterien, anhand derer Sie seriöse Online Casinos erkennen können:

● gültige Glücksspiellizenz

● gut erreichbarer Kundenservice

● sichere Zahlungsmethoden

● namhafte Spielsoftware

● Qualitäts- und Prüfsiegel

● vollständiges Impressum

● technische Sicherheit

● verschlüsseltes Spielerlebnis

● garantierter Daten- und Spielerschutz

● eine große Spieler-Community

● faire Spiele und faire Bonusbedingungen

Achten Sie auch auf die 5 Sekunden Regel, welche besagt, dass jeder Spin mindestens 5 Sekunden dauern muss. Hier finden Sie nochmal in aller Ausführlichkeit die wichtige 5 Sekunden Regel erklärt. Diese legt den Grundstein in einem jeden seriösen Online Casino, da der Spielerschutz beachtet wird und es nicht nur um maximalen Profit geht.

Fünf wichtige Kriterien

Es gibt fünf wichtige Kriterien, anhand derer Sie einen seriösen Anbieter erkennen können:

Glücksspiel Lizenz

Wenn der Anbieter eines Online Casinos keine gültige Lizenz vorweisen kann, dann sollte dieser sofort abgelehnt werden. Zahlen Sie dort auf keinen Fall Geld ein. Seriöse Casinos lassen sich relativ schnell anhand der Lizenz erkennen, da Sie diese offensichtlich präsentieren. In der Regel machen Sie dies bereits auf der Startseite. Klicken Sie auf die Lizenz, von dort werden Sie zur entsprechenden Lizenzierungsbehörde weitergeleitet. Hierzulande stammen diese Lizenzen in der Regel aus Gibraltar oder Malta. Manche Online Casinos in Deutschland werden aber auch vom Innenministerium des Bundeslandes Schleswig-Holstein zertifiziert.

Prüf- und Qualitätssiegel

Sind Sie sich trotz Lizenzierung noch nicht sicher, dann können Sie auch auf bestimmte Siegel achten. Diese werden nur an Online Casinos ausgestellt, welche sich rundum haben untersuchen lassen. Prüfsiegel vom GLI oder eCORGA sprechen für eine besonders hohe Seriosität des Casinos.

Impressum und Kontaktmöglichkeiten

Wenn das Impressum des Online Casinos fehlt, dann sollten Sie die Seite schnell wieder verlassen. Wenn der Anbieter keine Angabe über Standort, Ansprechpartner und weiteres macht, ist dieser nicht seriös. Je transparenter gearbeitet wird, desto besser. Sie sollten immer genau wissen, wo sich das Unternehmen befindet, wie Kontakt hergestellt werden kann und welche Möglichkeiten es dafür gibt. Ein guter Kundenservice ist innerhalb von 24 Stunden erreichbar und kümmert sich um Probleme.

Spieleranzahl

Online Casinos zeigen in der Regel an, wie viele Spieler aktuell aktiv sind. Daran lässt sich erkennen, wie hoch die Frequenz des Online Casinos ist. Wenn diese sehr niedrig erscheint, dann spricht das nicht gerade für einen seriösen Anbieter. Gerade beim Poker oder Roulette möchte man schließlich auch andere Spieler antreffen und nicht nur gegen den Computer spielen. Die Frequenz kann jedoch auch durch geringe Auszahlungsquoten, schlechte Spiele oder zu hohe Gebühren beeinflusst werden.

Technische Sicherheit und Zahlungsmethoden

Beim Spielen in Online Casinos sollte jederzeit eine hohe Sicherheit geboten sein, schließlich geht es um finanzielle Angelegenheiten. Online kann es schnell passieren, dass das eingezahlte Geld plötzlich weg ist. Deshalb sollten die Zahlungsmethoden und technische Sicherheit sehr umfangreich und abgesichert sein. Wenn der Anbieter mit seriösen Zahlungsanbieter kooperiert, dann profitieren Sie in der Regel von einem hohen Spielerschutz.

Betrügerische Abzocke in Online Casinos

Es gibt viele Online Casinos, die Sie auf verschiedenste Arten abzocken möchten: So wird zum Beispiel der eigene Account genau in dem Moment gesperrt, wenn eine Auszahlung beantragt wird. Anschließend müssen Sie sich mühsam mit dem Kundensupport auseinandersetzen und die Auszahlung verzögert sich, wenn diese überhaupt irgendwann stattfindet. Oftmals wird mit der Auszahlung jedoch generell sehr lange gewartet, obwohl diese längst beantragt wurde.

Das Casino möchte, dass Sie den Betrag wieder in neue Spiele investieren, statt auszahlen zu lassen. Auch die Bedingungen für Boni sollten Sie sich genauestens durchlesen, häufig dienen Sie nur als Köder und müssen doppelt und dreifach gesetzt werden, damit Sie überhaupt ausgezahlt werden können.

Merkmale von unseriösen Online Casinos

Diese Merkmale sprechen für unseriöse Casinos:

● schwer zu erfüllende Bonusbedingungen

● keine gültige Glücksspiellizenz

● schlechter Kundenservice

● langatmige und verwirrende AGBs

● kaum vorhandene Zahlungsmethoden

● schlechte Auszahlungsquoten

● schlechte Besucherzahlen

● fehlende Informationen zum Impressum und/ oder zum Sitz des Unternehmens

● mangelnder Daten- und Spielerschutz

Orientieren Sie sich an den oben genannten Kriterien und spielen Sie nur in seriösen Online Casinos. Dann können Sie wirklich Ihr Glück herausfordern und profitieren möglicherweise von tollen Gewinnen.