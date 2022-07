Online-Casinos mit Paysafecard – die Top-Anbieter 2022 für alle Dülmener!

Die Paysafecard ist eine der beliebtesten Online-Zahlungsmethoden in Deutschland und genießt auf dem digitalen Glücksspielmarkt einen exzellenten Ruf. Das liegt an der simplen Funktionsweise und dem hohen Maß an Privatsphäre. So müssen Spieler in Online-Casinos keine persönlichen Daten angeben, um Einzahlungen vorzunehmen.

Paysafecard-Casinos – wer sind die Top-Anbieter?

Die Popularität und Relevanz der Paysafecard in der digitalen Glücksspielbranche hat über die Jahre dafür gesorgt, dass heute ein großer Teil der Anbieter im Netz die Prepaidkarte als Einzahlungsmethode akzeptiert. Welche Paysafecard-Casinos dabei zu den Top-Anbietern auf dem Markt gehören, erfahren Bürger aus Dülmen auf betrugstest.com. Für einen ersten Überblick sorgt derweil die folgende Auswahl einiger Online-Casinos:

King Billy

· Willkommensbonus von 100 Prozent (bis zu 500 Euro) + 100 Extraspiele

· Design angelehnt an Mittelalter

· hervorragender Kundensupport

· üppige Spielauswahl

· sehr gute Reputation

· viele Zahlungsmethoden (z.B. Paysafecard, Trustly und Neosurf)

Wazamba

· international bekanntes Online-Casino

· akzeptiert alle gängigen Zahlungsmethoden

· bekannt für Live-Games

· sehr guter Kundensupport

· gigantisches Spielangebot (auch Sportwetten)

· Neukundenbonus von 100 Prozent (bis zu 500 Euro) + 200 Extaspiele

Platin Casino

· Willkommensbonus von 100 Prozent (bis zu 200 Euro)

· 100 Freispiele für Book of Dead

· große Auswahl an Providern

· riesiges Spielangebot

· bekannt für progressive Jackpot-Slots

· hohes Ansehen

Paysafecard – Ausflug in die Unternehmensgeschichte

Paysafecard ist heute der Marktführer unter den Prepaid-Zahlungsdiensten und gerade in der DACH-Region unantastbar. Das liegt in erster Linie an der simplen Funktionsweise, aber auch am Ursprung sowie am Werdegang des Unternehmens.

Gegründet wurde der Konzern im Jahr 2000 in Wien. Noch heute ist die österreichische Hauptstadt der Hauptsitz – trotz einiger Übernahmen. So wurde zunächst der Konkurrent Skrill im Jahr 2013 der Mehrheitseigner, ehe die in Großbritannien ansässige Optimal Payments Group den Wiener Konzern übernahm. Der neue Eigentümer war dabei so begeistert von der Zahlungsform, dass er sich kurzerhand in die heute bekannte Paysafe Group umbenannte.

Seit 2015 gehört Paysafecard der Paysafe Group. Aus unternehmerischer Sicht ein absoluter Glücksgriff, da der Konzern in den Folgejahren enorm gewachsen ist. So wurden in jüngerer Vergangenheit wirtschaftliche lukrative Deals eingefädelt – etwa mit der berühmten Mastercard.

Erst im März 2020 verkündete die Paysafe Group eine erweiterte Kooperation mit Apple Pay und Google Pay, die eine Integration der Paysafecard in die beiden E-Wallets beinhaltet.

Paysafecard: Einzahlung im Online-Casino – so gehts!

Die Paysafecard ist aus verschiedenen Gründen so beliebt auf dem digitalen Glücksspielmarkt. Ihre Funktionsweise ist simpel, sie bietet maximal Anonymität und sie ist zudem enorm sicher. Wie dieses Potpourri an positiven Eigenschaften im Einzahlungsprozess in Online-Casinos harmoniert, zeigt die folgende Schritt-für-Schritt-Anleitung:

1. Zunächst muss eine Paysafecard im analogen Einzelhandel erworben werden. Auf der Homepage des Zahlungsdienstes kann geschaut werden, welche Geschäfte die Prepaidkarte verkaufen.

2. Falls bereits ein Account beim jeweiligen Online-Casino erstellt wurde, folgt nun die Anmeldung. Ansonsten muss sich zunächst registriert werden.

3. Nun wird zum Einzahlungsbereich navigiert. Das geht bei den meisten Glücksspielwebsites relativ leicht von der Hand und ist selbsterklärend. Der einfachste Weg führt in der Regel über die Kontoübersicht.

4. In Einzahlungsbereich angekommen, wird die Paysafecard als Zahlungsmethode und der entsprechende Betrag ausgewählt.

5. Im letzten Schritt muss nur noch der 16-stellige PIN auf der Prepaidkarte eingegeben und die Einzahlung bestätigt werden. Schon wandert der Betrag in wenigen Augenblicken auf das Spielerkonto und es kann losgespielt werden.

Paysafecard in Online-Casinos – was sind die Vorteile?

Beliebte Zahlungsmethoden wie Kreditkarte und PayPal benötigen persönliche Daten, um Transaktionen im Netz zu tätigen. Ganz ähnlich sieht es auch bei den vielen E-Wallets aus. Die Paysafecard ist dagegen so aufgebaut, dass Spieler keine sensiblen Informationen von sich preisgeben müssen, um eine Einzahlung in einem Online-Casino vorzunehmen. Entsprechend garantieren Transaktionen per Paysafecard maximale Anonymität.

Zahlungen via Prepaid gelten als besonders sicher, da die Abstinenz persönlicher Daten einen externen Zugriff verhindern. Da die Paysafe Group alle Transaktionen, die über die eigene Infrastruktur ablaufen, verschlüsseln und absichern, entstehen auch an dieser Stelle keine Risikofaktoren.

Die Paysafecard ist mittlerweile für den mobilen Markt optimiert wurden. Transaktionen, die über Smartphone oder Tablet getätigt werden, laufen einwandfrei und schnell ab – ideale Voraussetzungen für mobile Zocker.

Alle relevanten Vorteile der Paysafecard im Kurzüberblick:

· hohe Benutzerfreundlichkeit

· simple Funktionsweise

· anonymes Einzahlen

· viele Verkaufsstellen in der DACH-Region

· keine Bankdaten notwendig

· enorm sicher

Nachteile der Paysafecard

Grundsätzlich sind Prepaid-Zahlungsmethoden sehr positiv zu bewerten, da ihre Vorteile eindeutig überwiegen. Nichtsdestotrotz weisen sie auch einige Eigenschaften auf, die eher nachteilig sind oder von einigen Nutzern und Spieler als negativ gedeutet werden.

Da die Paysafecard vor der Nutzung im Internet analog bei einer Verkaufsstelle gekauft werden muss, sind Transaktionen deutlich zeitintensiver als bei E-Wallets, Kreditkarten oder der Banküberweisung. Viele Spieler wollen direkt das Geld zur Verfügung haben und nicht erst einen Abstecher an den Kiosk oder die Tankstelle machen, um eine Prepaidkarte zu kaufen.

Die Paysafecard erlaubt keine freien und unbegrenzten Beträge. Die Karten umfassen Summen von zehn bis 100 Euro. Entsprechend eignet sich die Zahlungsmethode eher für kleinere Einzahlungsbeträge.

Alternativen zur Paysafecard

Neben der Paysafecard gibt es viele weitere Möglichkeiten, um in einem Online-Casino Einzahlungen vorzunehmen. Die jeweiligen Bezahlsysteme teilen sich in E-Wallets, Kryptowährungen und klassische Zahlungswege wie z.B. die Banküberweisung oder Kreditkarte auf. Alle Methoden haben dabei ihre Daseinsberechtigung.

Wer eine Prepaid-Alternative zur Paysafecard sucht, kann Anbieter wie Neosurf nutzen. Der Zahlungsdienst aus Frankreich gilt mittlerweile als ernstzunehmender Konkurrent und hat in den vergangenen Jahren enorm an Reichweite gewonnen. Insbesondere auf dem Online-Glücksspielmarkt ist Neosurf sehr beliebt.

Apple-Nutzern steht mit Apple Pay eine sehr gute Alternative zur Verfügung. Das E-Wallet funktioniert mit den neusten iPhones, iPads und Apple Watches und erlaubt sowohl Transaktionen im Netz als auch das kontakt- und bargeldlose Zahlen im analogen Handel. Wer bereits seine Daten im Ökosystem von Apple hinterlegt hat, sollte der hauseigenen Zahlungstechnologie eine Chance geben.

Mittlerweile sind auch Kryptowährungen ein fester Bestandteil des digitalen Glücksspielmarktes. Bitcoin, Ethereum und Co. werden von immer mehr Online-Casino als Zahlungsmittel akzeptiert. Ähnlich wie die Paysafecard garantieren die verschiedenen Kryptos maximale Anonymität.